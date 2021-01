Samsung Galaxy Fit 2 im Test: Schicke Alternative zum Mi Band

Hier punktet der Samsung Galaxy Fit 2

Ausdauer am Handgelenk

Wie ich schon in meiner Bestenliste der aktuell empfehlenswerten Fitness-Tracker erwähnt habe, müssen die smarten Wearables in meinen Augen folgendes Ideal erfüllen: Die Vitaldaten und Fitness-Aktivitäten des Trägers oder der Trägerin möglichst lückenlos und bequem erfüllen. Und hier konnte mich selten ein Fitness-Tracker derart überzeugen, wie der Galaxy Fit 2.

Der Ladeclip hält über zwei kleine Plastikpins. Fummeliger als eine Magnethalterung, aber okay. / © NextPit

Denn die Akkulaufzeit, die Samsung auf seiner Homepage mit 21 Tagen angibt, ist auch in der Praxis erreichbar. In dem Monat, in den ich den Fitness-Tracker am Handgelenk getragen habe, musste ich ihn genau ein Mal aufladen. Am Ende dieses Testmonats lag der verbliebene Akkufüllstand bei 53 Prozent und zwischendurch habe ich gar vermutet, der Tracker würde seine Energie aus der Bewegung oder meiner Körperwärme ziehen.

Man vergisst also mit längerer Nutzung immer mehr, dass man den Fit 2 aufladen muss. Stichwort vergessen: Dank des geringen Gewichts von nur 21 Gramm (Herstellerangaben – sorry, aber ich bin weder Koks-Dealer, noch backe ich gerne – keine Waage im Haus!) und schmalen Abmessungen verschwindet das Smartband förmlich am Handgelenk. An seiner dicksten Stelle ist das Gehäuse etwa einen Zentimeter dick und auf meine brachialen, unfassbar massiven und krass männlichen Handgelenke passt der unbewegliche Teil des Trackers mit seiner recht geringen Länge von nur sechs Zentimetern perfekt.

Der Verschluss des Galaxy Fit 2 ist leider recht fummelig. / © NextPit

Lediglich der Verschluss des Armbandes ist für mich ein winziger Dorn im Auge. Denn persönlich bevorzuge ich Schließmechanismen, die wie bei einer klassischen Armbanduhr funktionieren. Hier wird das Armband aber festgeklippt und anschließend untereinander geschoben. Das hält zwar auch sehr gut, ist aber beim (seltenen) Abnehmen deutlich umständlicher. Darüber hinaus piekst man sich den Halte-Pin ständig in den Daumen.

Ästhetik und UI-Design

Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber dennoch möchte ich kurz anmerken, dass mir der Fit 2 optisch gut gefällt. Der schlichte Tracker setzt am Handgelenk keine mutigen Akzente und passt im Grunde genommen zu jedem Outfit. Leuchtet dabei das hochwertige AMOLED-Display mit seinen 16 Millionen Farben auf, sieht das ganze noch ein wenig besser aus. Einziges Manko an der auch Anzeige, die auch für Sonnenschein genügend Helligkeit besitzt: Ein Umgebungslichtsensor fehlt dem Gerät und so müsst Ihr die Helligkeit über einen Wisch und einen Fingertipp oder über die App auf Eurem Handy manuell einstellen.

Dazu trägt auch Samsungs schönes und auf FreeRTOS basierendes Betriebssystem bei, das schöne und gut erkennbare Animationen und Symbole auf das 1,1-Zoll-Display zaubert. Die Bedienung erfolgt dabei per Wischgeste und über eine kapazitive Taste, die sich unterhalb des Displays befindet. Für mehr Personality sorgen zudem 70 verschiedene Ziffernblätter, die mich aber bei Fitness-Trackern meist nicht wirklich interessieren.

Insgesamt habe ich mich aber meist gefreut, wenn ich auf dem responsiven Display durch die Menüs gehuscht bin. Ein kleiner, aber klarer Vorteil. Dass Samsung im Ladegerät 20 Prozent recycelten Kunststoff einsetzt und Verpackung sowie Bedienungsanleitung aus Recyclingpapier produziert freut Vegano-Hipster wie mich ebenfalls! Umweltschutz fängt beim Gewissen an, findet Ihr nicht auch?

Automatische Tracking-Erkennung

Ebenfalls ein klarer Vorteil ist meiner Meinung nach das automatische Starten von Workouts. Das ist sicher keine innovative Funktion, wenn man auf die Datenblätter anderer Modelle schaut, doch von Vorteil ist sie allemal.

Denn so hält der Galaxy Fit 2 auch fest, wenn Ihr schnell zum Bäcker eilt und versteht dann wiederum, wenn Ihr entspannt mit Brötchen in der Schnute nach Hause schlendert. Samsungs Schwelle zwischen Workout und normalem Tragen ist gut gewählt und sorgte bei mir unter anderem dafür, dass die versehentlichen Workout-Stopps, die gleich meinen großen Kritikpunkt darstellen, zumindest durch das Auto-Tracking weiter aufgezeichnet wurden.

GPS fehlt, dafür ist der Pulssensor ausreichend präzise. Schaut! / © NextPit

Die Präzision ist dabei wie bei allen Geräten auf einem guten Niveau, wenn ich mein zuverlässiges Blutdruckmessgerät zu Rate ziehe. Wie Ihr auf dem Foto sehen könnt, ist das Ergebnis genau gleich und ich habe versucht, die Messungen möglichst parallel zu starten. Allerdings ist die Messung beim Stillhalten bei Fitness-Trackern meist weniger das Problem. Wie genau der Sensor also bei Workouts ist, kann ich nicht ganz genau sagen. Besondere Ausreißer konnte ich dabei aber nicht feststellen.

Am Puls der Zeit

Eine kleine Zusatzfunktion, über die im Jahr 2019 womöglich noch jeder die Nase gerümpft hätte, ist der integrierte Timer zum Händewaschen. Dabei zählt der Samsung Galaxy Fit 2 25 Sekunden runter und währenddessen wascht Ihr eben Eure Hände. Da der Tracker dabei jedoch auch festhält, wie oft man sich die Hände gewaschen hat, bekommt das kleine einen zusätzlichen Motivations-Boost. Darüber hinaus findet sich in der App auch ein Reminder, dass die Flossen mal wieder Seifenwasser sehen wollten.

Mit der Funktion beweist Samsung nicht nur, dass sie auf aktuelle Umstände reagieren, sondern auch, wie weitreichend die Hilfe durch Fitness-Tracker sein kann. Ich begrüße es immer, wenn Hersteller unkonventionelle Features ausprobieren. Zwar ist die Händewasch-Funktion kein Kriterium für eine Kaufentscheidung, aber ein kleiner Pluspunkt.