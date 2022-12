NextPit Adventskalender #13: 6 Monate Mitgliedschaft mit passender Hardware von Whoop

Hinter dem 13. Türchen des großen NextPit-Adventskalenders gibt es eine sechsmonatige Mitgliedschaft bei Whoop inklusive Hardware im Wert von 180 Euro zu gewinnen. Die Teilnahme ist dabei ganz einfach – wie's funktioniert, lest Ihr am Ende des Artikels.

Ein Fitnesstracker ohne Display? Was soll das denn? Ganz ehrlich – das war auch mein erster Impuls, als ich das erste Mal von Whoop vor etwa einem Jahr hörte. Unser Kollege Stefan, ein ausgebildeter Fitnesstrainer, hat den Whoop 4.0 im Frühjahr getestet. Der Service soll vor allem dabei unterstützen, dass Ihr Eure Gewohnheiten trackt und aufbaut und beantwortet vor allem zwei Fragen: Trainiere ich richtig? Und wie gut erhole ich mich?

Sechs Monate Service und Hardware inklusive – gewinnt den Whoop 4.0 im großen NextPit-Adventskalender / © NextPit

Beim Service von Whoop mietet Ihr die Hard- und Software. Anstatt den Whoop-Tracker zu kaufen, ist dieser in den monatlichen Gebühren von 30 Euro (monatliche Abrechnung) beziehungsweise 24 Euro (jährliche Abrechnung) oder 20 Euro (zweijährige Mitgliedschaft) enthalten. Das Gute an Whoop: Gibt es neuere, bessere Hardware, erhaltet Ihr diese immer kostenlos dazu – vorausgesetzt, die verbleibende Laufzeit beträgt noch sechs Monate oder mehr.

Wer sich jetzt denkt: Whoop will ich unbedingt auch länger haben – Ihr könnt jetzt noch zusätzlich sparen. Gerade gibt es Whoop nämlich noch mit einem weiteren, exklusiven NextPit-Rabatt von 20 %. Auf weiteres Zubehör gibt es sogar bis zu 40 % Rabatt!

Affiliate Angebot Whoop 4.0 Ab 23. November gibt es bei Whoop eine Black-Friday-Aktion, bei der Ihr 20 Prozent spart. Das günstigste Abo kostet Euch damit nur noch 16 Euro im Monat. Zur Geräte-Datenbank

Whoop richtet sich mit seinem Konzept vor an Sportlerinnen und Sportler, die das Thema ernst nehmen. Die Zielbelastungen sind anspruchsvoll und durchaus ambitioniert – und will man bei den vorgeschlagenen Ruhezeiten ordentlich punkten, muss man früh ins Bett. Kein Wunder also, dass Whoop auch von vielen Spitzensportlern verwendet wird.

Die Pulssensoren machen gute Arbeit – achtet aber am besten darauf, den Tracker so zu tragen, dass er an keinem gerade extrem beanspruchten Körperteil den Puls erfasst. Das gilt übrigens für alle optischen Pulssensoren. / © NextPit

Wer sich übrigens noch weiter für das Thema "Fitness" interessiert – wie gesagt, Stefan ist ausgebildeter Fitness-Coach und hat hier auch ein paar weitere, interessante Artikel zusammengestellt:

Wer Whoop also unbedingt mal testen möchte, hat jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder macht Ihr hier beim großen NextPit-Adventskalender mit, oder Ihr nehmt den tollen Rabatt mit und bestellt Euren Whoop 4.0 direkt. Oder eben beides. Viel Erfolg!

Affiliate Angebot Whoop 4.0 Ab 23. November gibt es bei Whoop eine Black-Friday-Aktion, bei der Ihr 20 Prozent spart. Das günstigste Abo kostet Euch damit nur noch 16 Euro im Monat. Zur Geräte-Datenbank

Wie mache ich mit?

Die Teilnahme am NextPit-Adventskalender ist ganz einfach. Alles was Ihr tun müsst, ist einen möglichst originellen Kommentar unter diesen Artikel zu setzen, warum ausgerechnet Ihr diesen Preis braucht. Dazu habt Ihr bis zum 31. Dezember 2022 23:59 Uhr Zeit. Im Übrigen gelten die NextPit-Teilnahmebedingungen.

Wollt Ihr noch weitere Preise gewinnen? Jeden Tag im Dezember öffnet NextPit in diesem Artikel ein Türchen, hinter dem sich ein fantastischer Preis versteckt. Hier findet Ihr alle Türchen, die bereits geöffnet sind. Auch hier gilt: Bis zum 31. Dezember 2022 könnt Ihr bei allen Türchen mitmachen und gewinnen.