Nie wieder Akku-Probleme: Anker Powerbank zum Discountpreis

Wer unterwegs öfter mal Akku-Probleme hat, braucht unbedingt eine gute Powerbank. Passend dazu verkauft tink gerade einen Powerbank-Doppelpack von Anker zum absoluten Spitzenpreis. Was die Gadgets drauf haben und wie gut der Preis wirklich ist, erfahrt ihr in unserem Deal-Check.

Eine Powerbank ist wirklich ein echtes Must-have Gadget für alle Smartphone-Besitzer. Egal, ob im Alltag, im nächsten Urlaub oder auch beim Public Viewing während der EM. Ein tragbares Ladegerät versorgt Euer Smartphone auch unterwegs mit Strom. Bei tink könnt ihr Euch derzeit gleich zwei Anker Powerbanks mit jeweils 20.000 mAh Kapazität zum Discountpreis von 49,95 Euro sichern.

Das bietet Euch die Anker Powerbank

Die Anker Powerbank 325 kann Euer Smartphone dank der Kapazität von 20.000 mAh gleich mehrfach aufladen. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S24 verfügt lediglich über einen 4.000 mAh starken Akku. Aufgeladen bekommt Ihr Euer Handy über einen der zwei USB-Anschlüsse. Ihr könnt also sogar gleich zwei Geräte auf einmal aufladen – komplett ohne Geschwindigkeitsverlust. Neben dem Smartphone könnt Ihr das Gadget aber auch für Euer Tablet oder sogar einen PlayStation-Controller verwenden.

Die Powerbank selbst wird hingegen über den USB-C-Port aufgeladen und soll mit einem 10 W Netzteil in ca. 10 Stunden wieder voll aufgeladen sein. Ebenfalls cool: Über den LED-Indikator habt Ihr den aktuellen Ladestand stets im Blick. Ein starker Vorteil des Gadgets ist zudem die kompakte Größe (15,8 x 7,4 x 1,9 cm) sowie das geringe Gewicht von knapp 342 g. Dadurch stört Euch die Powerbank auch keinesfalls in Eurer Tasche und Ihr könnt sie immer mit dabeihaben.

Preis-Kracher: Darum lohnt sich das Angebot

Und dann wäre da noch der Preis. Während der EM-Aktion von tink, welche übrigens noch bis zum 19. Juni läuft, zahlt Ihr hier statt 99,98 nur noch 49,95 Euro für das Powerbank-Doppelpack. tink selbst spricht hierbei von einem Rabatt in Höhe von satten 50 Prozent. Wie gut das Angebot wirklich ist, zeigt aber erst der Preisvergleich und -verlauf. Derzeit kostet Euch eine einzelne Powerbank nämlich schon mindestens 35 Euro und generell gab es das tragbare Ladegerät zuvor noch nie für unter 32 Euro. Bei dem Zweierpack von tink zahlt Ihr pro Powerbank aber nur 24,97 Euro und kommt dadurch so günstig wie noch nie an das Anker-Gadget. Das zweite Gerät könnt Ihr dann verschenken, verkaufen oder einfach selbst nutzen und Eure Akkulaufzeit noch weiter ausbauen.

Was meint Ihr? Habt Ihr bereits eine Powerbank oder schlagt Ihr bei dem Schnäppchen zu? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!