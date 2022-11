Samsung Galaxy S22 Ultra, Watch 5 und JBL-Speaker mit o2 Grow abgreifen!

Der Black Friday liegt noch etwas in der Zukunft, allerdings haut o2 heute einen Deal raus, der sehr spannend erscheint. Denn hier erhaltet Ihr das sehr gute Samsung Galaxy S22 Ultra mit passender Samsung Galaxy Watch 5 und einem JBL Xtreme 3 Bluetooth-Lautsprecher. Neben den Geräten kommt noch ein o2-Grow-Tarif obendrauf, bei dem Ihr jährlich gratis Datenvolumen erhaltet. Was Euch das Ganze kostet und ob sich das wirklich lohnt, erfahrt Ihr in unserem heutigen Tarif-Check!

Wartet Ihr bereits auf die kommenden Deal-Tage um Euch ein neues Handy zuzulegen? Dann habt Ihr richtig Glück, denn bei o2 könnt Ihr Euch aktuell eines der besten Smartphones des Jahres im Bundle mit passender Galaxy-Smartwatch und JBL-Speaker sichern. Natürlich wäre ein solches Angebot nichts ohne den passenden Mobilfunktarif und in diesem Fall handelt es sich um den extrem beliebten o2 Grow. Ihr startet mit satten 40 GB Datenvolumen und erhaltet jährlich 10 GB Inklusiv-Volumen gratis dazu.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S22 Ultra Inkl. Galaxy Watch 5 und JBL Xtreme 3

Das Samsung Galaxy S22 Ultra konnte nicht nur in unserer Bestenliste sehr gut abschneiden und sich dort Platz 1 sichern. Das Flaggschiff aus Südkorea nutzt ein 6,8 Zoll großes Display mit einer QHD+-Auflösung. Das besondere Augenmerk in diesem Jahr lag aber eindeutig auf dem Kamerasystem. Denn die 108-MP-Hauptkamera wird durch eine 12-MP-Ultraweitwinkel- und zwei 10-MP-Tele-Kameras unterstützt. Auf der Front findet sich zudem eine Selfie-Kamera, die mit 40 Megapixeln knippst. Warum das Smartphone so gut ist, verrät Euch übrigens Antoine in seinem Test zum Samsung Galaxy S22 Ultra.

Darum lohnt sich das Samsung-Angebot von o2!

Erfahrene NextPit Leser:innen wissen natürlich, dass wir uns in diesem Abschnitt damit beschäftigen, ob sich der Deal überhaupt lohnt. Allerdings kann ich Euch mit ruhigem Gewissen hier bereits sagen, dass der Deal wirklich gut ist. Neben den Geräten erhaltet Ihr zusätzlich einen der besten Tarife, die o2 aktuell zu bieten hat. Dafür zahlt Ihr 53,99 Euro monatlich und einmalig 13 Euro. Eine Anschlussgebühr entfällt und wenn Ihr von einem anderen Anbieter zu o2 wechselt, gibt es noch einmal 100 Euro als Willkommensbonus.

o2-Übersicht Eigenschaft Samsung-Bundle Datenvolumen 40 GB + 10 GB jährlich Bandbreite Max. 300 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 36 Monate Monatliche Gebühr 53,99 Euro Einmalige Gerätekosten 13,00 Euro Anschlussgebühr Entfällt Wechselbonus - 100,00 Euro Gesamtkosten 1.856,64 Euro Reguläre Gerätekosten Samsung Galaxy S22 Ultra: 906,00 Euro

Samsung Galaxy Watch 5: 234,99 Euro

JBL Xtreme 3 Bluetooth Speaker: 259,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 12,68 Euro Zum Angebot!

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 36 Monaten zahlt Ihr für das Angebot also 1.856,64 Euro. Normalerweise kostet Euch der Tarif bereits 34,99 Euro monatlich, wodurch Ihr für die Geräte noch einmal 19 Euro dazurechnen müsst, die Ihr monatlich entrichten müsst. Beziehen wir nun die aktuellen Bestpreise für die Geräte mit ein, ergibt sich ein effektiver monatlicher Tarifpreis von circa 12,68 Euro. Ihr spart hier also tatsächlich einiges an Geld.

Einen Wehrmutstropfen gibt es allerdings. Denn 36 Monate ist eine sehr lange Zeit. Wollt Ihr die Variante mit 24 Monaten, müsst Ihr natürlich mehr zu Beginn und monatlich zahlen und der Gesamtpreis ändert sich hier nur marginal. Macht Euch eine Bindung von drei Jahren allerdings nichts aus, ist das Angebot wirklich gut.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist ein so prall gefülltes Bundle interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!