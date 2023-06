Technics EAH-AZ80 im Test: Kopfhörer-Geheimtipp mit ANC

Die Technics EAH-AZ80 sind kabellose High-End-Kopfhörer mit einer ausgezeichneten Klangqualität und einer guten aktiven Geräuschunterdrückung. Ich durfte sie für nextpit testen und verrate Euch hier meine vollständige und ehrliche Meinung zu diesen True-Wireless-In-Ears mit ANC.

Bewertung

Pro Top-Audioqualität mit einer ausgewogenen Signatur

Hervorragende Akkulaufzeit

Sehr umfangreiche App

Multipoint-Bluetooth

Port-Detektor

IPX4-zertifiziert

Kabelloses Aufladen Contra Sehr nüchternes Design

Aktive Geräuschunterdrückung ist verbesserungswürdig

Enttäuschende Qualität der Mikrofone

Hoher Preis

Technics EAH-AZ80: Kurzfazit und Kaufen Die Technics EAH-AZ80 sind seit dem 18. Mai 2023 für 299 Euro in Deutschland erhältlich. Es gibt sie in zwei Farben: Schwarz und Silber. Preislich konkurrieren sie mit den AirPods Pro 2 von Apple (Test), den Sony WF-1000XM4 (Test), den Sennheiser Momentum TW 3 (Test) oder den Bose Quietcomfort Earbuds II (Test). Das Problem für Technics ist, dass die zuvorgenannten Platzhirsche viel früher auf den Markt gekommen sind als die EAH-AZ80. Sie hatten also genug Zeit, ihre Preise zu senken. Und Technics ist zwar ein großer Name in der Audiobranche, aber nicht so Mainstream wie Apple oder Sony. Können sich die EAH-AZ80 also am Ende für 300 Euro durchsetzen? Ich kann es kaum glauben, aber ich denke, sie haben es verdient. Affiliate Angebot Technics EAH-AZ80 Zur Geräte-Datenbank

Design Die Technics EAH-AZ80 haben ein sehr schönes Design, das für meinen Geschmack allerdings etwas zu nüchtern ist. Sie sind nach IPX4 zertifiziert, und das Ladecase ist erfreulich kompakt. Stärken der Technics EAH-AZ80: IPX4-zertifiziert (aber nicht das Ladecase)

Port-Detektor Schwächen der Technics EAH-AZ80: Nicht immer optimaler Halt

Etwas zu nüchternes Design Die silberne Farbe der Technics EAH-AZ80 ist ganz nett. / © nextpit Die Technics-Kopfhörer sind optisch sehr dezent, vielleicht sogar etwas zu dezent. Es gibt sie in zwei Farben: Schwarz und Silber. Sie sind überraschend schwer. Klar: Die Kopfhörer wiegen nur 7 g pro Stück, und das merkt man bei der Benutzung natürlich nicht. Aber im Durchschnitt liegen wir bei diesem Produkttyp eher bei 4 g pro Ohr. Die AZ80 kommen im Intra-Ear-Format, und die Ohrhörer sind kleine, kreisförmige Knospen. Die berührungsempfindliche Oberfläche auf jeder Hörmuschel ist mit mehreren konzentrischen Kreisen geriffelt und erinnert an die Oberfläche einer Vinylplatte. Kennt das noch jemand? Das Gehäuse der Technics EAH-AZ80 ist ziemlich kompakt und solide verarbeitet. / © nextpit Das Gehäuse hat eine Beschichtung, die an gebürstetes Metall erinnert. Es ist ziemlich dünn, das Scharnier wirkt solide. Und Ihr könnt das Case kabellos Aufladen. Die Kopfhörer sind nach IPX4 zertifiziert, sie halten also Schweiß aus, wenn Ihr sie beim Sport benutzt, aber Ihr könnt sie nicht unter Wasser tauchen. Das Gehäuse hat keine Zertifizierung für Wasserbeständigkeit. Die Technics EAH-AZ80 verfügen über Tragesensoren, die sehr gut funktionieren. Ich fand, dass sie bei langen Sitzungen sehr angenehm zu tragen sind. Der Sitz ist nicht immer optimal, aber Technics hat eine großzügige Seele und legt sieben Paar Silikon-Ohrstöpsel in der Packung bei.

Audio- & Mikrofonqualität Die Technics EAH-AZ80 verfügen über 10-mm-Treiber aus einer Aluminiumlegierung, akustische Kontrollkammern und können einen Frequenzbereich von 20 bis 40.000 Hz wiedergeben. Die Audiosignatur ist ziemlich ausgewogen. Die Kopfhörer unterstützen den LDAC-Codec, was eine sehr gute Sache ist. Stärken der Technics EAH-AZ80: Ausgewogene Audiosignatur

LDAC-Codec

Sehr präsente Mitten Schwächen der Technics EAH-AZ80: Enttäuschende Mikrofonqualität, vor allem im Freien Die Technics EAH-AZ80 haben eine hervorragende Audioqualität. / © nextpit Die Technics haben Membranen mit einem Durchmesser von 10 mm, was nicht das Größte auf dem Markt ist. Jeder Kopfhörer hat außerdem eine akustische Kontrollkammer. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um einen leeren Raum, der in Richtung des Treibers platziert ist und dazu dient, Resonanz- und Verzerrungseffekte zu vermeiden. Die Audiosignatur der Technics EAH-AZ80 ist "W"-förmig, d. h. die Wiedergabe ist ziemlich ausgewogen. Die Bässe sind großzügig, aber nicht verzerrt. Die Mitten sind sehr präsent. Wenn Ihr klassische Musik oder Jazz hört, werdet Ihr die Detailgenauigkeit schätzen, mit der Ihr die verschiedenen Instrumente und Stimmschwankungen unterscheiden könnt. In den Höhen gibt es keine übertriebene Brillanz oder Zischlaute, der Klang ist von Anfang bis Ende des Frequenzbereichs wirklich präzise. Ich persönlich bevorzuge einen etwas druckvolleren Bass, aber das lässt sich alles recht einfach über den Equalizer einstellen. Der Equalizer bietet fünf Bänder und Variationen in 10-dB-Schritten. Der Fünf-Band-Equalizer der Technics EAH-AZ80 ermöglicht es, die Audiosignatur anzupassen. / © nextpit Der LDAC-Codec ist ebenfalls ein großer Pluspunkt der Technics EAH-AZ80, aber Vorsicht, wenn Ihr Multiport nutzt. Wenn Ihr nämlich drei Geräte mit den Kopfhörern verbunden habt, könnt Ihr LDAC nicht aktivieren. Was die Mikrofonqualität angeht, war ich von den Technics EAH-AZ80 enttäuscht. Der Hersteller hat viel Wert auf seine JustMyVoice-Technologie gelegt, die mit acht Mikrofonen gekoppelt ist, die Eure Stimme isolieren und Außengeräusche dämpfen soll. In Wirklichkeit werden jedoch nicht die Außengeräusche, sondern nur Eure eigene Stimme gedämpft. Im Freien ist es für andere oft schwierig, zu hören, was Ihr über die Kopfhörer sagt. Die Stimme ist punktuell sehr leise und nicht von den Umgebungsgeräuschen isoliert. In Innenräumen ist es okay, aber es ist eine ähnliche Qualität wie das Standardmikrofon Eures Smartphones.

Technics AZ80 – Mikrofon in Innenräumen

Technics AZ80 – Mikrofon im Freien

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) Die Technics EAH-AZ80 bieten eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die mit acht Mikrofonen arbeitet, also vier pro Ohrhörer. Das ANC von Technics ist sehr gut, sogar ziemlich gut, aber es kann nicht mit der Lärmreduzierung von Sony oder Bose konkurrieren. Stärken der Technics EAH-AZ80: Flexibel einstellbares ANC

Ordentlicher Transparenzmodus

Sehr gute Unterdrückung von Körper- und Dauerschall. Schwächen der Technics EAH-AZ80: Keine automatische Umschaltung zwischen ANC und/oder Transparenz.

Die Dämpfung von menschlichen Stimmen ist nicht effektiv genug. So sieht die App der Technics EAH-AZ80 aus. / © nextpit Die aktive Geräuschunterdrückung der Technics EAH-AZ80 ist sehr anpassbar. Ihr habt 100 Stufen, um die Intensität zu erhöhen/verringern. Im praktischen Einsatz hebt die ANC konstanten Körperschall sehr gut auf. Die meisten hohen und tiefen Frequenzen werden gut abgeschwächt. Bei punktuellen Geräuschen in den Mitten, wie z. B. bei menschlichen Stimmen, haben die Kopfhörer etwas mehr zu kämpfen. Und die Wiedergabe ist meiner Meinung nach schlechter als die der Konkurrenz von Sony, Bose oder Apple. Es gibt auch einen Transparenzmodus, der mit denselben Parametern wie der ANC-Modus eingestellt werden kann. Dieser Modus ist ziemlich standard. Die Klarheit der verstärkten Umgebungsgeräusche ist nicht überragend. Aber es funktioniert. Technics bietet in seiner App einen "Attention"-Modus an. Er ermöglicht es, die Stimmen einer Person zu verstärken, wenn Ihr mit den Stöpseln im Ohr spontan ein Gespräch führt. Musik und ANC werden dann pausiert, um die Stimme Eures Gesprächspartners oder Eurer Gesprächspartnerin zu bevorzugen. Es ist aber schade, dass diese Funktion nicht automatisch aktiviert werden kann. Die passive Isolierung des Technics EAH-AZ80 ist ebenfalls sehr gut. / © nextpit

Funktionen & Anwendung Die Technics EAH-AZ80 können mit einer Begleit-App betrieben werden, die für Android und iOS verfügbar ist. Die Benutzeroberfläche ist etwas nüchtern, aber sie ist ziemlich umfangreich. Stärken der Technics EAH-AZ80: Umfangreiche App mit Fünf-Band-Equalizer

Anpassbare Touch-Steuerung

Bluetooth 5.3 mit Multipoint (bis zu drei Geräte)

Trageerkennung und Auto-Off-Funktion Schwächen der Technics EAH-AZ80: - So sehen Equalizer & Co. in der App der Technics EAH-AZ80 aus. / © nextpit Bei der App macht Technics alles richtig. Sie ist kostenlos für Android und iOS erhältlich. Ihr könnt den Batteriestatus der Kopfhörer und des Gehäuses abrufen. Außerdem gibt's hier Optionen für die Intensität der aktiven Geräuschunterdrückung und einen Equalizer. Kurz gesagt, das Wesentliche ist da und macht Spaß. Mir gefällt auch, dass die berührungsempfindlichen Bedienelemente sehr anpassbar sind. Ihr könnt aus neun Funktionen wählen, die Ihr einer Berührungsgeste zuweisen kannst (einfaches/doppeltes/dreifaches/längeres Tippen). Ihr könnt auch festlegen, dass die Berührungssteuerung auch dann aktiv bleibt, wenn Ihr die Kopfhörer aus den Ohren nehmt. Die Technics EAH-AZ80 bieten wirklich viele Optionen. / © nextpit Es gibt auch einen Modus, um die Latenz zu verringern, wenn Ihr die Wiedergabe eines Videos startet. Die Multipoint-Verbindung über Bluetooth 5.3 ermöglicht es, die Kopfhörer mit bis zu drei Geräten gleichzeitig zu koppeln. Die Technics-Kopfhörer verfügen außerdem über eine Auto-Off-Funktion, die sich automatisch ausschaltet, wenn Ihr sie herausnehmt, ohne sie in der Hülle zu verstauen. Kurzum: Der Funktionsumfang ist wirklich sehr umfangreich.

Akkulaufzeit & Aufladen Die Technics EAH-AZ80 haben laut Hersteller eine Akkulaufzeit von 7,5 Stunden ohne ANC und von 7 Stunden mit ANC. Auf dem Papier sind sie damit in dieser Preisklasse im oberen Bereich angesiedelt. Stärken der Technics EAH-AZ80: Ausgezeichnete Akkulaufzeit

Mindestens drei vollständige Aufladungen über das Case

Kabelloses Aufladen Schwächen der Technics EAH-AZ80: - Das vollständige Aufladen des Technics EAH-AZ80 über die Ladebox dauert knapp eine Stunde. / © nextpit Der Hersteller gibt an, dass die Akkulaufzeit mit der Ladebox bis zu 25 Stunden ohne ANC und 24 Stunden mit ANC betragen kann. Die Box ist also in der Lage, die Kopfhörer mindestens dreimal mit einer einzigen Ladung vollständig aufzuladen. Um die Box aufzuladen, könnt Ihr entweder das mitgelieferte USB-C-Kabel nutzen – oder kabellos Laden. Im konkreten Einsatz konnte ich bei aktivierter aktiver Geräuschunterdrückung sehr oft eine Akkulaufzeit von über sieben Stunden erreichen. Bei einer recht hohen Lautstärke (fast 100 % auf meinem Smartphone), dem LDAC-Codec und aktiviertem ANC habe ich fast acht Stunden Akkulaufzeit erreicht. Das ist ein sehr guter Wert. Es gibt immer noch viele True-Wireless-Kopfhörer in dieser Preisklasse, deren Akkulaufzeit auf vier Stunden begrenzt ist. Das Aufladen der Kopfhörer in ihrem Gehäuse dauert etwas weniger als eine Stunde, bis sie von 0 auf 100 % aufgeladen sind.

Datenblatt Technisches Datenblatt Produkt Technics EAH-AZ80 Illustration Design Format: Intra | Trage-Erkennung | Touch-Bedienung Gewicht pro Hörer: 7 g | Gewicht des Gehäuses: nicht angegeben Abmessungen des Gehäuses: nicht angegeben Audio 10-mm-Treiber Frequenzbereich 20 bis 40.000 Hz ANC Ja, manuell

8 Mikrofone

Transparenz-Modus Bluetooth Bluetooth 5.3 SBC-, AAC- und LDAC-Codecs Multipoint (bis zu 3 Geräte) Akkulaufzeit 7 Stunden Hörgenuss mit ANC

7,5 Stunden Hören ohne ANC 24h Hören mit der Box mit ANC

25 Stunden Hörgenuss mit der Box ohne ANC.

Kabelloses Aufladen Preis 299 €