Nur Heute: Philips Hue Startkit bei Saturn so günstig wie nie!

Solltet Ihr gerade auf der Suche nach einem Stromanbieter sein, dürften Euch die Preise sicherlich auch erschlagen. So ging es zumindest mir, als ich schmerzlich nach günstigen Strompreisen gesucht habe. Durch smarte Geräte wie Thermostate oder smarte Leuchtkörper könnt Ihr unnötige Strom- und Gaskosten allerdings aktiv bekämpfen.

Bei Saturn könnt Ihr beim heutigen Tagesdeal richtig Geld sparen und gleichzeitig in die Welt des Smart-Homes einsteigen. Ihr bekommt hier das Philips Hue White E27 Starterkit für 34,99 Euro. Die smarte Beleuchtung lässt sich intuitiv in Euer Zuhause einbinden. Zur Steuerung der Bedienung könnt Ihr neben Amazon's Alexa und Google's Assistant auch das Apple Home-Kit nutzen. Solltet Ihr also auch versuchen wollen Strom zu sparen, schaut Euch unbedingt den Saturn-Deal an.

Für wen lohnt sich das Philips-Angebot von Saturn?

Für Einsteiger ist das Angebot von Saturn tatsächlich nicht schlecht. Denn Ihr erhaltet ein Starterkit von Philips mit zwei smarten Glühbirnen und der Philips Hue Bridge zum bisherigen Bestpreis. Sollten Euch die zwei Birnen nicht ausreichen, könnt Ihr weitere Leuchtmittel im Angebot kaufen. So kostet Euch ein Doppelpack White Ambient Lichter aktuell ebenfalls nur 20,71 Euro. Zum Angebot zur Erweiterung geht es hier entlang:.

Der nächstbeste Preis für das Starterkit liegt aktuell bei 62,52 Euro im Netz. Ihr seht also, dass Ihr hier richtig Geld sparen könnt. Da es sich hierbei um einen Tagesdeal handelt, könnt Ihr nur heute, am 06. Juli 2022 darauf zurückgreifen. Ab Morgen hat der Elektronikriese bereits ein neues Angebot auf Lager und die smarte Beleuchtung kostet Euch wieder deutlich mehr. Also wie sangen bereits die "Höhner" :"Wenn nicht jetzt, wann dann?".

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr bereits ein Smart Home? Oder möchtet Ihr damit beginnen, Euer Zuhause umzubauen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!