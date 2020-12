Weihnachtsüberraschung von Apple: Hinweise zu neuen Produkten verdichten sich

Nach drei Events in drei Monaten deutet ein internes Apple-Memo nun auf eine weitere Neuerung hin, die bereits in der kommenden Woche landen könnte.

In den vergangenen drei Monaten war Apple bereits äußerst aktiv. Nach neuen iPads und überarbeiteten Modellen der Apple Watch, folgten iPhone und HomePod mini, dicht gefolgt von neuen Macs mit eigenem M1-Chip. Möglicherweise waren aber die drei aufgezeichneten Events noch nicht alles, was das Unternehmen aus Cupertino in diesem Jahr vorstellen will.

Weitere Apple-Ankündigung möglicherweise am 8. Dezember

So hat MacRumors ein internes Memo von Apple in die Finger bekommen, welches an die Service-Partner gerichtet war. So seien Veränderungen geplant, die mit AppleCare zu tun haben sollen. Diese Änderungen sollen ab Dienstag, dem 8. Dezember 2020, ab rund 5:30 Uhr Ortszeit in Kalifornien (14:30 Uhr in Deutschland) greifen sollen.

Konkret sollen sich die Techniker auf neue Produktnummern (SKU), neue/überarbeitete Produktbeschreibungen und neue/überarbeitete Preise vorbereiten.

Im Oktober präsentierte Apple vier neue iPhones / © NextPit

Derartige Memos hatte Apple bereits vor der Präsentation anderer neuer Produkte verteilt. So gab es etwa kurz nach der öffentlichen Ankündigung des iPhone-12-Events einen Hinweis an die Techniker, dass ebenfalls derartige AppleCare-relevante Änderungen für den 13. Oktober um 10 Uhr in Kalifornien geplant waren. Zu diesem Zeitpunkt begann das Oktober-Event.

Kommt Apples Weihnachtsüberraschung via Pressemitteilung?

Es wird nicht erwartet, dass es sich bei der erwarteten Ankündigung um ein weiteres Event handelt. Die frühe Uhrzeit legt im Hinblick auf frühere Vorstellungen nahe, dass es sich um eine Ankündigung in Form von Pressemitteilungen handeln könnte.

Es ist aber bislang nicht bekannt, sofern es wirklich eine Neuvorstellung geben wird, um was es sich handelt. In den vergangenen Monaten gab es aber bereits immer wieder Gerüchte zu den sogenannten AirTags, neuen Over-Ear-AirPods, den AirPods Studio, oder einem überarbeiteten Apple TV.

You'll get a Christmas surprise from Apple(PS:Winter exclusive、good for winter) — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 14, 2020

Leaker „L0vetodream“ hatte bereits Mitte November darauf hingewiesen, dass Apple noch eine Weihnachtsüberraschung plane. Hier war die Rede von etwas, dass besonders für den Winter hilfreich sein würde. Genauere Details gab es aber nicht. Neue Over-Ear-Kopfhörer könnten vielleicht die Ohren beim Winterspaziergang warm halten.