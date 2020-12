Endlich, Motorola: Diese Handys kriegen Android 11

In einem Blogbeitrag hat Motorola endlich verraten, welche Smartphones ein Upgrade auf Android 11 bekommen. Gerade Nutzer aktueller Smartphones des zu Lenovo gehörenden Unternehmens mussten in den letzten Monaten beobachten, wie die meisten Hersteller Motorola beim Ausrollen von Updates überholten. Die Frage nach dem Zeitpunkt bleibt dabei aber noch immer.

Denn im Blog-Eintrag, den Motorola am 21. Dezember in den USA online stellte, gibt es bislang zwar eine Liste von knapp 20 Geräten, einen genauen Update-Fahrplan verriet das Unternehmen noch nicht. Für folgende Geräte soll das Update auf Android 11 "in den nächsten Monaten" zum Download bereit stehen:

Razr 5G

Razr 2019

Edge

Edge+

one 5G

one action

one fusion

one fusion+

one hyper

one vision

g 5G

g 5G plus

g fast

g power

g pro

g stylus

g9

g9 play

g9 plus

g8

g8 power

Lenovo K12 Note

Zwar weist Motorola nicht explizit auf die Gültigkeit dieser Liste für bestimmte Länder hin, allerdings scheint die Ankündigung auch für Europa zu gelten. Denn in einem Vermerk zum Motorola One Action erwähnt das Unternehmen, dass dieses Update nur in Europa gelte, da das Smartphone dort mit Android One ausgeliefert werde. Zudem gibt es eine weitere deutliche Lücke in der Aufzählung.

Zeitplan und das Moto G8 Plus fehlen aktuell

In seinem Blog-Eintrag verweist Motorola für weitere Informationen auf seinen eigenen Support-Bereich, in dem sich die geplanten Updates noch einmal Gerät für Gerät auslesen lassen. Auch hier findet sich allerdings keine Bestätigung für ein Update auf Android 11 für das Motorola Moto g8 plus, dessen Schwestermodelle Moto g8 und g8 power jeweils in der Update-Liste auftauchen. Wer sich das leistungsstärkere Modell Ende 2019 im Sinne einer längeren Lebensdauer gekauft hat, schaut aktuell also in die Röhre.

Nutzer des Motorola Moto G8 Plus müssen nach wie vor auf die Update-Bestätigung warten. / © Motorola

Ohnehin ist der fehlende Zeitplan ein weiterer Rückschlag für Motorola-Nutzer, die ohnehin schon zu lange auf die Bestätigung für Android 11 warten mussten. Denn auch in den einzelnen Modellinformationen des Support-Bereichs finden sich aktuell keine Informationen zu einem möglichen Zeitpunkt des Rollouts.

Wie stehen die Motorola-Nutzer unter Euch zur Ankündigung des Herstellers? Verzeiht Ihr dem Unternehmen die späten Updates oder werdet ihr Euch beim nächsten Smartphone-Kauf woanders umsehen?

