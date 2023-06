Beste Android- & iOS-Apps der Woche: Geht Geheimnissen auf den Grund!

Seid Ihr auf der Suche nach absoluten App-Schnäppchen, dann werft außerdem auch mal einen Blick in unsere kostenlosen Apps der Woche. Hier präsentieren wir Euch Apps, die normalerweise Geld kosten, diese Woche aber ausnahmsweise im Rahmen einer Aktion gratis sind. Jetzt aber los mit unseren App-Empfehlungen, die wir alle persönlich für Euch ausprobiert haben!

Merge Mansion (Android & iOS)

Ihr wolltet schon immer mal in die Fußstapfen von Sherlock Holmes treten? Kein Problem – in Merge Mansion löst Ihr das Rätsel um ein heruntergekommenes Anwesen voller Geheimnisse. Eure Aufgabe ist es, Gegenstände zu kombinieren, um das Anwesen nach und nach zu restaurieren. Dabei lüftet Ihr mehr und mehr das Geheimnis des Anwesens. Im Laufe des Spiels erhöht Ihr außerdem noch Euer Level, was Euch neue Gegenstände und Belohnungen für der weiteren Verlauf Eurer Sherlock-Holmes-Karriere beschert und bringt so Licht ins Dunkeln rund um die mysteriöse Vergangenheit der Merge Mansion.

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

In Merge Mansion erkundet Ihr die geheimnisvolle Villa und schließt Aufgaben ab. / © nextpit

Langweilig wird es auf keinen Fall und die vielen Charaktere machen durch Ihre Persönlichkeiten das Abenteuer nur noch spannender. Besonders cool: der soziale Aspekt kommt auch nicht zu kurz, denn Ihr könnt Euren Fortschritt mit Euren Freunden teilen und nach Hilfe bitten. Optional könnt Ihr Euch auch selbst helfen, indem Ihr mit finanziellen Mitteln nachhelft. Zusammenfassend eine App mit coolem Gameplay, einzigartigen Charakteren und einer Menge Geheimnissen.

In Merge Mansion müsst Ihr in kleinen Puzzle Gegenstände zusammenbauen. / © nextpit

Ladet Merge Mansion aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Peridot (Android & iOS)

Wolltet Ihr schon immer mal ein Haustier haben, aber seid Euch unsicher, ob Ihr der Verantwortung gewachsen seid? Dann probiert es doch mal mit einem virtuellen Haustier – in Peridot. In dieser App könnt Ihr niedlich Kreaturen aufziehen. Dabei ist es Eure Aufgabe, mit Eurem neuen Haustier zu spielen, es zu füttern und vor allem so viel Zeit wie möglich gemeinsam verbringen. Egal, ob zu Hause oder unterwegs, die kleinen Tierchen halten Euch immer auf Trab.

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

In Peridot könnt Ihr Euer Haustier zu Beginn aussuchen. / © nextpit

Im Laufe des Spiels könnt Ihr zudem weitere Tierchen ausbrüten und aufziehen. Jede Kreatur hat dabei ganz andere Charaktereigenschaften und Vorlieben. Das Besondere an Peridot – es ist ein AR-Game. Außerdem könnt Ihr Euch mit Freunden zusammenschließen und gemeinsam Eure neuen Gefährten großziehen. Für ein langes Spielerlebnis ist gesorgt, denn mit neuen Events ist Langeweile überhaupt kein Thema in Peridot.

Vergesst nicht, Euer Haustier zu füttern und mit Euren neuen Gefährten zu spielen! / © nextpit

Ladet Peridot aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Super Auto Pets (Android & iOS)

Seid Ihr Fans von rundenbasierten Kämpfen, haben wir in dieser Woche das perfekte Spiel für Euch. Es handelt sich um Super Auto Pets, bei dem Ihr verschiedene niedliche Tiere zur Auswahl habt, um sie anschließend in den Kampf zu schicken. Was sich wie ein Spiel der Kategorie "Warum?" anhört, ist wirklich spannend. Denn es geht hier weniger um Fingerfertigkeit, als darum, das perfekte Team zusammenzustellen. Um dies zu tun, erhaltet Ihr in jeder Runde eine gewisse 10 Münzen, die Ihr wiederum in Euer Team investieren könnt und somit Eure Gegner besiegt.

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Dabei kommt es vor allem auf Euer taktisches Geschick an, denn jedes Tier hat einen einzigartigen Effekt, den Ihr mit anderen Tieren kombinieren könnt. So teilt der Pfau beispielsweise immer mehr Schaden aus, wenn er Schaden nimmt und der Elefant sorgt genau dafür. Durch den Knoblauch verringert Ihr den erlittenen Schaden für den Pfau jedoch, wodurch Ihr ihn immer weiter stärken könnt. Diese und zahlreiche andere Spielweisen könnt Ihr nutzen um die Kämpfe zu gewinnen.

Selbst die ersten Züge können schon über Sieg oder Niederlage entscheiden. / © nextpit

Ladet Super Auto Pets aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Auch wenn der Stil sicherlich etwas kindlich wirkt, ist das Spiel spaßig und hat selbst Gaming-Youtube-Legenden wie Maxim Markow bereits in seinen Bann gezogen. Das Spiel ist kostenlos, allerdings könnt Ihr Euch im Ingame-Shop neue Pakete kaufen, um noch mehr Tiere nutzen zu können. Allerdings handelt es sich nicht um Pay-2-Win, denn Ihr tretet nur gegen Gegner an, die über dieselben Super Auto Pets wie Ihr verfügt.

Fokus - Trainiere dein Gehirn (Android & iOS)

So Freunde des gesteigerten Intelligenzquotienten – der MaTT am Start! Und das bedeutet unweigerlich, es brennt unter der Mütze bei meinem App-Tipp. Wenn man in meinem Alter ständig irgendwelche Namen von flüchtig kennengelernter Geschäftspartner, Schauspieler, Politiker oder noch schlimmer, der der Freunde oder Verwandte vergisst, dann besteht dringender Handlungsbedarf. Bei der Polizei nennt man das, den finalen Rettungsschuss, den ich mir jetzt mit der für Android und iPhone erhältlichen App "Fokus - Trainiere dein Gehirn" gebe.

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Leichte Übungen trainieren Euer Gehirn! / © Senior Games

Fündig geworden bin ich passenderweise bei dem Entwicklerstudio "Senior Games". Es ist kein Geheimnis, dass die Gehirnzellen regelmäßiges Training benötigen, um Ihre elektrischen Verbindungen aufrecht zu erhalten. Diese auch noch kostenlose App hat im Google- als auch im Apple-App-Store nur gute Bewertungen (4,6/4,7) erhalten.

Nach einem entsprechenden Training könnt Ihr Eure Erfolge auch entsprechend auswerten. / © Senior Games

Und schnell zeigt sich, dass mit 25 unterschiedlichen Spielen das Gehirn auf Konzentration, Koordination, visuelle Wahrnehmung und logisches Denken abgefragt und trainiert wird. Ich bin noch nicht auf dem Level eines Vulkaniers – aber nah dran. Die App wurde in Zusammenarbeit mit Psychologen und Neurowissenschaftlern entwickelt. Bereits täglich zehn Minuten können da schon wahre Wunder bewirken. Probiert es einmal einen Monat aus und wertet dann Eure Trainingsziele aus, beziehungsweise vergleicht sie mit Euren Anfängen. Wenn eine stetige Steigerung zu erkennen ist: Alles richtig gemacht. Seid Ihr schlechter geworden, dann habt Ihr irgendwas verkehrt gemacht.

Ladet Fokus - Trainiere dein Gehirn aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Hydra 2 (iOS)

Das schöne Wetter treibt Euch mit der Kamera nach draußen und die Standard-App in Eurem iPhone reicht Euch nicht aus? Dann solltet Ihr Hydra 2 eine Chance geben. Die kostenlose App bietet neben den gewöhnlichen Foto-Features wie Zoom, Portrait-Modus, HDR-Funktion, Selfies & Co. auch einen manuellen Modus, mit dem Ihr etwa Belichtungszeit oder ISO-Empfindlichkeit bei Eurem iPhone händisch einstellen könnt. Und Ihr könnt sogar RAW-Fotos aufnehmen.

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja (15,99 Euro einmalig oder 5,99 Euro pro Jahr oder 0,99 Euro pro Monat) / Konto erforderlich: Nein

Hydra 2 ist eine praktische Kamera-App mit vielen Funktionen fürs iPhone, darunter einen manuellen Modus, RAW-Fotos und eine einstellbare KI-Bearbeitung. / © Screenshots: nextpit

Natürlich gibt's auch zahlreiche Möglichkeiten, Eure geschossenen Fotos anschließend zu bearbeiten – von Schärfe über Helligkeit bis Farbkorrektur. Außerdem bietet Hydra 2 auch eine KI, um Eure Aufnahmen zu verbessern. Das Besondere ist hier allerdings, dass Ihr bei der KI mehrere Parameter einstellen könnt. So gibt es beispielsweise verschiedene Bearbeitungsstile.

Ladet Hydra 2 aus dem Apple App Store herunter.

Das war's für diese Woche mit unseren Top-5-Apps. Welche App ist Euer Favorit? Und habt Ihr diese Woche eine besonders tolle App gefunden, die Ihr der nextpit-Community weiterempfehlen möchtet? Rein damit in die Kommentare!