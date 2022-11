65-Zoll-TV günstig wie nie – Ambilight-TV von Philips stark reduziert!

Zugegeben, normalerweise sind solche Deals eher etwas für den Black Friday oder den Cyber Monday, allerdings ist Saturn bereits jetzt fleißig dabei, die Preise zu reduzieren. Als ich heute morgen nach einem passenden Deal gesucht habe, ist mir fast die Kinnlade runtergefallen, denn es gibt jetzt einen der besten Fernseher auf dem Markt für gerade einmal 1.499 Euro zu haben. Die Rede ist vom Philips OLED856 mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll.

Die Philips Smart-TV-Reihe ist vor allem durch das sogenannte Ambilight bekannt geworden. Hierbei handelt es sich um eine Hintergrundbeleuchtung des Fernsehers, die sich dem aktuellen Material auf dem Bildschirm anpasst, um ein entsprechendes Ambiente zu schaffen. Der Philips OLED856 verfügt darüber hinaus über ein OLED-Panel, das nicht nur für einen unendlichen Kontrast sorgt, sondern auch perfektes Schwarz bietet. Hinzu kommt noch ein HDMI-2.1-Anschluss, den vor allem Gaming-Fans freuen dürfte, denn damit könnt Ihr die neuste Konsolengeneration voll ausreizen.

Lohnt sich das Philips-Angebot von Saturn?

Bevor Ihr Euch diese Frage stellt, müsst Ihr Euch im Klaren darüber sein, wie groß 65 Zoll wirklich sind. Denn eine solche Bildschirmdiagonale bedeutet, dass der Fernseher 144 cm in der Breite und 81 cm in der Höhe misst. Ihr solltet also einen Mindestabstand von 2,7 Metern zum Gerät halten, da Ihr ansonsten Schwierigkeiten haben könntet, dem Bild zu folgen. Außerdem werden Eure Augen es Euch danken.

Der Philips OLED856 lässt sich auch mit einem Sprachassistenten ohne Probleme bedienen. / © Saturn

Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei um ein wirkliches Hammer-Angebot. Der Philips OLED856 zählt als einer der besten Fernseher des Jahres und kostet Euch in der Regel bereits 1.499 Euro mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll. Das die größere Variante nun auf diesen Preis reduziert wurde, ist extrem gut. Könnt Ihr Euch also vorstellen, einen so großen Fernseher in Euer Wohnzimmer zu stellen, ist das Angebot wirklich gut. Vor allem das Ambilight sorgt für ein besonderes Filmerlebnis, das durch HDR10+, Dolby Atmos, ein Wide-Color-Garmut von 99% und weitere AI-Technologien fast schon perfektioniert wird.

