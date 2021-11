Redmi Watch 2 Lite im Test: Wie ein Mi-Band, nur als Smartwatch?

Das Xiaomi Mi Band 6 führt unsere Liste der besten Fitness-Tracker an! Spannend also, dass Xiaomi mit der Redmi Watch 2 Lite eine saugünstige Smartwatch mit einigen zusätzlichen Features nach Deutschland bringt. Für NextPit habe ich das 100 Euro teure Wearable ein Paar Tage ums Handgelenk getragen und verrate Euch, ob sich der Kauf tatsächlich lohnt.

Xiaomi orientiert sich designtechnisch an seinen eigenen Fitness-Trackern . So sieht die Watch 2 Lite ein wenig aus wie ein plattgedrücktes Mi Band 6 . Die Verarbeitungsqualität ist typisch Xiaomi. 100% Plastik, das zwar funktional und robust, aber nicht hochwertig wirkt.

Bedienung und Smartwatch-Features

Bedienen lässt sich die Redmi Watch 2 Lite über einen Knopf an der rechten Seite und über den Touchscreen. Smartwatch-typische Funktionen wie installierbare Apps, eSIM-Kompatibilität oder erweiterte Tracking-Funktionen für Blutdruck oder EKG fehlen bei Xiaomis Modell. Zudem fehlt ein Lautsprecher, der bei einigen Modellen auch ohne LTE-Modul Telefongespräche ermöglicht.

Gefällt:

"Echter" Knopf an der rechten Seite

Intuitives, simples Betriebssystem

Gefällt nicht:

Wenige Smartwatch-Features

Kein Lautsprecher für Benachrichtigungen

Auch der Blick auf den Funktionsumfang lässt die Redmi Watch 2 Lite eher wie einen Fitness-Tracker wirken. Benachrichtigungen und Anrufe zeigt die Uhr an, für deren Beantwortung müsst Ihr jedoch zum Handy greifen. Features wie Timer, Wecker, Taschenlampe und eine Kamera-Fernbedienung gehören zum Standard-Repertoire eines Wearables im Jahr 2021 und sind auch hier mit an Bord.

Knopf an der rechten Seite. / © NextPit

Teure Smartwatches wie die Apple Watch Series 7, die Huawei Watch 3 Pro oder die Galaxy Watch 4 bieten zusätzlich unabhängiges Telefonieren per LTE-Modul, installierbare Apps, Offline-Musikwiedergabe und mehr. Mit diesen ist das Xiaomi-Modell also kaum vergleichbar. Dafür erleichtert der geringe Funktionsumfang die Bedienung im Betriebssystem, welches simpel aufgebaut ist und per Wischgesten durchnavigiert wird.

Leider ist die Performance der Uhr nicht ganz flüssig, wie Ihr auf folgendem Video sehen könnt: