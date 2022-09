Nur noch für kurze Zeit: 20 GB Datenvolumen zum Bestpreis sichern!

Next Pit TV

Bei klarmobil.de könnt Ihr Euch aktuell einen wirklich interessanten Deal sichern. Seid Ihr auf der Suche nach einem günstigen Tarif mit sattem Datenvolumen und wollt darüber hinaus im D-Netz surfen, dann hat der Anbieter das passende Angebot für Euch vorbereitet. Denn für wenige Tage könnt Ihr einen Mobilfunktarif mit 20 GB Datenvolumen für gerade einmal 9,99 Euro monatlich buchen. Und als kleinen Anreiz schenkt Euch klarmobil sogar noch die Anschlussgebühr.

Affiliate Angebot 20 GB Allnet-Flat

Bei dem Tarif handelt es sich um eine Allnet-Flat im Netz von Vodafone. Hierbei könnt Ihr mit einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s surfen und könnt sogar selbst entscheiden, wann der Vertrag beginnen soll. Hier habt Ihr die Möglichkeit, den Vertrag noch bis zum 30. September vorzudatieren. Außerdem könnt Ihr kostenlos eine eSIM beantragen, was vor allem Besitzer eines iPhone 14 Pro freuen dürfte. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, denn der Deal könnte jederzeit enden.

Lohnt sich das Allnet-Flat-Angebot von klarmobil.de?

Das satte Datenvolumen und der günstig Preis sprechen natürlich für das Angebot. Außerdem habt Ihr, wie üblich bei solchen Angeboten, gratis EU-Roaming und spart Euch noch die Anschlussgebühr in Höhe von 19,99 Euro. Beachtet allerdings, dass Ihr Euch hier 24 Monate an den Anbieter bindet. Nach Ablauf dieser Mindestlaufzeit zahlt Ihr bereits stolze 24,99 Euro monatlich für die Allnet-Flat. Alle Details findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle.

Klarmobil-Übersicht Eigenschaft Klarmobil-Tarif Datenvolumen 20 GB Allnet-Flat? Ja 5G? - Netz Vodafone Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 9,99 Euro Anschlussgebühr - Gesamtkosten 239,76 Euro Zum Angebot

Nach dem Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt Ihr für diesen Tarif insgesamt 239,76 Euro. Hier zahlt Ihr effektiv die 9,99 Euro, da es keine versteckte Kosten gibt. Schaut Ihr Euch vergleichbare Tarife von Vodafone an, zahlt Ihr diese Gesamtkosten bereits nach nicht einmal 6 Monaten. Allerdings müsst Ihr natürlich einige Abstriche machen.

So habt Ihr keinen Zugang zum 5G-Netz. Zusätzlich müsst Ihr mit maximal 50 MBit/s auskommen, wodurch Ihr nicht unbedingt in Full-HD streamen könnt. Da es sich hierbei um einen klarmobil-Tarif handelt, befindet Ihr Euch zwar im Vodafone-Netz, allerdings heißt Euer Vertragspartner klarmobil. Dementsprechend könnte es unter Umständen zu Problemen mit dem Netz kommen, allerdings habe ich persönlich nie eine solche Erfahrung gemacht. Sucht Ihr also einen günstigen Tarif mit sattem Datenvolumen, solltet Ihr diesen Deal lieber nicht verpassen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit klarmobil gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!