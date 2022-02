Galaxy A53: Infos & Bilder zu Samsungs neuem Mittelklasse-Star

Das Galaxy A53 wird voraussichtlich zwischen März und Mai vorgestellt

Das Smartphone wird gegenüber dem A52 optisch und technisch nur leicht verändert

Das Galaxy A52 und das Galaxy A51, die Midrange-Flaggschiffe von Samsung, gehören jedes Jahr zu den beliebtesten Modellen des Herstellers. Nicht nur das: Generell finden sich die Modelle unter den beliebtesten Smartphones der Mittelklasse. Kein Wunder also, dass das neue Modell mit Spannung erwartet wird. Und Samsung behält sein Erfolgsrezept bei – wie ein Leak verrät, der uns sowohl Bilder als auch technische Daten des Galaxy A53 5G verrät.

Samsung Galaxy A52s

Schlichtes, aber wirkungsvolles Design

WinFuture hat offizielle Renderings des Galaxy A53 in die Hände bekommen. Auf den ersten Blick dürfte sich das Mittelklasse-Smartphone von Samsung nicht viel von seinem Vorgänger unterscheiden. Der Hersteller hat aber auch gar keinen Grund, zu viel an seiner Erfolgsformel herumzubasteln und setzt weiterhin auf einen schlichten Look in typischer Samsung-Designsprache.

Das A53 erhält wieder ein Kunststoffgehäuse. Vorne setzt Samsung wieder auf eine Punch-Hole-Kamera und behält auch die etwas dickeren Displayränder bei. Die einzige sichtbare Änderung betrifft die Hauptkamera: Das weniger quadratische Kamera-Array wurde überarbeitet und lässt das A53 moderner aussehen.

Die Rückseite des Galaxy A53 in Weiß © WinFuture Die Rückseite des Galaxy A53 in Schwarz © WinFuture Die Vorderseite des Galaxy A53 © WinFuture Die Vorderseite des Galaxy A53 © WinFuture Das Galaxy A53 von der Seite © WinFuture

Technische Daten: Punktuell verbessert

Was das Datenblatt betrifft, so erhält das Galaxy A53 ein 6,5 Zoll großes FHD+-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Das Smartphone behält die Maße des Vorgängers bei und auch das Kamera-Setup wirkt vertraut: Es handelt sich also wieder um ein Vierfach-Kameramodul, bestehend aus einem 64-MP-Hauptsensor, einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie einer Makrokamera und einem Tiefensensor mit jeweils 5 MP.

Eine der wichtigsten Änderungen betrifft den Exynos 1200. Das neue Mittelklasse-SoC mit einer maximalen Taktfrequenz von 2,4 GHz wird von 6 oder 8 GB RAM und mindestens 128 GB internem Speicher unterstützt. Der Speicher ist dabei via microSD-Karte erweiterbar.

Das Galaxy A53 verfügt zudem über einen 5000-mAh-Akku, der mit 25 W geladen werden kann. Der im Vergleich zum Vorgängermodell größere Akku lässt auf eine längere Laufzeit hoffen.

Behalten die Koreaner den typischen Zeitplan bei, dürfen wir das Galaxy A53 voraussichtlich zwischen März und Mai 2022 begrüßen. Feststehen dürfte auch, dass auf dem Gerät die auf Android 12 basierende One UI 4 zum Einsatz kommt.

Was haltet Ihr von den Bildern und erwarteten Specs des Galaxy A53? Wartet Ihr bereits sehnsüchtig auf Samsungs neue Mittelklasse? Verratet es uns in den Kommentaren!