Galaxy Buds Pro: Samsungs neue Ohrstöpsel geben Hinweise aufs Galaxy S21

Die einst unter dem Namen „Galaxy Buds Beyond“ gehandelten In-Ear-Kopfhörer sollen nun offenbar als Galaxy Buds Pro in die Fußstapfen der Galaxy Buds+ treten. Wie Leaker Evan Blass weiter zusammenfasst, sollen sie außerdem über einen gewachsenen Akku mit nun 500 mAh verfügen. Hinzukommt das bereits früher erwähnte Active Noise Cancelling.

Die wirkliche Neuheit ist jedoch das von Blass geleakte Design der neuen Kopfhörer. Wie erwartet orientieren sich die kleinen Stöpsel eher an den Buds+ und nicht an den zuletzt präsentierten Galaxy Beans Buds Live. In seinen Bildern zeigt der Leaker die Kopfhörer sowie das Ladecase in Violett.

Doch genau diese Farbwahl gibt auch offenbar einen Ausblick auf zumindest eines der Designs für das Galaxy S21, welches angeblich zeitgleich und passend zu den Galaxy Buds Pro erscheinen soll. So meldet sich auch Max Weinbach auf Twitter zu Wort und stimmt den Vermutungen zu, dass auch das S21 in Violett verfügbar sein wird.

Can confirm. Sadly still can’t show you guys the pictures I have.



What I will say is this color for the plastic back paired with a light copper frame on the S21. https://t.co/zyhimapNoP