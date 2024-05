Samsungs aktuelle Flaggschiff-Serie rund um das Galaxy S24 wird immer erschwinglicher. Nachdem Anfang des Monats bereits Logitel mit einem spannenden Deal zum S24 überzeugen konnte, zieht Deinhandy nun mit einem noch besseren Angebot nach. Für nur 29,99 Euro im Monat gibt es das Gerät in Verbindung mit einem Vodafone-Tarif und zusätzlich erhaltet Ihr einen Wechselbonus von 200 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Mit Vodafone Smart Entry Spezial | 20 GB Datenvolumen | max. 300 MBit/s | 5G | 24 Monate Laufzeit | 200 Euro Wechselbonus Tarifvergleich

Das Samsung Galaxy S24 im Kurz-Check

Das Samsung Galaxy S24 gilt nicht ohne Grund als "bestes Smartphone unter 1000 Euro". Es überzeugt mit einem beeindruckenden 6,2 Zoll-AMOLED-Display, zahlreichen KI-Funktionen dank GalaxyAI (Test) und einem mehr als alltagstauglichen Exynos-2400-Prozessor mit 8 GB LPDDR5 RAM und 128 GB internem Speicher. Auch die Triple-Kamera auf der Rückseite mit einer 50-MP-Hauptkamera, einer 12-MP-Ultraweitwinkel- und einer 10-MP-Telekamera liefert beeindruckende Ergebnisse.

Selbst Selfies wissen mit dem Samsung Galaxy S24 zu gefallen. / © nextpit

Allerdings tat sie dies auch schon beim Galaxy S23 (Test). Die relativ geringe Akkulaufzeit und das schwache Quick Charging hingegen konnten uns in unserem Test zum Galaxy S24 nicht überzeugen. Positiv ist hingegen das Update-Versprechen von 7 Jahren, was die Nachhaltigkeit des Geräts unterstreicht.

Wie gut ist der Deinhandy-Deal zum Samsung Galaxy S24 wirklich?

Um den Deal wahrzunehmen, schließt ihr einen Tarif im Vodafone-Netz ab. Der "Smart Entry Spezial" bietet Euch 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Providers, eine Download-Bandbreite von 300 MBit/s und eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze. Die monatlichen Kosten belaufen sich hierfür auf 29,99 Euro. Einmalig fallen zudem 4,95 Euro für das Gerät, 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und 6,95 Euro für den Versand an. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt es zusätzlich 200 Euro als Wechselbonus gutgeschrieben.

Vodafone Smart Entry Spezial Samsung Galaxy S24 Test Zum Test: Samsung Galaxy S24 Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G/LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 29,99 € Einmalige Gesamtkosten 51,93 € Gesamtkosten (24 Monate) 771,69 € Wechselbonus 200,00 € Reguläre Gerätekosten 669,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 4,05 € Zum Angebot*

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten zahlt ihr insgesamt 771,69 Euro. Der aktuelle Bestpreis für das Smartphone allein liegt bei 669 Euro. Mit dem Wechselbonus ergibt sich somit eine effektive Ersparnis von rund 4,05 Euro pro Monat. Seid Ihr zusätzlich bereits Vodafone-Kunden, könnt ihr durch die GigaKombi weitere 5 Euro monatlich sparen.

Mehr zur GigaKombi: Alle Infos gibt es in unserer Vodafone-Tarifübersicht

Ein weiterer Vorteil dieses Deals ist die Möglichkeit, den Vertragsbeginn in die Zukunft zu datieren. So könnt Ihr Euch das Galaxy S24 sichern, auch wenn Euer aktueller Vertrag noch läuft. Gerade in Verbindung mit dem hohen Wechselbonus ist dieser Deal wirklich spannend. Falls Ihr also bereits länger auf der Suche nach einem günstigen Tarifangebot zum aktuellen Samsung-Flaggschiff seid, solltet Ihr schnell bei Deinhandy vorbeischauen.

Was haltet ihr von diesem Deal? Sind Euch Zusatzfunktionen wie ein späterer Vertragsbeginn wichtig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.