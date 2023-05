Rover FFR 701 im Test: Wie gut ist ein Fully-E-Foldable für 1.600 €?

Mit dem Rover FFR 701 bringt Elektro Mobile Deutschland ein faltbares und voll-gefedertes E-Bike nach Deutschland. Unter der Lizenz der bekannten Automarke gibt es also Stoßdämpfer an der Vordergabel sowie im Rahmen, ein kompaktes Packmaß für die kostenlose Mitnahme in Bus und Bahn und einen leistungsstarken 250-Watt-Motor im Hinterrad. Das perfekte Rad für Pendler? Finden wir's heraus im NextPit-Test mit Video!

Design & Verarbeitung

Während Rover bei seinen Autos eher auf schlichte Karosserien setzt, dreht man beim FFR 701 designtechnisch mehr auf. Das faltbare E-Bike mit Vollfederung ist ein echter Blickfänger und nur in einer weiß-orangenen Farbvariante erhältlich. Das Gewicht ist mit 21,7 kg für ein Fahrrad, das auf Portabilität ausgelegt ist, zu hoch.

Gefällt:

Blickfänger mit mutigem Design

Tolle und wirksame Federung

Spannender und einfacher Faltmechanismus

Gefällt nicht:

Hohes Gewicht

Sattel auf Dauer ein wenig unkomfortabel

Testgerät mit sehr lockeren Haltegriffen

Streng genommen ist das Rover FFR 701 ein E-Fixie-Fully-Faltrad, aber mit dieser Bezeichnung im Titel hätte ich womöglich den letzten E-Bike-Interessenten abgeschreckt. Das Konzept des Fahrrads ist dennoch spannend, denn es ermöglicht komfortables Fahren für Pendler, die gerne mal eine Abkürzung über Waldwege oder Kopfsteinpflaster wählen.

Das FFR 701 ist ein auffälliges E-Bike mit seiner zweifarbigen Lackierung. / © NextPit

Auf unebenen Untergründen macht das E-Bike im Test tatsächlich eine gute Figur. Im Vergleich zu den ungefederten E-Falträdern aus unserer E-Faltrad-Bestenliste spürte ich Vibrationen deutlich schwächer. Auf Waldwegen lassen sich Steine oder Wurzeln aufgrund der gefederten Vordergabel zudem bequem "überspringen". Auch wenn die Federung im Rahmen deutlich starrer ist, federt auch sie Stöße ab und macht das Fahren so angenehmer.

Durch den Stoßdämpfer im Rahmen bekommt das Rover FFR 701 zudem einen recht ausgefallenen Look. Statt diesen zu verstecken, unterstreicht Rover das mutige Aussehen mit einem weiß-orangenen Finish und sorgt so dafür, dass man in der Großstadt durchaus auf das Fahrrad angesprochen wird. Das FFR 701 sticht aus der Masse an grauen Rädern heraus und dafür gibt es unabhängig vom Geschmack einen Pluspunkt.

Was mich im Test allerdings enttäuschte, ist das mit 21,7 kg sehr hohe Gewicht. Denn ein E-Faltrad bietet sich besonders für Pendler an, die Ihr Fahrrad entweder in Bus und Bahn oder im Kofferraum ihres Autos transportieren wollen. Zwar lässt sich das Rover-Bike dank der Querstrebe direkt in der Mitte des Rahmens gut greifen, das hohe Gewicht ist beispielsweise bei Bahnhofstreppen oder beim Aufladen in der Wohnung störend. Mit knapp 22 kg ist das Rover-Bike eines der schwersten Modelle aus unserem E-Faltrad-Vergleich.

Das ist besonders schade, da der Faltmechanismus beim Rover-Faltrad überzeugt. Ihr löst eine Schraube an der Unterseite des Rahmens, klappt den Sattel und den Lenker herunter, knickt den Rahmen um 180 Grad ab und schon passt das Fahrrad in den Kofferraum. Trotz Faltmechanismus wirkt der Rahmen beim Fahren starr genug, dass ich mich ohne Angst (aber mit Helm) auf Offroad-Touren durch den Wald getraut habe.

Zusammengeklappt könnt Ihr das Rover-Bike mit in Bus und Bahn nehmen. / © NextPit

Eine gewisse Gefahr ging dabei allerdings von den viel zu lockeren Handgriffen aus. Diese werden vom Hersteller nur auf die Lenkerstange gesteckt und bieten nicht genug Grip, um an Ort und Stelle zu bleiben. Dadurch rutschten meine Hände schon bei der ersten Fahrt langsam nach unten. Dabei bin ich mir sicher, dass sich dieser Effekt auf Dauer verstärken wird und Ihr die Griffe austauschen müsst. Das sollte bei einem Fahrrad für 1.600 Euro besser sein, zumal es in Gefahrensituationen schnell zu einem Sicherheitsrisiko wird. Im Gespräch mit Elektro Mobile Deutschland versicherte uns, dass man diesen Nachteil zukünftig ausbessern werde.

Zwei Dinge, die mir beim Design und der Verarbeitung noch aufgefallen sind: Der verwendete Sattel ist mit einem Loch in der Mitte ausgestattet, um den Druck auf den Dammbereich zu minimieren. Das ist bei Fahrtbeginn durchaus bequem, allerdings fühlte sich der doch recht harte Fahrradsattel nach etwa 15 km unangenehm an. Dann neigte ich dazu, mich beim Fahren kurz zu erheben, um eine komfortablere Position zu finden.

Der Sattel bietet ein Loch in der Mitte, um den Dammbereich zu entlasten. / © NextPit

Als zweite Auffälligkeit konnte ich im Lieferumfang kein batteriebetriebenes Rücklicht finden, obwohl das Fahrrad mit einer "komplette(n) Ausstattung nach STVZO" ausgeschrieben ist. Nachgefragt teilte uns eine Ansprechpartnerin von Elektro Mobile Deutschland mit, dass ein Rücklicht Teil des Lieferumfangs ist – da Testmodelle für die Presse jedoch vor dem Versand geprüft werden, wurde das Rücklicht beim Prüfprozess vergessen.