Größere Akkus: Startet das OnePlus 12 einen neuen Trend?

In den vergangenen Wochen sickerte das OnePlus 12 durch, einschließlich seines angeblichen Veröffentlichungsdatums und erster computergenerierter Bilder . Jetzt sind neue Details aufgetaucht, die über eine größere Akkukapazität des Android-Flaggschiffs spekulieren, was dem Gerät einen echten Ausdauerschub geben könnte.

Ob Samsung, Xiaomi oder OnePlus: Bei den meisten Android-Herstellern hat sich die Akkukapazität in ihren Smartphones auf 5.000 mAh (oder weniger) eingependelt. Nun sieht es so aus, als würde OnePlus diese Schallmauer durchbrechen und größere Akkukapazitäten anzubieten. Das kommende OnePlus 12 könnte das erste Mainstream-Gerät mit mehr als 5.000 mAh sein – und womöglich einen Trend starten.

OnePlus 12 soll kabelloses Laden und einen riesigen Akku bekommen

Laut Smartprix wird das OnePlus 12 mit einem 5.400-mAh-Akku ausgestattet sein, was eine unkonventionelle Größe ist. Außerdem gibt's wohl eine 100 Watt schnelle Fast-Charging-Funktion gekoppelt, ähnlich wie beim OnePlus 11. Interessant ist noch das zusätzliche kabellose Laden mit 50 Watt, das beim diesjährigen OnePlus-Modell fehlt.

Auf der Vorderseite ist Smartprix zufolge das gleiche 6,7 Zoll große LTPO-AMOLED-Display mit QHD+-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate zu sehen. Den Renderings zufolge ist das Design im Vergleich zum OnePlus 11 (Testbericht) relativ unverändert, abgesehen von der zentrierten Notch und den dünneren Display-Rändern. Wird das Smartphone trotz größerem Akku also womöglich sogar etwas schlanker?

Die Renderings des OnePlus 12 zeigen eine Periskop-Kamera und ein fast unverändertes Design gegenüber dem OnePlus 11. / © OnLeaks / SmartPrix

Es wird erwartet, dass sich der kommende Flagship-Prozessor Snapdragon 8 Gen 3 um den Antrieb kümmern wird. Dieser wird dann mit 16 GB RAM und 256 UFS 4.0 Speicher gepaart sein. Dies steht im Gegensatz zu früheren Gerüchten, die von einem Smartphone mit 24 GB RAM sprachen. Aber natürlich können hier auch einfach mehrere Speichervarianten unterwegs sein.

Eher schwache Periskop-Kamera im OnePlus 12?

Was die Kamera angeht, so besteht das Triple-Kamera-Setup auf der Rückseite dem Bericht zufolge aus einer 50-MP-Hauptkamera, einer 50-MP-Ultrawide-Kamera und einer neuen 64-MP-Periskop-Knipse, was mit früheren Berichten übereinstimmt. Die letztgenannte Kamera soll jedoch nur mit dreifachem Zoom fotografieren können. Das wäre allerdings eine ungewöhnlich niedrige Brennweite für eine Periskop-Kamera.

Außerdem soll das OnePlus 12 mit Oxygen OS 14 laufen, das auf Android 14 basiert. Es wird erwartet, dass OnePlus das Gerät im Dezember zunächst in China vorstellt, bevor es dann im Januar auf den globalen Märkten erscheint. Zuvor wird OnePlus im August sein erstes faltbares Telefon namens OnePlus Open vorstellen.

Machen diese technischen Daten das OnePlus 12 zu einem würdigen Nachfolger? Habt Ihr vor, es zu kaufen, sobald es auf dem Markt ist?