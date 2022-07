Samsung-Dauerläufer nur 150 €: Prime-Day-Deal mit großem Akku

Samsungs Handys müssen nicht unbedingt teuer sein – und am Amazon Prime Day 2022 erst recht nicht. Das beweist das Galaxy M32 , das Ihr am Schnäppchentag für nur 149 € ergattern könnt. Dabei glänzt das günstige Smartphone mit einem großen 5.000-mAh-Akku, 128 Gigabyte Speicherplatz und einem ebenfalls großen 6,4-Zoll-Display. Lohnt sich der Kauf? Wir haben das Angebot im Check!

Smartphones unter 200 Euro gibt es auch außerhalb des Prime Days zu genüge. Dabei glänzen die Modelle in der Regel mit langen Akkulaufzeiten aufgrund stromsparender Komponenten und großer Batterien. Für Samsung-Fans ergibt sich am Schnäppchentag jetzt die Chance, sich das Galaxy M32 zu sichern. Der Versandriese verkauft das Einsteiger-Smartphone für gerade einmal 149 Euro.

Dabei handelt es sich um den bisher besten Preis, den Ihr für das Galaxy M32 im Netz finden könnt. Ein Tiefstpreis also. Wie unser Preisvergleich zeigt, müsst Ihr beim nächsten seriösen Anbieter noch über 250 Euro zahlen. Das Angebot lohnt sich also, das ist außer Frage – aber ist das Galaxy M32 das richtige Modell für Euch?

Lohnt sich der Kauf des Galaxy M32?

Beim Galaxy M32 handelt es sich nicht um ein Modell der A- oder S-Serie von Samsung. Damit müsst Ihr auf ein einige Premium-Features wie eine Glasrückseite oder bildstabilisierende Kameras verzichten. Dafür bietet das M32 bereits ein Super-AMOLED-Display mit dezenter Wassertropfen-Notch und FHD+-Auflösung. Die Hauptkamera auf der Rückseite löst zudem mit 64 Megapixeln auf, alternativ gibt es eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie Makro- und Tiefenkameras mit jeweils 2 Megapixeln.

Mit dem M32 kauft Ihr Euch ein zuverlässiges Handy mit langer Akkulaufzeit. / © Samsung

Im Fokus steht beim M32 allerdings eine lange Akkulaufzeit. Der Akku misst 5.000 Milliamperestunden und kann über 25 Watt recht schnell wieder aufgeladen werden. Ebenfalls üppig sind 128 Gigabyte integrierter Speicher und 6 Gigabyte RAM für zuverlässiges Multitasking. Dadurch bietet das Handy genug Ressourcen, um auch die nächsten Jahre noch Platz für Fotos und Video zu bieten.

