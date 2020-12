Samsungs Exynos 2100 im Benchmark: Besser als Snapdragon 888?

Samsung wird voraussichtlich am 14. Januar sein neues Flaggschiff Galaxy S21 vorstellen und soll dabei auf den neuen Exynos 2100-SoC nutzen. Laut einem Bericht soll der neue Smartphone-Prozessor im Benchmark "Geekbench" besser abschneiden, als der neue Snapdragon 888.

Wie GSMArena am 22 . Dezember berichtet, habe der Leaker Ice Universe, der bekannt für seine Samsung-Leaks ist, einen Screenshot eines Geekbench-5-Tests auf Twitter geteilt. Dabei erreichte der SoC Exynos 2100 eine Punktzahl von 1089 im Single-Core-Test und 3963 Punkte im Multi-Core.

Ist Samsungs Exynos zurück?

Dieses Ergebnis ist ziemlich beeindruckend, da es die Werte des Qualcomm Snapdragon 888 übertrifft, der im neuen Xiaomi Mi 11 1.135 bzw. 3.794 Punkte erreichen konnte. Interessanterweise zeigen diese noch nicht ganz offiziellen Tests einen deutlichen Sprung im Vergleich zu den Geekbench-Tests der vorigen Generation, die 1006 bzw. 3059 Punkte erreichte.

Mit anderen Worten: Samsungs nächster High-End-Prozessor könnte bezüglich der Leistung noch eine echte Überraschung darstellen und das könnt eine sehr gute Nachricht für europäische Verbraucher sein. Denn traditionell bringt Samsung seine Geräte nur in den USA mit Qualcomms Snapdragon-Prozessoren heraus. Hierzulande setzt der Hersteller auf seine eigenen Exynos-SoCs, die meist ein wenig leistungsschwächer sind.

Die Betonung liegt aber immer noch auf "könnte", denn Benchmarks bedeuten nicht viel, wenn sie nicht durch Praxis-Tests untermauert werden. Sie bieten bestenfalls einen Eindruck davon, wie sich das Smartphone in einem Leistungsszenario verhält, das noch recht weit von der Nutzung im Alltag ist.

Erfahrungsgemäß ist Thermal-Throttling, also der Leistungsabfall bei Dauerlast, um Überhitzung vorzubeugen, ein großes Problem bei Exynos-Chips und der im Geekbench 5 durchgeführte Test ist schlichtweg zu kurz, um darüber eine Aussage treffen zu können. Wenn sich diese sehr guten Werte aber in den Praxis-Test noch einmal bestätigen, ist das ein Zeichen für Samsung, an seinen proprietären Chipsätzen festzuhalten.

