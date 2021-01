Samsung S Pen: Unterstützung soll auf zusätzliche Geräte ausgeweitet werden

Seit vielen Jahren gehört der S Pen zur Standardausstattung der Galaxy-Note-Serie. Mit der Kompatibilität mit dem neuen Galaxy S21 Ultra fällt diese Einschränkung und Nutzer dürfen sich laut Aussagen des Unternehmens in Zukunft auf noch mehr freuen. Gegenüber SamMobile sagten die Südkoreaner, dass man plant, das "S-Pen-Erlebnis in Zukunft auf zusätzliche Gerätekategorien auszudehnen".

Der nun vorgestellte S Pen fürs S21 Ultra verfügt zwar aktuell nicht über all die bekannten Features, die man von Samsungs Stylus und einem Galaxy Note 20 kennt, dafür muss man ihn aber auch nicht aufladen. Ein verbesserter S Pen Plus soll im Laufe des Jahres die aus der Note-Serie bekannten Bluetooth-Features nachliefern.

S Pen: Welche Geräte könnten von einem Stylus profitieren?

Samsungs Stellungnahme lässt bislang offen, welche Geräte oder Gerätekategorien in Zukunft mit einem S Pen kompatibel sein werden. In der Vergangenheit gab es aber bereits immer wieder Gerüchte, laut denen beispielsweise das Galaxy Z Fold in die Fußstapfen des Galaxy Note treten könnte. Hier könnte ein S Pen eine willkommene Neuerung für die Fans des faltbaren Smartphones sein.

Samsungs Galaxy S21 Ultra kann mit dem S Pen bedient werden / © Samsung

Eine weitere offensichtliche Erweiterung wären natürlich auch zukünftige Modelle der S-Reihe, die nicht über das "Ultra"-Anhängsel im Namen verfügen. Abseits dieser Smartphones hat Samsung aber noch andere interessante Geräte im Angebot, die vom S Pen profitieren könnten.

S-Pen-Unterstützung in weiteren Tablets oder Notebooks?

Während Samsungs Tab-S-Serie bereits mit einem Stift bedient werden kann, sucht man diese Option zum Beispiel bei den günstigeren Modellen der Tab-A-Serie derzeit vergebens. Hier könnte ein günstigerer Stift in Zukunft möglicherweise ebenfalls viele neue Freunde finden.

Da Samsung in seiner Aussage explizit von "weiteren Gerätekategorien" spricht, kann eine Unterstützung der Windows-Notebooks oder Chromebooks ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Die vom Unternehmen selbst als "mutig" beschriebene Entscheidung "das S-Pen-Erlebnis auf das Galaxy S21 Ultra auszudehnen", könnte damit am Ende Auswirkungen auf die gesamte Produktpalette der Südkoreaner haben. Wer weiß, vielleicht darf man in Zukunft auch die digitale Einkaufsliste in der Kühlschranktür ganz traditionell mit einem Stift ausfüllen oder den Smart-TV als Whiteboard nutzen.