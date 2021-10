Realme C11 2021 kommt nach Deutschland: 5.000 mAh für schlappe 109 Euro

Nicht jedes Smartphone muss knapp 1.000 Euro kosten und täglich in der Hosentasche mitgetragen werden. Zweit-Smartphones oder Handys für Wenignutzer gibt es in der Preisklasse unter 100 oder 200 Euro viele. Und mit dem C11 in der 2021er-Version hat Realme jüngst einen spannenden Kandidaten vorgestellt. Denn für nur 109 Euro gibt es hier einen Akku mit 5.000 Milliamperestunden.

Das Realme C11 2021 gibt's in zwei Farbvarianten. / © Realme

Damit soll das Handy laut Herstellerangaben 43 Tage im Standby durchhalten. Eine Angabe, die im Alltag natürlich nicht viel weiter hilft – es sei denn, Ihr wollt das C11 2021 als Notfalltelefon einsetzen. Seid Ihr an günstigen Handys für die tägliche Nutzung interessiert, hat sich Realme aber laut Pressemitteilung auch etwas einfallen lassen.

Fokus auf Akku, Rest nur in Ordnung

Im Realme C11 gibt es einen Ultra-Energiespar-Modus, bei dem Ihr den Zugriff auf sechs essentielle Apps einschränken könnt. Hinzu kommt ein App-Quick-Freeze, wodurch Realme die Akkubelastung von Anwendungen im Hintergrund einschränken möchte. Der Hersteller verzichtet zudem auf ein Display mit hoher Bildwiederholrate. Stattdessen gibt es ein 6,5 Zoll großes LC-Display mit 60 Hertz und einem Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 89,5 Prozent.

Dieses Bild wurde laut Realme mit der 8-Megapixel-Rückseitenkamera aufgenommen. / © Realme

Als Prozessor kommt ein Unisoc SC9863A zum Einsatz, samt unspektakulärer Achtkern-CPU, die maximal mit 1,6 Gigahertz getaktet ist. Das SoC arbeitet mit 32 Gigabyte internem Speicher und 2 Gigabyte Arbeitsspeicher. Das geht angesichts der geringen UVP in Ordnung. Als weiteren Abstrich müsst Ihr mit einer 8-Megapixel-Kamera und einer 5-Megapixel Selfie-Kamera Vorlieb nehmen. Auf NFC und 5G müsst Ihr gänzlich verzichten, stattdessen gibt es einen 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss, Dual-SIM, Bluetooth 4.2 und leider einen Micro-USB-Anschluss.

Verfügbarkeit ab sofort

Wollt Ihr beim Realme C11 2021 zuschlagen, findet Ihr das Smartphone bereits in den Filialen von Saturn und MediaMarkt. Alternativ könnt Ihr auch dem nachfolgenden Link folgen und das Handy online bestellen:

Meiner Meinung nach lohnt sich hier aber das Warten! Denn wenn der Preis des Realme C11 2021 noch weiter fällt, habt Ihr ein ziemlich interessantes Billig-Smartphone. Außerdem schlug sich das Realme C11 in meinem Test aus dem vergangenen Jahr echt wacker! Wie ist Eure Meinung zum C11 2021? Spannend als Zweit-Smartphone oder greift Ihr da lieber auf Gebrauchtmodelle zurück?