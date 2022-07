Tarif-Tipp mit OLED-Switch: Nintendo-Konsole für nur 1 € Zuzahlung

Da im Jahr 2022 ohnehin schon jeder ein solides Smartphone in der Tasche hat, bieten Mobilfunkanbieter immer häufiger andere Hardware in Handyverträgen an. Das kann sich lohnen, wenn Ihr nach einem neuen Handyvertrag sucht und Interesse an neuer Technik habt. Die Nintendo Switch kauft Ihr Euch im Handyvertrag von Otelo aktuell für eine Zuzahlung von nur einem Euro – und bekommt 50 Euro eShop-Guthaben dazu.

Die Vertragskosten sind mit 19,99 Euro ebenfalls gering, zumal Euch die Allnet-Flatrate 20 Gigabyte monatliches Datenvolumen bietet. Otelos Anschlussgebühr von 39,99 Euro lässt der Anbieter Logitel ebenfalls fallen. Schauen wir uns die Konsole und alle Kosten noch einmal genau an.

Lohnt sich der Otelo-Vertrag mit OLED-Switch wirklich?

Zum Vertragsstart zahlt Ihr für Allnet-Flat + OLED-Switch + 50 Euro eShop-Guthaben tatsächlich nur einen Euro. Dabei bindet Ihr Euch an einen Handyvertrag mit 24 Monaten Laufzeit und zahlt monatlich 19,99 Euro. Die Anschlussgebühr lässt der Onlineshop Logitel fallen, wodurch sich die Gesamtkosten ziemlich einfach errechnen lassen. Insgesamt zahlt Ihr 480,76 Euro über die Gesamtlaufzeit des Vertrages.

Das OLED-Modell der Nintendo Switch wartet im Vergleich zum Standard-Modell mit einem besseren und etwas größeren OLED-Display im 7-Zoll-Format auf. Darüber hinaus hat Nintendo auch den Standfuß an der Rückseite verbessert und das OLED-Modell mit 64 Gigabyte internem Speicher ausgestattet. Die Docking-Station der neueren Switch bietet zudem einen Ethernet-Anschluss für kabelgebundenes Internet.

Otelo-Tarif mit OLED-Switch im Check Eigenschaft Otelo-Tarif Monatskosten 19,99 € Gerätekosten (einmalig) 1 € Datenvolumen 20 Gigabyte LTE-Geschwindigkeit 50 Mbit/s down / 25 Mbit/s up Laufzeit 24 Monate Allnet-Flat Telefonie? ✔️ Allnet-Flat SMS? ✔️ Anschlussgebühr? 39,99 € 0 € Gratis-Zugaben Nintendo Switch OLED + 50 € eShop-Guthaben Gesamtkosten 480,76 € Zum Angebot bei Logitel

Das OLED-Modell der Nintendo Switch konnte ich im Internet zum Bestpreis von 339 Euro finden. Zu diesem Preis kommen 50 Euro für das eShop-Guthaben hinzu, das Ihr übrigens auch für Spiele einlösen könnt. Ziehen wir die Kosten vom Gesamtpreis ab, ergeben sich knapp 91 Euro, die Ihr beim Otelo-Angebot zusätzlich zahlt. Dafür bekommt Ihr aber auch einen soliden Vertrag im Vodafone-Netz mit üppigem Datenvolumen und Flatrate in alle deutschen Netze.

Das Angebot ist also wirklich empfehlenswert, wenn Ihr Interesse an der OLED-Switch habt und nach einem neuen Handyvertrag sucht. Habt Ihr Euch doch gegen diesen Handyvertrag entschieden, findet Ihr weitere Informationen zu Eurem nächsten Vertrag in unseren Tarifübersichten:

Zu guter Letzt noch eine Frage für die Kommentare: Findet Ihr Tarif-Checks zu Verträgen mit Spielekonsolen, Tablets oder sonstiger Technik überhaupt spannend? Ich freue mich auf Euer Feedback!