Samsung Galaxy Tab A7 (2022) soll schneller und günstiger werden

Der Leaker Snoopy Tech hat einige Infos zum Galaxy Tab A7 (2022) geteilt, welches womöglich so manchen Samsung-Fan enttäuschen wird. In Bezug auf die Hardware-Spezifikationen und das Design wird das Tablet mit dem Modell SM-T503N fast identisch mit dem Galaxy Tab A7 von vor zwei Jahren sein, so der Informant.

Galaxy Tab A7 (2022) mit schnellerem Prozessor

Angeblich soll das Tablet unter der Haube fast die gleichen Komponenten des Vorgängers aufweisen. Darunter finden wir 32 GB erweiterbaren Speicher, gepaart mit 3 GB RAM. Auch die 8-MP-Hauptkamera, der 5-MP-Selfie-Shooter, der 7040-mAh-Akku und der 10,4-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1,200 x 2,000 Pixeln bleiben gleich. Offenbar ist also nur der Prozessor neu.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Tab A8 Zur Geräte-Datenbank

Was den Unterschied betrifft, so könnte das Samsung Galaxy Tab A7 (2022) mit dem Unisoc T618, der auch im Galaxy Tab A8 (2021) zu finden ist, einen leichten Schub in Sachen Gaming und Leistung erhalten. Auf dem Papier bietet der Chipsatz eine höhere Taktfrequenz sowie eine bessere Grafik im Vergleich zum Snapdragon 662. Möglicherweise ist der einzige Nachteil, dass er immer noch auf der 12nm-Fertigung basiert, was zu einer etwas schlechteren Akkulaufzeit führen kann.

Günstigerer Preis für das gleiche Design

Neben den unveränderten internen Spezifikationen wird Samsung auch das Design des Galaxy Tab A7 (2020) beibehalten. Es ist unklar, ob wir auch die gleichen Abmessungen und Farboptionen erhalten. Was die Preise angeht, so könnte das Samsung Galaxy Tab A7 (2022) in diesem Jahr eine deutliche Preissenkung erfahren. Je nach Region könnte das Tablet für 199 Euro erhältlich sein, was immerhin etwa 30 Euro unter dem Preis von 2020 liegt.

Findet Ihr es okay, wenn Samsung ein fast identisches Tablet an den Start bringt, wenn dafür der Preis gesenkt wird? Schreibt es uns in die Kommentare!