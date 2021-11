Pixel 6 zum Hammerpreis: Saturn & MediaMarkt mit 11% Rabatt am Singles Day

Der November wird uns mit guten Deals förmlich erschlagen und eines der ersten starken Angebote betrifft das Google Pixel 6. Das gibt es nämlich am heutigen Singles Day sowohl bei Saturn als auch bei Media Markt mit satten elf Prozent Rabatt. Das bedeutet, dass Ihr das 649-Euro-Smartphone der Kalifornier heute und sogar noch bis zum 13. November für unter 578 Euro erstehen könnt.

Warum lohnt sich dieses "Singles Day"-Angebot für das Google Pixel 6?

Die Frage ist ein Witz, oder? Werft einen Blick auf unseren Test des Google Pixel 6, oder meinetwegen schaut Euch auch an, welches unserer Meinung nach die besten Kamera-Smartphones des Jahres sind. Denn wie üblich bei den Pixel-Phones besticht auch das Pixel 6 wieder mit einer bärenstarken Kamera, kommt zudem erstmals mit Googles hauseigenem Tensor-SoC.

Das Smartphone ist erst seit kurzer Zeit im Handel und so ist es unserer Meinung nach ein unschlagbares Angebot, wenn Ihr das Teil statt für 649 Euro bereits für 577 Euro und ein paar Kaputte abgreifen könnt. Auch, wenn Saturn und Media Markt ihre "Single Day"-Rabattaktion noch bis zum 13. November durchziehen, würde ich an Eurer Stelle nicht zu lang warten.

Ach so, eins noch: Wundert Euch nicht, wenn Ihr die üblichen 649 Euro als Preis angezeigt bekommt. Ihr müsst das Smartphone erst in Euren Warenkorb packen und dort bekommt Ihr es auch vor dem Kauf schon für die angepriesenen 577,61 Euro angezeigt!

Bereits jetzt können nicht alle Farben geliefert werden, so dass Ihr dafür alternativ die Abholung in einer passenden Filiale auswählen müsstet. Lasst uns also nicht weiter Zeit verschwenden, damit Ihr dieses schöne Pixel 6 jetzt möglichst schnell bestellt bekommt.