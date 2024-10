Mit einem Saugroboter erleichtert Ihr Euch die Hausarbeit. Einfach Routinen einstellen, die Stühle hochstellen und den Sauger machen lassen – bequemer geht es kaum. Gehört Ihr ebenfalls zu den Leuten, die Ihre Zeit nicht unbedingt in Hausarbeit stecken möchten, hat Amazon mit dem Roborock Qrevo S jetzt ein spannendes Angebot auf Lager.

Premium-Klasse für weniger als 700 € – Der Roborock Qrevo S im Check

Beim hier angebotenen Saugroboter mit Wischfunktion (Bestenliste) bekommt Ihr die Absaugstation direkt mitgeliefert und habt hier die Wahl zwischen einem weißen und schwarzen Modell. Mit seiner leistungsstarken Saugkraft von 7.000 Pa reinigt er zuverlässig Eure Böden und erklimmt sogar Teppiche mit einer Höhe von bis zu zehn Millimetern, um diese von Staub, Tierhaaren und Krümeln zu befreien. Zwei Wischmopps sorgen mit rund 200 Umdrehungen pro Minute für eine streifenfreie Reinheit.

Roborock bietet mit dem Qrevo S einen zuverlässigen Haushaltshelfer. / © nextpit

Die Basisstation reinigt die Wischer mit kaltem Wasser und macht sie somit für den nächsten Einsatz direkt bereit. Navigiert wird beim Qrevo S mit Laserunterstützung und einem LiDAR-Turm auf der Oberseite. Das klappt auch, laut unserem Test zum Roborock Qrevo S, wirklich gut. In der App könnt Ihr zudem die Wasserdurchflussrate oder Reinigungspläne festlegen. Lediglich die etwas schwächelnde Akkulaufzeit von drei Stunden und das enttäuschende Saugergebnis auf Teppichen sind negativ zu bewerten.

Saugroboter mit 180 Euro Rabatt: So gut ist der Deal wirklich

Normalerweise kostet der Roborock Qrevo S samt Station satte 799 Euro. Mit dem aktuellen Angebot könnt Ihr ihn jedoch für 250 Euro weniger erwerben – und das sogar vor dem Prime Day. Ein Preisvergleich zeigt außerdem, dass Ihr das Gerät aktuell nirgends günstiger bekommt. Bei einem Rabatt von fast 250 Euro lohnt sich dieser Deal auf jeden Fall. Der bisherige Bestpreis von 549,99 Euro wird ebenfalls nur knapp überschritten.

Wichtig ist auch zu wissen, dass es mehrere Angebote zum Roborock Qrevo S auf Amazon gibt. In dem hier beschriebenen Deal tritt allerdings nicht der Versandriese, sondern Roborock (Bestenliste) selbst als Verkäufer in Erscheinung. Bei Fragen oder Problemen könnt Ihr Euch also direkt an Roborock wenden.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Roborock Qrevo S zu diesen Konditionen interessant für Euch oder wartet Ihr lieber noch auf den Black Friday? Lasst es uns wissen!