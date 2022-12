Samsung Galaxy S22 Ultra im Top-Deal: Mit Disney-Abo und Top-Tarif!

Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist das aktuelle Flaggschiff des südkoreanischen Herstellers. Kein Wunder also, dass es immer wieder spannende Deals im Netz gibt. Dieses mal handelt es sich allerdings um ein Angebot, dass Ihr direkt von Samsung bezieht und dieser Deal hat es wirklich in sich. Vor allem Foto- und Filmfans kommen hier voll auf ihre Kosten.

Mit dem Samsung Galaxy S22 Ultra erhaltet Ihr ein Smartphone der Extraklasse. Während das Gerät mit einem QHD+-Bildschirm und einer variablen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz profitiert, sorgt im inneren das "Exynos 2200"-SoC mit einer Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher für die nötige Power. Vor allem das Kameramodul, das mit einer 108-MP-Hauptkamera ausgestattet ist, konnte Antoine in seinem Test zum Samsung Galaxy S22 Utra überzeugen. Lest Euch also am besten einmal rein, wenn Euch das Smartphone interessiert und Ihr mehr Infos möchtet.

Lohnt sich der Deal von Samsung?

Nicht nur das Samsung Galaxy S22 Ultra macht den Deal spannend. Denn Ihr bekommt hier noch den o2 Free M Boost als Mobilfunktarif dazu, bei dem Ihr satte 40 GB Datenvolumen zur Verfügung habt. Ihr surft zudem im 5G-Netz der Teléfonica mit bis zu 300 MBit/s. Zusätzlich gibt es noch ein Jahresabo von Disney Plus gratis obendrauf. Für das Gesamtpaket zahlt Ihr 27,99 Euro monatlich und zusätzlich einmalige 399 Euro für das Smartphone, sowie eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer von einem anderen Anbieter mit, erhaltet Ihr noch einmal einen Rabatt in Höhe von 100 Euro.

Samsung-Übersicht Eigenschaft Samsung-Deal Datenvolumen 40 GB Bandbreite Max. 300 Mbit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 27,99 Euro Einmalige Gerätekosten 399,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 1.110,75 Euro Wechselbonus - 100,00 Euro Reguläre Gerätekosten 929,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 2,13 Euro Zum Angebot!

Dank des Wechselbonus zahlt Ihr hier gerade einmal rund 2,13 Euro effektiv für einen Premium-Tarif im 5G-Netz. Das ist schon sehr günstig. Rechnen wir nun die regulären Abonnementkosten von 8,99 Euro für das Disney-Plus-Abo hinzu, spart Ihr hier sogar jeden Monat circa 5 Euro im ersten Jahr.

Einer der Top-Kandidaten: Das S22 Ultra findet Ihr auch in unserer Bestenliste zu den Top-Smartphones 2022!

Ihr solltet allerdings zwei Dinge unbedingt im Auge behalten, wenn Ihr Euch für diesen Deal entscheidet. Zum einen verlängert sich das Streaming-Abo automatisch weiter, wenn Ihr es nicht kündigt und kostet Euch dann monatlich 8,99 Euro. Außerdem erhöhen sich die monatlichen Kosten für den Tarif auf 34,99 Euro nach Ablauf der Mindestlaufzeit. Andernfalls gibt es an diesem Deal allerdings nicht wirklich etwas auszusetzen, wodurch Ihr Ihn Euch unbedingt anschauen solltet, wenn Ihr das Samsung Galaxy S22 Ultra haben wollt.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr schon länger ein Auge auf das S22 Ultra geworfen? Verratet es uns in den Kommentaren!