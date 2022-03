Streaming-Neuheiten fürs Wochenende: Das gibt's bei Netflix, Disney+ und Co.

Zum Frühlingsbeginn locken die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit mehr als 40 Filmen und Serien vor die Mattscheibe, zu deren Highlights Bridgerton, The Last Samurai und The Eyes of Tammy Faye gehören. Wir ver­schaf­fen euch einen Überblick.

Mit insgesamt zehn Neustarts lässt es Netflix in der Woche vom 21. bis 27. März verhältnismäßig ruhig angehen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die zweite Staffel von Bridgerton sowie die Sozial- und Kulturdoku 800 Meter über die spanischen Terroranschläge aus dem Jahr 2017. Ebenso sieht man ein neues Comedy-Special mit Jeff Foxworthy und diverse Filme und Miniserien im Bereich Kids & Family. Vorrangig setzt man bei Netflix weiterhin auf die Highlights der Vorwochen, zu denen Zack Snyder's Justice League, The Adam Project und Inventing Anna gehören.

Amazon Prime Video legt seinen Fokus hingegen auf den Historienfilm The Last Samurai mit Tom Cruise aus dem Jahr 2003 sowie auf das am Box-Office eher mäßig erfolgreiche Sportdrama The Way Back mit Ben Affleck. Weiterhin sehen Prime-Mitglieder in dieser Woche Madagascar, Shoot'em up und ein neues Reality-TV-Format, in dem sich die US-Sängerin Lizzo auf die Suche nach Tänzer:innen für ihre nächste Tour begibt. Musikalisch geht es auch bei Disney+ mit einer Olivia Rodrigo-Doku weiter, die neben einem Ice Age-Ableger und dem Drama The Eyes of Tammy Faye mit Jessica Chastain und Andrew Garfield auf Sendung geht.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 12

Uncle Drew ab 21. März

In guten Händen ab 21. März

Jeff Foxworthy: The Good Old Days ab 22. März

The Principles of Pleasure: Miniserie ab 22. März

Toubab ab 23. März

Love Like the Falling Petals ab 24. März

Thirty-Nine ab 24. März

Bridgerton: Staffel 2 ab 25. März

Transformers: BotBots ab 25. März

800 Meter ab 25. März

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 12

The Last Samurai ab 21. März

Speed Racer ab 21. März

Storche - Abenteuer Im Anflug ab 21. März

Burn - Hell of a Night ab 22. März

Quick - Die Erschaffung eines Serienkillers ab 22. März

The Nightingale ab 23. März

Shoot 'em up ab 25. März

Lizzo's Watch out for The Big Grrrls ab 25. März

Madagascar ab 23. März

Nix wie weg - Vom Planeten Erde ab 26. März

The Green Knight ab 26. März

The Way Back ab 26. März

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 12

Parallel Worlds ab 23. März

The Eyes of Tammy Faye ab 23. März

Danger Decoded - Staffel 1 ab 23. März

Es war nicht meine Schuld - Staffel 1 ab 23. März

Die fabelhafte Welt der Amélie ab 25. März

Boy 7 ab 25. März

Bride Wars - Beste Feindinnen ab 25. März

Zwei Asse trumpfen auf ab 25. März

Early Man - Steinzeit bereit ab 25. März

Drachenkrieger - Das Geheimnis der Wikinger ab 25. März

The Help ab 25. März

Zwei außer Rand und Band ab 25. März

I Heart Huckabees ab 25. März

Zwei bärenstarke Typen ab 25. März

Vier Fäuste gegen Rio ab 25. März

Shaun das Schaf - Der Film ab 25. März

Ein wunderbarer Frühling mit Micky Maus ab 25. März

Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U ab 25. März

Ice Age - Die Abenteuer von Buck Wild ab 25. März

