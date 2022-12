OnePlus 11 lädt schneller als Apple iPhone 15 und Samsung Galaxy S23 zusammen

Von 0 auf 100 % in einer halben Stunde

Die China Compulsory Certification (3C) hat das angebliche OnePlus 11 zertifiziert und einige seiner wichtigsten Merkmale enthüllt. Darunter die als VOOC-Charge bezeichnete Schnelllade-Technologie. Demnach hat das bislang nicht offiziell angekündigte OnePlus-Smartphone eine Ladespezifikation von 11V/9,1A, was bedeutet, dass es mit einem entsprechenden Adapter mit bis zu 100 Watt aufgeladen werden kann.

Das ist deutlich mehr als beim Vorgänger, dem OnePlus 10 Pro, das mit 65 Watt lädt. Allerdings ist die Leistung etwas geringer als beim OnePlus 10T, das mit 125-Watt-VOOC-Ladung ausgestattet ist. Dennoch lädt es um ein Vielfaches schneller als die Konkurrenz. Das Samsung Galaxy S23 Ultra soll den letzten Informationen zufolge mit 25 Watt laden – das Apple iPhone 14 Pro Max lädt mit maximalen 20-24 Watt. Damit wäre das OnePlus 11 immer noch schneller als das Apple iPhone und Samsung Galaxy S23 Ultra zusammen.

OnePlus 11 in Grün und Schwarz / © OnLeaks

Die chinesische Zertifizierungsbehörde gibt nicht an, wie die effektive Ladezeit ausfällt. Allerdings lädt das OnePlus 10T in unserem Test seinen 5.000 mAh starken Akku in weniger als 20 Minuten auf, während das OnePlus 10 Pro seinen Saft in weniger als 40 Minuten zurück in den Energiespeicher pumpt. Das OnePlus 11 könnte demzufolge genau dazwischen liegen, wenn es mit einem zertifizierten VOOC-Netzgerät geliefert wird.

OnePlus 11 Erscheinungsdatum

Wir erwarten, dass das OnePlus 11 im nächsten Monat im Heimatland offiziell vorgestellt wird und von Anfang an mit Android 13 läuft. Außerdem wird es mit dem Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm sowie einer neuen 50-MP-Hauptkamera ausgestattet sein. Das Device könnte auch von den verbesserten 48-MP-Ultraweitwinkel- und 32-MP-Telezoom-Kameras profitieren. Wie viel das OnePlus 11 kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Ist eine schnellere Ladegeschwindigkeit ein wichtiges Merkmal, auf das Ihr bei einem Smartphone-Kauf achtet? Wie schnell sollte Eurer Meinung nach die Standard-Ladeleistung für ein Smartphones und iPhone sein? Schreibt uns im Kommentarbereich Eure Meinung.