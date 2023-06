Asus Zenfone 10: Das kompakte Flaggschiff zeigt sich auf ersten Pressebildern!

Nicht das erste Mal berichten wir über das nächste kompakte Android-Flaggschiff , welches am 29. Juni ganz offiziell von Asus vorgestellt werden soll. Die Rede ist von dem Asus Zenfone 10, welches durch den taiwanischen Hersteller schon selbst umfangreich "geleakt" wurde. Doch ein recht bekannter Tippgeber hat heute ein umfangreiches Portfolio an augenscheinlichen Pressebildern geleakt, das keine Fragen mehr offen lässt.

Pressebilder des Asus Zenfone 10 zeigen Farben, Form und Ausstattung

Freunde der roten Farbe werden wohl auch bei dem kompakten Asus Zenfone 10 auf Ihre Kosten kommen. / © Asus | edit by nextpit

Kompakte Smartphones der Flaggschiff-Klasse kann man getrost an einer Hand abzählen. Warum Hersteller den kleinen Formfaktor mit performanter Ausstattung nicht großartig unterstützen, wissen vermutlich nur die hohen Funktionäre der Unternehmen. Der taiwanische Hersteller, der bei uns eher als Hersteller von ROG-Gaming-Smartphones bekannt ist, wird am 29. Juni 2023 um 15:00 Uhr deutscher Zeit das Zenfone 10 präsentieren. Daraus macht der Hersteller kein Geheimnis.

Durchgesickert ist bislang ein 5,9 Zoll großes AMOLED-Display, inklusive einer Frontkamera oben links im Panel (Punch Hole) und eine rückseitige Dual-Kamera mit einer 6-Achsen-Hybridstabilisierung der 2. Generation. Angeblich würde man die Hauptkamera von 50 MP, des Vorgängers Asus Zenfone 9 (Test), auf 200 MP angehoben werden.

Der Konzern selbst hat bereits die Verwendung des Snapdragon 8 Gen 2 und kabelloses Laden offiziell bestätigt. Ebenfalls deutet man in einem Video-Teaser viele neue Farben an. Diese Frage hat nun heute der sehr bekannte und als zuverlässig geltende Tippgeber Evan Blass mit der Veröffentlichung von einigen Pressebildern beantwortet. Somit scheint Asus uns das Zenfone 10 in den Farben Grün, Schwarz, Weiß, Rot und Grau zu präsentieren. Weiterhin verraten die Bilder einen seitlichen Fingerabdruck-Sensor und einen offensichtlichen "kantigen" Rahmen:

Das Asus Zenfone 10 kommt wohl in fünf Farben. / © Asus | edit by nextpit

Eines der Geheimnisse, die im Grunde nur am Tage der Präsentation verbindlich geklärt werden können, sind die Preise der unterschiedlichen Speicherkonfigurationen. Aber auch dazu gibt es bereits erste Vermutungen für das Asus Zenfone 10 in der Variante mit 8/128 GB Speicher. So soll aufgrund eines US-Preisausschreiben für drei der Modelle, der Preis von 749 US-Dollar genannt worden zu sein. Das wären nach aktuellem Kurs 700 Euro und somit 50 Euro günstiger als das Asus Zenfone 9 im vergangenen Jahr.

Wie spannend findet Ihr zum einen die Gesamtthematik Kompakt-Smartphones und zum anderen im Speziellen, dem Asus Zenfone 10? Schreibt uns doch Eure ersten Gedanken in den Kommentarbereich und lasst uns gemeinsam diskutieren.