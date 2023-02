Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche

Bitte beachtet, dass sich dieser Artikel von unserer Ausgabe "Kostenlose Apps der Woche" unterscheidet. Wir lesen nicht nur über diese Apps, sondern testen sie gründlich, indem wir sie einzeln herunterladen und installieren. Außerdem nehmen wir jede App genau unter die Lupe, um sicherzustellen, dass sie keine unerwünschten In-App-Käufe oder heimtückische Datenerfassungspraktiken enthält, die unsere Privatsphäre gefährden.

Dieser Artikel wird wöchentlich veröffentlicht. Ihr könnt also jederzeit in unseren vorherigen "Top 5 Apps"-Artikeln nachsehen, ob Ihr etwas verpasst habt. Diese Woche haben wir ein rührendes Spiel für Euch, das in einer zerstörten Welt spielt und das Ihr nicht verpassen solltet. Hier sind unsere Top-Tipps für diese Woche!

Memori Note (Android)

Der Reiz eines wöchentlichen Artikels über neue Apps liegt darin, dass diese Apps, wie der Titel schon sagt, auch relativ neu sein sollten. Kürzlich bin ich beim Stöbern auf Reddit über Memori Note gestolpert, das derzeit nur für Android-Nutzer:innen verfügbar ist. Diese einfache und benutzerfreundliche App dient als Notiz-Tool mit zusätzlichen Funktionen wie zufälligen Erinnerungen.

Die Notizen können in Kategorien wie "Zitat", "Arbeit", "Persönlich" usw. geordnet werden. Diese Kategorien dienen auch als Filter. Weiterhin lassen sich Eure Einträge auch ganz einfach nach Stichworten durchsuchen. Obwohl Memori Note erst etwas mehr als 100 Mal im Google Play Store heruntergeladen wurde, würde ich die App allen empfehlen, die auf der Suche nach einer neuen Anwendung für Notizen sind. Die Datenschutzrichtlinien sind Standard und der Entwickler hat versichert, dass keine Daten an Dritte weitergegeben werden.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nicht erforderlich

Mit der Memori Note App ist alles einfach und unvergesslich! / © NextPit

Lade Memori Note aus dem Google Play Store herunter.

Alarm Clock Puzzle (Android)

Ein weiterer Hinweis, der diese Woche auf Reddit ans Licht kam, ist das Alarm Clock Puzzle. Manchmal fällt es mir so schwer morgens aufzustehen, dass ich nicht einmal mehr die Schlummertaste auf meinem iPhone benutze, sondern mehrere Wecker stelle, um sicherzugehen, dass ich noch rechtzeitig aufstehe. Jetzt, wo ich das Samsung Galaxy S23+ teste, habe ich gleichzeitig beschlossen den Wecker Puzzle (exklusiv für Android) auszuprobieren, der wie der Name schon sagt, erst dann aufhört zu piepen wenn Ihr ein Rätsel gelöst habt.

Bevor ich Euch diese App empfohlen habe, habe ich drei andere ausprobiert, von denen einige noch umfangreicher waren. Aber was ich an Alarm Clock Puzzle liebe, ist seine Einfachheit. Alles was Ihr tun müsst, ist, einen Wecker zu stellen, ein Rätsel auszuwählen (ihr könnt auch mehrere hinzufügen, wenn Ihr wollt) und das war's - der Wecker ist gestellt. Wenn Euch die Rätsel zu leicht sind, könnt Ihr fortgeschrittenere Rätsel kaufen. Eine weitere coole Funktion ist, dass die App Euch auch nach dem Lösen des Rätsels eine Benachrichtigung schickt, um zu prüfen ob Ihr wirklich wach seid; andernfalls ertönt der Alarm erneut.

Wenn es um Sicherheit und Datenschutz geht, kann diese App Daten an Dritte weitergeben, z. B. Eure Kaufhistorie. Auf der Sicherheitsplattform Exodus wird Alarm Clock Puzzle mit 5 Trackern und 21 Berechtigungen gelistet.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto: Nicht erforderlich

Alarm Clock Puzzle hilft Euch, pünktlich aufzustehen ... aber Ihr müsst dafür arbeiten! / © NextPit

Lade Alarm Clock Puzzle aus dem Google Play Store herunter.

Kitchen Stories: leckere Rezepte (Android und iOS)

Ich bin ein praktischer Mensch und suche gerne nach Rezepten auf YouTube, wenn ich dann mal kochen will. Diese Woche hat mir mein Kollege Edwin eine App empfohlen, die ich dankbar heruntergeladen habe. Kitchen Stories: Tasty Recipes ist überraschend gut gestaltet, mit einer sauberen Oberfläche und extrem benutzerfreundlich als auch praktisch.

Die kostenlose Version ist sowohl für Android als auch für iOS erhältlich und bietet Rezepte, die auf Eure Ernährung und Kochvorlieben abgestimmt ist. Die App ist auf Englisch und Deutsch verfügbar, aber leider gibt es noch keine französische Version. Neben den Rezepten könnt Ihr mit der App auch schnell eine Einkaufsliste erstellen und eine Schnellsuche durchführen. Als jemand der gerne kocht, ist es fantastisch Zugang zu Rezepten von bekannten Köchen und Food-Redakteuren zu haben. Die App hat außerdem eine "Schritt-für-Schritt-Navigation", die sie sehr komplett macht.

Laut dem App Store hat der Entwickler AJNS New Media darauf hingewiesen, dass die App möglicherweise Eure Daten nutzt. Eine Suche über die Sicherheitsplattform Exodus ergab, dass die App 4 Tracker hat und 10 Berechtigungen benötigt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (von $4,99 bis $24,99) / Konto: Nicht erforderlich

Kitchen Stories ist nicht nur gut designt, sondern auch extrem nützlich in der Küche! / © NextPit

Kitchen Stories herunterladen: leckere Rezepte aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Speechify Text to Speech (Android & iOS)

Ich bin schon lange auf der Suche nach der perfekten App zum Vorlesen von PDFs. Ich habe sowohl den Google Assistant auf Android als auch die native Sprachfunktion in den Einstellungen für Barrierefreiheit auf iOS ausprobiert. Aber beide Optionen haben ihre Grenzen. In dieser Woche, in der ich über die Top 5 Apps schreibe, habe ich beschlossen mehrere Optionen auszuprobieren, um sie hier eventuell zu empfehlen. Von den kostenlosen und kostenpflichtigen Optionen hat mir Speechify Text to Speech (TTS) am besten gefallen.

Speechify TTS ist sowohl für Android als auch für iOS erhältlich und bietet eine kostenlose Version, mit der Ihr die Funktionen testen und verstehen könnt, bevor Ihr Euch für die kostenpflichtige Version entscheidet. Die kostenpflichtige Version bietet mehr Funktionen und ist weniger aufdringlich. Ihr könnt aus mehr als 20 verschiedenen Sprachen und über 30 Stimmen wählen und sogar die Geschwindigkeit auf 5x erhöhen. Ihr könnt Euch sogar englische Audiodateien mit der Stimme von berühmten Persönlichkeiten wie Snoop Dogg, Gwyneth Paltrow und dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama anhören, was ziemlich unterhaltsam sein kann.

Was die Sicherheit und den Datenschutz angeht, so berichtet die Entwickleragentur von Speechify, dass "Datenschutz- und Sicherheitspraktiken je nach Nutzung, Region und Alter variieren können". Bei einer Suche über die Sicherheitsplattform Exodus haben wir 5 Tracker und 14 erforderliche Berechtigungen gefunden.

Preis: Kostenlos/ Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (von $7,99 bis $249,99) / Konto: Erforderlich

Maximiere die Möglichkeiten Deines Smartphones, indem Ihr Euch Inhalte vorlesen lasst! / © NextPit

Lade Speechify Text to Speech (TTS) aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Endling - Extinction is Forever (Android & iOS)

Diese Ankündigung ist von großer Bedeutung für alle diejenigen, die ein Android-Smartphone besitzen. Das Spiel Endling - Extinction is Forever ist soeben im Google Play Store erschienen, nachdem es eine Zeit lang exklusiv für iOS erhältlich war. Mit seiner atemberaubenden Grafik und dem fesselnden Soundtrack folgt das umweltbewusste Spiel der Geschichte der letzten Füchse in einer zerstörten Welt, die die Herausforderungen ihrer Umgebung meistern müssen, um ihre Jungen zu schützen und aufzuziehen.

Im Spiel musst Ihr Eure Überlebenskünste unter Beweis stellen und Euch um Eure Jungen kümmern, während Ihr Euch durch eine Hintergrundgeschichte voller Verluste und Traurigkeit bewegt. Das Spiel stellt nicht nur Eure Fähigkeiten als Spieler:in auf die Probe. Wenn Ihr Euch so wie ich, uneingeschränkt auf die Identität der Hauptfigur einlasst, solltet Ihr Euch darauf einstellen, dass Ihr im Laufe der Geschichte eine ganze Reihe von Emotionen erleben werdet.

Endling - Extinction is Forever ist in 25 verschiedenen Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Deutsch und Französisch. Laut den Entwicklern von HandyGames sammelt das Spiel keine Daten über die App. Wenn Ihr noch unsicher seid ob Ihr das Spiel kaufen solltet, schaut Euch unbedingt die Rezension von Endling an.