Android-Smartphones bieten vielseitige Möglichkeiten zur Anpassung. Neben den Basis-Funktionen, die das Betriebssystem mitbringt, gibt es in Abhängigkeit vom Hersteller und dessen Android-Oberfläche noch weitere Custom-Features. Samsung treibt das Spiel einen Schritt weiter und bietet zusätzlich zu den Möglichkeiten von One UI noch ein optionales Tool namens Good Lock an, das die Einstellungsmöglichkeiten noch einen Schritt mächtiger macht. Und genau hier bringt Samsungs nächstes Android-Update eine interessante Neuerung.