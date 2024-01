Direkt von Samsung: Galaxy-S24-Serie mit Tarif günstiger als alle anderen

Möchtet Ihr Euch das neue Samsung Galaxy S24, S24+ oder S24 Ultra zulegen, müsst Ihr mit einem Preis von mindestens 899 Euro für die kleinste Variante rechnen. Ist Euch das zu teuer, bietet der Hersteller selbst gerade die besten Tarif-Angebote im Netz an. Dabei sticht vor allem ein Vodafone-Tarif heraus, mit dem Ihr derzeit richtig sparen könnt. Wir haben den Tarif-Check für Euch gemacht und verraten Euch, warum sich diese Deals gerade lohnen.

Egal, ob Telekom, Vodafone oder o2 – im Samsung-Shop bekommt Ihr Handyverträge von allen großen Anbietern. Habt Ihr das Samsung Galaxy S24 bereits ins Herz geschlossen, Euch aber nicht überwinden können, es direkt zu kaufen, solltet Ihr Euch die Tarif-Angebote aus dem Online-Shop des Herstellers genauer ansehen. So zahlt Ihr etwa in Verbindung mit dem Vodafone Smart Entry Lite gerade nur 34,99 Euro monatlich für das Samsung Galaxy S24 Ultra.

Wir konnten die neuen Samsung-Smartphones bereits einem ersten Test unterziehen und auch die neue Galaxy AI für Euch unter die Lupe nehmen. Nachfolgend findet Ihr die wichtigsten nextpit-Artikel zur neuen Galaxy-S24-Serie:

Seid Ihr Euch bisher unsicher, ob Ihr Euch das neue Samsung-Flaggschiff zulegen solltet, dürften Euch diese Beiträge weiterhelfen.

Ihr habt im Samsung-Shop eine große Auswahl an verschiedenen Tarif-Optionen. Durch einen Wechselbonus über 100 Euro sind jedoch die Vodafone-Varianten gerade am interessantesten. Hier bietet sich vor allem der Vodafone Smart Entry Spezial an, bei dem Ihr 35 GB Datenvolumen, eine Download-Bandbreite von maximale 500 MBit/s und 5G erwarten dürft.

Noch mehr Deals: Weitere Angebote findet Ihr in unserer Vodafone-Tarifübersicht

Die Kosten unterscheiden sich hier allerdings, je nachdem, für welches Galaxy-S24-Modell Ihr Euch entscheidet. So zahlt Ihr zwar in allen Fällen nur 34,99 Euro monatlich, allerdings müsst Ihr eine entsprechende Zuzahlung leisten. Hinzu kommt zudem noch eine Anschlussgebühr über 39,99 Euro. Dank der gerade laufenden Vorbesteller-Aktion von Samsung erhaltet Ihr den doppelten Gerätespeicher, wodurch wirklich spannende Konditionen zu stande kommen.

Bei allen drei Varianten spart Ihr gerade effektiv monatlich Geld. Wie hoch diese Ersparnis ausfällt, hängt davon ab, welchen Referenzpreis Ihr nutzt. In unserem Beispiel nehmen wir die derzeitigen Kosten, da Ihr den doppelten Speicher erhaltet, ohne mehr zahlen zu müssen. Wählt Ihr die regulären Gerätepreise, fällt die Ersparnis noch einmal deutlich höher aus.

Neben dem Smart Entry Spezial, habt Ihr auch die Möglichkeit 10 Euro im Monat weniger zu zahlen und den Vodafone Smart Lite Spezial zu wählen. Hier müsst Ihr allerdings mit einer höheren Zuzahlung rechnen und zusätzlich mit 20 GB Datenvolumen, statt 35 GB Datenvolumen auskommen.

Solltet Ihr keine Vodafone-Freunde sein, findet Ihr auch spannende Angebote im Telekom-Netz (Tarifübersicht) und von o2 (Tarifübersicht). Für alle Anbieter gilt, dass die monatlichen Kosten im Samsung-Shop deutlich geringer sind, als bei den Anbietern selbst und Ihr das neue Samsung Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra mit Mobilfunktarif derzeit nirgends günstiger bekommt. Sind die Vodafone-Deals nichts für Euch, schaut Euch hier also unbedingt noch einmal um.

Was haltet Ihr von diesen Angeboten? Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!