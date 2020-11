iOS 14.3: Erste Beta erfreut iPhone-Fotografen

Die erste Beta von iOS 14.3 stolperte in der vergangenen Nacht aus den Startlöchern. Möglicherweise in Verbindung mit den Problemen beim Launch von macOS Big Sur, welches in seiner finalen Version ebenfalls seit einigen Stunden verfügbar ist, legte die neue iOS-Beta einen holprigen Start hin.

Beta 1 von iOS und iPadOS 14.3 für iPhone und iPad wurde von Apple kurzzeitig nach dem ersten Angebot der Downloads wieder von Apples Seite entfernt. Mittlerweile haben zahlende Entwickler aber wieder Zugriff auf die Vorabversionen und können diese ausgiebig testen.

iOS 14.3: ProRAW zeigt sich für iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max

Insbesondere ambitionierte iPhone-Fotografen mit dem jüngsten iPhone 12 Pro und Pro Max, die gerne ihre Bilder nachträglich bearbeiten, dürfen sich dabei auf das kommende Update freuen. Wie von Apple versprochen, beinhaltet die nächste Unterstützung für ProRAW. Das RAW-Format erlaubt es Fotografen deutlich mehr aus ihren Bilder herauszukitzeln, als es bei herkömmlichen Aufnahmen zum Beispiel im JPEG-Format der Fall ist.

Scoop: Looks like the pulled iOS 14.3 beta has Apple ProRAW support. It's a 12-bit Linear DNG with files coming in at about 25 MB. Thanks @MattF_NorCal! pic.twitter.com/hG6GHz9SVe — Halide (@halidecamera) November 12, 2020

Halide-Entwickler Sebastiaan de With hat bei Twitter unter anderem eine Reihe von Vergleichsaufnahmen veröffentlicht und einige der aktuellen Features zusammengefasst. Aktiviert man die Aufnahme von RAW-Bildern werden beispielsweise der Porträt-Modus oder Live-Fotos nicht unterstützt. Es scheint jedoch, dass Deep Fusion, Smart HDR und auch der Night Mode bei aktiviertem ProRAW weiterhin aktiv sein dürfen.

ProRAW wird von allen drei Kameras des iPhone 12 Pro genutzt werden. Die Fotos der Ultraweitwinkelkamera bezeichnete de With jedoch als „nicht sehr RAW“. Sie seien stark vom System bearbeitet worden. Insgesamt scheint der Entwickler der beliebten Kamera-App aber von den neuen Möglichkeiten begeistert zu sein.

Dreams do come true: ProRAW brings RAW to the ultra-wide lens, too. That includes ultra-wide Night Mode shots! They're not very... RAW. Very processsed (clearly lens corrected and noise reduced).



ProRAW shots, unedited, and a quick edit: pic.twitter.com/Sh0dusibuK — Sebastiaan de With (@sdw) November 13, 2020

ProRAW muss zunächst in den Einstellungen der Kamera aktiviert werden. Erst danach lässt es sich in der eigentlichen Kamera-App von iOS auf Wunsch auswählen. So hat man schnellen Zugriff auf die RAW-Funktionen. Fotos im ProRAW-Format nehmen rund 25 MByte, die genaue Größe variiert je nach Bild, in Anspruch.

Neue Hinweise auf AirPods Studio und AirTags

In den Tiefen der neuen Beta wurden des Weiteren erneut Hinweise auf die AirPods Studio und AirTags entdeckt. Wie zuvor handelt es sich Bilder, die möglicherweise die neuen Apple-Kopfhörer zeigen könnten.

New Pairing video in the Find My app in iOS 14.3 beta 1 with the codename Hawkeye hints at Apple Tags support and new Apple over ear headphones. pic.twitter.com/oVdCLQcaWc — Steve Moser (@SteveMoser) November 12, 2020

Außerdem soll Apple die Grundsteine für eine integrierte Unterstützung von Trackern von Drittherstellern, wie zum Beispiel Tile, gelegt haben. Damit könnte es in Zukunft möglich sein, die Schlüsselanhänger von anderen Anbietern in Apples Find-My-App („Wo ist?“-App) finden zu können.

iOS 14.3 Beta 1: Viele kleine Neuheiten

Zu den weiteren Neuerungen in iOS 14.3 Beta 1 gehören beispielsweise auch Hinweise basierend auf der Luftqualität in der Wetter-App in den USA, Deutschland, Großbritannien, Indien und Mexiko. Die Liste der unterstützten Suchmaschinen wurde um Ecosia erweitert.