Nothing but a Prime-Day-Deal: Nothing Ear (1) zum Tiefstpreis!

Sicherlich sind Euch die ganze Smartphone-Deals auf NextPit schon aufgefallen. Um ein wenig Abwechslung zum Prime Day reinzubringen, haben wir hier ein besonderes Angebot für Euch. Die Nothing Ear (1) könnt Ihr aktuell zum bisherigen Tiefstpreis beim Versandriesen kaufen. Ob sich der Deal des Hype-Unternehmens lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Seid Ihr öfter auf unserer Seite unterwegs, habt Ihr sicherlich schon vom Nothing Phone (1) gehört. Jetzt hat Amazon die Nothing Ear (1) als Prime-Day-Deal im Angebot und das auch noch zum bisherigen Tiefstpreis. So zahlt Ihr gerade einmal 59,99 Euro für die In-Ear-Kopfhörer.

Möchtet Ihr die Kopfhörer bei einem anderen Händler kaufen, zahlt Ihr mindestens 71,90 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung der Kopfhörer liegt hierzulande bei 99 Euro. Dementsprechend seid Ihr mit dem heutigen Deal deutlich unter diesen Preisen.

Lohnt sich das Nothing-Angebot von Amazon?

Das Design der Nothing Ear (1) wirkt sehr aufgeräumt und kompakt. Das ANC der Kopfhörer ist ebenfalls ziemlich ausgereift und der Klang entspricht den Erwartungen an Kopfhörer, die normalerweise knapp 100 Euro kosten. So kommen die Höhen und Tiefen gut zur Geltung, ohne dass ein Bereich zu starken Einfluss auf das Musikerlebnis nimmt, allerdings ist der Klang nicht überragend. Das Wireless Charging ist zum günstigen Preis ebenfalls ein großer Pluspunkt der Nothing Ear (1).

Die Nothing Ear (1) erinnern etwas an die Apple AirPods Pro

Allerdings sollten wir uns auch die andere Seite der Medaille anschauen. So laden die Kopfhörer zwar kabellos, allerdings nicht sonderlich schnell. Beim Sound bemerken Musikliebhaber recht schnell, dass die entsprechenden HD-Codecs fehlen und auch die zugehörige App lässt noch einige Wünsche offen. Machen Euch diese Punkte nichts aus, dürft Ihr diesen Deal definitiv nicht verpassen, denn so günstig bekommt Ihr die True-Wireless-Kopfhörer nicht mehr so schnell.

Auch in unserem großen In-Ear-Kopfhörer Vergleich konnten die Nothing Ear (1) überzeugen. Wenn Ihr gerne alle Einzelheiten über die Kopfhörer wissen möchtet, solltet Ihr Euch unbedingt noch den Test der Nothing Ear (1) von Antoine durchlesen.

Bevor Ihr zuschlagt: Ihr benötigt einen Prime-Account bei Amazon, um dieses Angebot zu nutzen. Steuert einfach diese Amazon-Seite an und schließt als Neukunden einen kostenfreien Probemonat bei Prime ab. Anschließend zahlt Ihr für Prime 7,99 Euro im Monat.

Was haltet Ihr von den Nothing Ear (1)? Ist das Angebot interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!