Top 5 Android- & iOS-Apps der Woche: Finanzplaner, Mahlzeiten und Games!

Wie war Euer Valentinstag? Nun, egal, wie es ausgegangen ist, solange Ihr Euer Handy habt, könnt Ihr weitere tolle Apps installieren. Deshalb lest Ihr unseren Artikel über die Top 5 Apps der Woche, oder?

Wenn Ihr gerne Zaubertränke mischt und in Chemiebücher eintaucht, dann ist Potion Permit ein tolles Spiel, das Ihr Euch unbedingt ansehen solltet. Außerdem gibt es Good Budget, das Euch hilft, finanzielle Entscheidungen für das kommende Jahr besser zu planen, Samsung Food, das Euch hilft, das Beste aus den Lebensmitteln in Eurem Kühlschrank zu machen. Zum Abschluss gibt es eine Shopping-App, von der Ihr Euch gewünscht habt, dass sie früher erscheint.

Alle Apps in diesem Artikel haben wir bei nextpit gründlich unter die Lupe genommen. Falls Euch keine der vorgeschlagenen Apps zusagen, gibt es immer noch unseren Artikel über die kostenlosen Apps der Woche, der jeweils am Anfang und Ende jeder Woche bei nextpit veröffentlicht wird. Genug Geschnacke – lasst uns sehen, was diese Woche interessant ist.

Potion Permit (Android & iOS)

Das Smartphone ist weiter auf dem Vormarsch als brauchbare Konsolenplattform, wie das iPhone 15 Pro Max mit Resident Evil Village zeigt. Bei Potion Permit handelt sich um ein Indie-Spiel, welches zu einem vernünftigen Preis den Weg ins Smartphone geschafft hat. Worum geht es bei diesem Spiel? Nun, Ihr seid auf dem Weg, der beste Chemiker in Moonbury zu werden. Natürlich ist es ein Spiel zum Wohlfühlen, in dem Ihr Euch dafür entscheidet, Moonbury zu heilen und zu einem besseren Ort zu machen, während Ihr Beziehungen zu anderen bunten Bewohnern der Stadt aufbaut.

Preis: 6,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Potion Permit kommt mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche, die sich an die mobile Steuerung anpasst. Die wahren Gamer unter Euch werden wahrscheinlich eine Art Smartphone-Controller besitzen, der den Platz auf dem Bildschirm für Euch freimacht, damit Ihr das große Bild sehen könnt. Wenn Ihr trotzdem die Touchscreen-Steuerung nutzen wollt, steht es Euch natürlich frei, das zu tun.

Ihr seid sozusagen der ortsansässige Hexendoktor. Zusammen mit Eurem besten Kumpel (einem Hund) zieht Ihr umher, sammelt Zutaten, mixt Gebräu und Tränke, um Heilmittel herzustellen und der Gemeinschaft zu helfen. Nicht alle Heilmittel sind pflanzlich, also gibt es auch ein Element des Kampfes, wenn Ihr gegen gefährliche Monster antretet, um stärkere Ausgangsstoffe zu erhalten.

Ladet Potion Permit aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Samsung Food: Mahlzeitenplanung (Android & iOS)

Wer sagt, dass KI auf mobilen Plattformen auf Fragen, Wegbeschreibungen und das Erstellen von Kunstwerken beschränkt ist? Wie wäre es mit der Verwaltung Eures Lebensmittelvorrats? Samsung Food setzt auf KI, um sicherzustellen, dass Eure Küche immer bereit ist, etwas Leckeres und (hoffentlich) Nahrhaftes zu zaubern! Mit dieser App zur Essensvorbereitung könnt Ihr Rezepte speichern, entdecken und Euer Kochbuch erstellen.

Außerdem könnt Ihr Samsung Food auch als Einkaufsliste nutzen. So könnt Ihr online planen und sicherstellen, dass Ihr alle Zutaten zur Hand habt, bevor Ihr in der Küche loslegt. Wenn Ihr Euch erst einmal mit der Benutzeroberfläche vertraut gemacht habt, könnt Ihr ganz einfach Rezepte mit anderen teilen oder Euer Lieblingsrezept ändern, um es den Geschmacksnerven Eures Haushalts recht zu machen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Nutzt alles, was sich in Eurem Kühlschrank befindet! / © nextpit

Samsung Food ist eine echte Zeitersparnis für alle, die viel im Büro sind. Denn wenn Ihr Eure Mahlzeiten im Voraus plant, spart Ihr auf lange Sicht Zeit (und Geld). Wenn Ihr wisst, welche Zutaten Ihr braucht, könnt Ihr Euch die Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Zubereitung ansehen, bevor Ihr die Kalorienzahl in den Griff bekommt.

Samsung Food enthält verschiedene Rezepte für unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten, die ein breites Spektrum an Geschmacksrichtungen und Kulturen abdecken sollen.

Ladet Samsung Food: Meal Planning aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Vaux: Video- und Audio-Editor (Android & iOS)

Smartphones sind heutzutage solche Kraftpakete, dass es ein Kinderspiel ist, 4K-Videos zu drehen und sie direkt vor Ort zu bearbeiten. Es gibt so viele verschiedene Video-Editoren, aber für welchen entscheidet Ihr Euch? Vaux ist sehr praktisch, da es nicht nur Videos, sondern auch Audiodateien bearbeiten kann.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Ich fand die Benutzeroberfläche extrem intuitiv, wenn es um die Videobearbeitung geht. Natürlich dürft Ihr im Vergleich zu einer richtigen Desktop-Videobearbeitungs-App nicht die Sonne und den Himmel erwarten, aber Vaux macht die Grundlagen richtig. Es ist ganz einfach, verschiedene Videos auszuwählen, sie zuzuschneiden, zusammenzufügen und sogar ein paar Fotos in den Mix zu streuen, wenn Ihr gerade dabei seid.

Möchtet Ihr die Videogeschwindigkeit ändern? Wenn Ihr nicht auf die Instant Slo-Mo AI-Funktion des Samsung Galaxy S24 Ultra zurückgreifen könnt, braucht Ihr Euch keine Sorgen machen. Ihr könnt immer noch die Videogeschwindigkeit steuern oder sogar die Wiedergabe umkehren, um ein paar wirklich lustige Clips zu drehen.

Bearbeitet Videos und Audiodateien in Vaux. / © nextpit

Ihr könnt mit Vaux sogar interessante Memes erstellen. Im Grunde sind dem Himmel keine Grenzen gesetzt! Leider ist die App mit Werbung verbunden, die zum Glück mit einem 52-Euro-Zugang auf Lebenszeit entfernt werden kann. Außerdem erhaltet Ihr Zugriff auf zusätzliche Funktionen wie FPS-Änderung, Ausgabequalität beim Zusammenführen von Videos und vieles mehr.

Wenn Euch der Preis für den Lifetime-Zugang zu hoch ist, könnt Ihr auch eine monatliche Gebühr von 3,99 € oder eine jährliche Gebühr von 44,99 € zahlen.

Ladet Vaux: Video and Audio Editor aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Goodbudget Budget Planner (Android & iOS)

Das Haushaltsbudget auszugleichen, ist keine leichte Aufgabe. Es braucht sogar Übung, um es richtigzumachen. Das Wichtigste ist, mit einem Budget zu beginnen, anstatt nur darüber zu reden, und sich dann an dieses Budget zu halten. Es ist gut zu wissen, dass es Apps gibt, die Euch beim Sparen helfen, und Goodbudget ist eine solche App.

Behaltet Euer Budget rund um die Uhr im Auge. / © nextpit

Die Benutzeroberfläche ist extrem einfach. Vielleicht ist sie sogar zu spartanisch für diejenigen unter uns, die an schöne Grafiken und Benutzeroberflächen gewöhnt sind, die leicht zu bedienen sind. Ich glaube jedoch fest an den Vorrang der Funktion vor der Form, und Goodbudget wird diesem Grundsatz gerecht. Ihr könnt verschiedene Ausgaben in verschiedene "Umschläge" einteilen und dort Details eingeben, z. B. wo das Geld aus dem jeweiligen "Umschlag" hingeflossen ist, den Betrag und das Datum.

Es gibt auch ein Liniendiagramm, das Eure Nettoeinnahmen und Ausgaben für den Monat anzeigt. So habt Ihr einen schnellen Überblick über Eure finanzielle Situation in diesem Monat. Das Beste daran ist, dass Eure Daten geräteübergreifend synchronisiert werden können, sogar von Android auf iOS. Ein absoluter Pluspunkt für alle, die in einem Haushalt leben, der mehrere mobile Betriebssysteme unter einem Dach hat.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Es gibt auch verschiedene Konten, die Ihr mit der gleichen App im Blick behalten könnt. Das macht die App zu einer wirklich vielseitigen Haushaltsplanungs-App für die ganze Familie. Schließlich soll Euch Eure Altersvorsorge dabei helfen, das Leben in Euren goldenen Jahren zu genießen.

Ladet Goodbudget Budget Planner aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Devil Slayer (Android & iOS)

Seid Ihr ein großer Fan des Animes Demon Slayer? Dann könnt Ihr diese App als Budget-Version des japanischen Animes bezeichnen. In Devil Slayer geht es um eine Protagonistin, die die Welt zu einem besseren Ort macht, indem sie Dämonen oder Teufel vertreibt. Eine Rose mit einem anderen Namen würde genauso gut duften, oder? Dieses Idle-RPG kommt mit einer schicken Grafik daher und ist perfekt, um sich die Zeit zu vertreiben.

Perfekt für faule Sonntagnachmittage, an denen Ihr Euch einfach nur mit einem einfachen Spiel entspannen wollt. Bisher hat das Spiel noch keine Bugs aufgewiesen und die Steuerung funktioniert einwandfrei.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

All Eure Kräfte sind von protziger Natur. Tatsächlich ist alles an diesem Spiel übertrieben und aufgeblasen, sodass Ihr das gleiche Gefühl habt wie damals, als Ihr zum ersten Mal Beschwörungen in Final Fantasy VII auf der Playstation gesehen habt. Ihr habt auch einen Vertrauten, der Euch bei Euren Aufgaben begleitet. Kleine Monster sind nicht das Einzige, worauf Ihr achten müsst, denn große Bosskämpfe bieten eine ganz andere Art von Herausforderung.

Ist es ein Grindfest? Klar. Wird es nach einer Weile langweilig? Ja, natürlich. Aber es ist der perfekte Zeitvertreib, für alle, die sich nicht das Hirn zermartern wollen, um komplexe Spielmechaniken und verschiedene Kombinationen herauszufinden.

Ladet Devil Slayer aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Hat etwas aus unserer Liste diese Woche Euer Interesse geweckt? Welche unserer Empfehlungen hat Euch besonders gut gefallen? Gibt es noch eine andere App, die Ihr gerne kennenlernen würdet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!