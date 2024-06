Nothing scheint die Veröffentlichung des Phone (3) verschieben. In einem auf X veröffentlichten Video deutete Carl Pei an, dass das nächste Smartphone von Nothing nicht mehr in diesem Jahr, sondern wahrscheinlich erst 2025 auf den Markt kommt. Diese Verschiebung würde es der Marke jedoch ermöglichen, die Integration von KI in das Nothing Phone (3) besser vorzubereiten.

Markteinführung für bessere KI auf nächstes Jahr verschoben?

Wir hatten uns daran gewöhnt, dass jedes Jahr ein neues Nothing-Smartphone auf den Markt kommt, und nach dem Phone (1) (Test) im Jahr 2022 und dem Phone (2) im Jahr 2023 sollte das Phone (3) dieses Jahr folgen. Aber dieser jährliche Turnus steht jetzt auf der Kippe: Carl Pei, der CEO von Nothing, erklärte in seinem Video auf X nämlich, dass die Neuerungen bezüglich der Nothing-KI 2025 auf dem Phone (3) erscheinen werden.

Dies lässt vermuten, dass das Phone (3) eben auch erst 2025 präsentiert wird. Die andere Hypothese wäre, dass das Smartphone noch in diesem Jahr auf den Markt kommt und die Neuerungen erst nachträglich über ein Update im nächsten Jahr ausgerollt werden.

Das auf X veröffentlichte Video enthält Demos der Nothing-KI, wie Ihr auf diesem Screenshot erkennen könnt. / © nextpit.

Die Verschiebung des Nothing Phone 3 würde also hauptsächlich darauf abzielen, eine vollständige und durchdachte Integration der KI mit einer neuen Vision der "Post-App"-Experience zu ermöglichen. Carl Pei beschrieb eine Vision, in der Smartphones nicht mehr nur Werkzeuge, sondern hochentwickelte persönliche Assistenten sein werden.

Indem Nothing sich mehr Zeit nimmt, hofft es, diese neuen Technologien nahtlos und effizient integrieren und dem Nothing Phone (3) damit einen wesentlich erfolgreicheren Start verschaffen zu können.

Lest unbedingt auch unseren ausführlichen Test des Nothing Phone (2).

Weitere Integration von chatGPT auf dem Nothing Phone (3)?

Zur Erinnerung: Nothing hat bereits mit KI experimentiert und chatGPT in die Nothing Ear integriert. Carl Peil betonte, dass KI zu einem wichtigen Entwicklungsbereich geworden ist, mit schnellen, aber für uns oft verwirrenden Innovationen.

Bei Nothing geht es darum, eine stärker personalisierte, dynamische und intuitive Benutzeroberfläche zu schaffen, die die Art und Weise, wie wir mit unseren Geräten interagieren, verändert. Es könnte zu einer weitergehenden Integration der KI von Nothing auf der Grundlage von chatGPT kommen, wie es bei den Nothing Ear (Test) der Fall ist.

Das Team von Nothing arbeitet seit mehreren Monaten an der Gestaltung und Prototypisierung dieser KI-Interaktionen, wobei erste Konzepte bereits getestet werden.

Neben der Glyph-Schnittstelle könnte das Nothing Phone (3) mit seiner KI herausstechen. / © nextpit

Die KI des Nothing Phone (3) könnte Interaktionen natürlicher und intuitiver gestalten und über einfache Sprachbefehle hinausgehen, um proaktive und adaptive Dienste anzubieten.

Laut Carl Peil ist die Verschiebung der Veröffentlichung des Phone (3) auf 2025 eine strategische Entscheidung, die sicherstellen soll, dass die KI-Integration vollkommen ausgereift ist und unsere Erwartungen erfüllt. Indem Nothing sich diese zusätzliche Zeit nimmt, hofft er nicht nur, übereilte Fehler zu vermeiden, sondern auch ein revolutionäres Nutzererlebnis zu bieten.

Was denkt Ihr über die Verschiebung des Phone (3)? Und glaubt Ihr, dass Nothing mit seinem KI-Ansatz den Ideen anderer großer Konkurrenten wie Samsung Paroli bieten kann?