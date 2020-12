iPhone 12: Nutzer klagen über Mobilfunk- und Akkuprobleme

Wie bei früheren iPhone-Modellen ist auch die jüngste iPhone-12-Familie nicht von Kinderkrankheiten befreit. So beschreibt 9to5Mac in Berufung auf Berichte in Apples Diskussionsforen über teilweise extremen Akkuhunger der neuen iPhones.

Während dies insbesondere bei frisch eingerichteten Modellen keine Seltenheit ist, da im Hintergrund beispielsweise noch diverse Prozesse mit der Einrichtung beschäftigt ist, sollten sich offensichtlich Akkufresser nach einigen Tagen erledigt haben. Dies ist insbesondere beim iPhone 12 und iPhone 12 mini auffällig, wenn man beispielsweise von iPhone 11 gewechselt haben sollte. Der Akku in beiden neuen Smartphones ist kleiner als im alten Modell.

In einem konkreten Fall berichtet ein Nutzer, dass der Akku eines iPhone 12 Pro pro Stunde rund 4 Prozent verliert. Seit dem Bericht haben sich viele weitere Anwender ebenfalls mit ihren Beobachtungen gemeldet. Hier ist die Rede von einem Verlust von 20 bis 40 Prozent über Nacht.

Der obere Graph zeigt einen Akku, der auch über Nacht stark beansprucht wird. Unten zu sehen: Der Verbrauch über Nacht ist gering, der Akkustand verändert sich nur geringfügig. / © 9to5Mac

Wie in der Grafik oben zu erkennen ist, sinkt der Akku-Level überraschend mit gleichbleibenden Werten. Die untere Grafik zeigt, wie es zu erwarten wäre, da der Verbrauch bei aktiver Nutzung und über Nacht, wenn das Gerät nicht angefasst wird, üblicherweise nicht derselbe ist. Entsprechend fällt der Verbrauch über Nacht normalerweise geringer aus.

In der Batterie-Übersicht von iOS konnten die betroffenen Nutzer keine offensichtlichen Schuldigen für den erhöhten Verbrauch finden. Es liegt also nahe, dass ein Fehler in iOS selbst für die Probleme verantwortlich ist. Abhilfe schafft in vielen Fällen nur eine Neueinrichtung des iPhones in der Hoffnung, dass der Fehler nicht erneut auftritt. Möglicherweise hilft auch ein kommendes iOS-Update.

iPhone 12: Probleme mit LTE- und 5G-Verbindungen

Eine derartige Lösung könnte etwa Nutzer bei den Problemen mit ihren LTE- und 5G-Verbindungen erwarten. So bringt iOS 14.3, welches seit gestern als Beta 3 verfügbar ist, auch eine neue Modem-Firmware mit.

Die vier iPhone-12-Modelle im direkten Vergleich / © NextPit

Die Probleme im Mobilfunkbetrieb äußern sich laut MacRumors durch einen überraschenden Komplettausfall der Verbindungen. Statt der Balken für 5G oder LTE sehen die betroffenen Nutzer nur noch ein „No service“. Einige Anwender können durch ein kurzzeitiges Aktivieren und Deaktivieren des Flugmodus die Verbindung zum Mobilfunknetz wiederherstellen.

Es wird derzeit vermutet, dass der Fehler insbesondere beim Wechsel der Funkzelle auftritt. Möglicherweise bringt das oben genannte Update der Modem-Firmware, welches Bestandteil von iOS 14.3 ist, die nötige Abhilfe. Es wird erwartet, dass die neue iOS-Version noch im Dezember für alle Nutzer verfügbar sein wird, da sie vermutlich die Unterstützung für Fitness+ mitbringen wird, dessen Vorstellung Apple wiederum für Ende 2020 versprochen hat. iOS 14.3 bringt des Weiteren ProRAW für die Besitzer des iPhone 12 Pro und Pro Max.