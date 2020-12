Galaxy Buds Pro: App-Analyse verrät neue Funktionen der Kopfhörer

Nachdem das Design der kommenden Galaxy Buds Pro bereits mehrmals durchgesickert ist, ließen sich neue Features bisher nur schwer erraten. Ausgerechnet Samsungs eigene App hat nun Einblicke in die Funktionen der neuen True-Wireless-Kopfhörer ermöglicht. Was verrät die Anwendung über die neuen Buds?

Immer wieder kommt es vor, dass Unternehmen in ihren öffentlich verfügbaren Apps Hinweise auf noch zukünftige Hardware platzieren und nicht ausreichend vor neugierigen Nutzern schützen. Genau das ist nun bei einer App von Samsung geschehen, die zur Steuerung der hauseigenen Kopfhörer dient.

Denn der jüngste Leak bestätigt nicht nur noch einmal das Design der Galaxy Buds Pro und die Namensgebung der neuen Kopfhörer, sie deutet auch auf eine erweiterte Steuerung des ANC, eine Spracherkennung für Gespräche und 3D-Audio hin. Schauen wir uns die Funktionen, die es in den Galaxy Buds+ oder den Galaxy Buds Live bislang noch nicht gab, einmal genauer an.

App-Leak: So sieht die Steuerung der Galaxy Buds Pro aus

Samsungs Designer haben sich bei der Steuerung offenbar von Apples AirPods-Pro-Interface inspirieren lassen und lösen die Umschaltung des ANC ebenfalls über eine dreistufige Auswahl. Hier kann man das Active Noise Cancelling nicht nur aktivieren oder deaktivieren, sondern auf Wunsch auch auf „Ambient Sound“ stellen.

So sieht das Interface der geleakten App aus / © Samsung via Tim Schneeberger

Beim Ambient Sound werden voraussichtlich externe Geräusche von den integrierten Mikrofonen direkt ins Ohr des Nutzers geschleust. In solchen Ambient-Modi werden Nutzer also nicht vollständig von der Außenwelt abgetrennt und können so beispielsweise im Straßenverkehr weiterhin auf wichtige Ereignisse reagieren.

Galaxy Buds Pro mit Spracherkennung und 3D Audio

Völlig neu für die Galaxy Buds Pro wäre die Integration einer Spracherkennung. Erkennen die Kopfhörer, dass man sich mit jemandem unterhält, könnte die Lautstärke der gerade laufenden Wiedergabe automatisch reduziert werden. Gleichzeitig würde auch der oben beschriebene „Ambient Sound“-Modus aktiviert werden, damit man die Antworten des Gegenübers hören kann. Wird wahlweise für 5, 10 oder 15 Sekunden keine Unterhaltung erkannt, deaktiviert sich das System wieder automatisch. Optional soll hierzu auch einer der Kopfhörer angetippt werden können.

Einige weitere Funktionen, die in Samsungs App gesichtet wurden. / © Samsung via Tim Schneeberger

Eine weitere Neuheit ist das von Samsung als „3D-Audio für Videos“ bezeichnete Feature, welches an Apples „Spatial Audio“ erinnert, das man seit iOS 14 mit den AirPods Pro und AirPods Max nutzen kann. Hier erzeugen die Kopfhörer einen Surround-Sound, der ein besseres Erlebnis beim Anschauen von Kinofilmen verspricht. Voraussetzung für Samsungs 3D-Audio ist laut der geleakten App die Nutzung der Galaxy Buds Pro in Verbindung mit einem Samsung-Smartphone, auf dem Android 11 läuft.

Als Termin für die Vorstellung der Samsung Galaxy Buds Pro wird derzeit der 14. Januar 2021 gehandelt. Denn hier wird Samsung voraussichtlich auch die neuen Modelle seiner Galaxy S21-Serie vorstellen. Was haltet Ihr von den erweiterten Funktionen der In-Ear-Kopfhörer? Ein Grund für einen Wechsel oder nur nette Extras?

Das Artikelbild zeigt die Galaxy Buds+.

