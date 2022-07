Top-Midranger zum Prime Day: Oppo Reno 7 zum Tiefstpreis!

Am Morgen des zweiten Prime Days haben wir natürlich wieder verschiedene Angebote für Euch herausgesucht. Um den Schnäppchentag gebührend einzuleiten, haben wir einen Tiefstpreis von Oppo für Euch gefunden. Ihr könnt das Oppo Reno 7 aktuell zum Bestpreis beim Versandriesen ergattern. In unserem Test hat das Smartphone ordentlich abgeschnitten, wir verraten Euch, ob der Deal genauso gut ist.

Obwohl viele Hersteller einen großen Fokus auf ihre Flaggschiffe setzen, sind Mittelklasse-Smartphones deutlich beliebter bei den Kunden. Das liegt vor allem am günstigeren Preis. Auch wenn das aktuelle Oppo Find X5 Pro ebenfalls um 100 Euro reduziert ist, zahlt Ihr für einen Midranger nicht einmal einen Bruchteil des Flaggschiff-Preises.

Im Angebot findet Ihr aktuell das Oppo Reno 7, das erst vor einigen Monaten erschienen ist. Zu haben ist das Smartphone für gerade einmal 239 Euro. Ein Blick auf bekannte Preisvergleichsseiten verrät schnell: So günstig war das Smartphone bisher noch nicht zu haben. Ihr könnt bei diesem Angebot rund 28 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung sparen. Zusätzlich erhaltet Ihr von Amazon noch eine Garantie auf das Gerät, die sich auf ganze 30 Monate beläuft.

Lohnt sich der Kauf des Oppo Reno 7 bei Amazon?

In unserem Test zum Oppo Reno 7 hat der Midranger bereits ziemlich gut abgeschnitten. Haltet Ihr das Gerät in Händen, dürfte Euch direkt die kompakte Form auffallen. Denn das Gerät ist nicht unnötig wuchtig und wiegt auch nicht wirklich viel mit gerade einmal 175 Gramm. Als Panel nutzt Oppo hier ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display, das mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz ausgestattet wurde. Als Prozessor vertraut das Oppo Reno 7 auf einen Snapdragon 680, der für eine gute und konstante Leistung sorgt.

Das Oppo Reno 7 liegt gut in der Hand und ist zudem sehr leicht / © NextPit

Dabei setzt der Hersteller auf eine Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher, der sich durch den Einsatz einer microSD um bis zu 1 TB erweitern lässt. Der 4.500 mAh starke Akku lässt sich zudem durch die SuperVOOC-Technologie mit 33 Watt sehr schnell wieder aufladen.

Da es bisher kein "perfektes" Smartphone gibt, müsst Ihr auch hier einige Abstriche vornehmen. So ist das Triple-Kamerasystem nicht wirklich vielseitig und lässt einige Wünsche offen. Außerdem findet sich viel Bloatware in der Software und das Smartphone ist nur nach IPX4 zertifiziert. Baden gehen solltet Ihr mit dem Gerät also besser nicht. Wenn Euch das allerdings nichts ausmacht, dann ist jetzt die Zeit zuzuschlagen, wenn Ihr einen modernen Midranger mit ordentlicher Leistung möchtet.

Ihr habt Euch für das Oppo Reno 7 entschieden, benötigt aber noch den passenden Tarif? Dann findet Ihr auf NextPit zahlreiche Übersichtsartikel zu den beliebtesten Mobilfunkanbietern in Deutschland. Tippt oder klickt also einfach eine der folgenden Übersichten an und sucht Euch einen neuen Vertrag aus. Worauf Ihr dabei achten müsst, erfahrt Ihr in unserem Handyvertrags-Guide.

Braucht Ihr weitere Hilfe bei der Suche nach einem neuen Handyvertrag oder einem passenden Smartphone? Dann schreibt uns Eure Fragen in die Kommentare! Auch wenn wir am Prime Day mit der Dealsuche beschäftigt sind, freuen wir uns über jeden Kommentar.