Top 5 Apps der Woche: Schreie, Zombies und Kürbisse

Nein, es ist kein Sonntag wie alle anderen! Es ist Halloween und Antoine hat Urlaub. Also wird Creepy Casi Euch an diesem Sonntag fünf schaurige, kostenlose oder kostenpflichtige mobile Apps und Spiele ans verräterisch laut schlagende Herz legen. Gefunden allesamt in den verlassenen Gängen einer verfallenen Nervenheilanstalt im Google Play Store und im Apple App Store.

Normalerweise ist es Antoine, der Euch an dieser Stelle begrüßt und mit handverlesenen Apps und Games aufwartet. Heute darf ich mal wieder ran und habe mich bemüht, passend zum Anlass ein paar nervenzerfetzende, angsteinflößende Apps zu finden. Deren Horror besteht bestenfalls nicht darin, Euch in finstere In-App-Kauffallen zu locken, oder Euch Eure Daten aus den kalten Händen zu reißen.

Spooky Halloween Sounds

Zum Smartphone-Grusel gehört an Halloween zweifellos eine Soundboard-App dazu. Davon gibt es so manche und diese hier ist kostenlos, sowohl für iOS als auch für Android erhältlich und gut bewertet. Die App macht natürlich, was jedes Soundboard macht: Ihr tippt auf einen Button und der entsprechende Sound wird gespielt.

Dabei gibt es eine Handvoll Soundtracks aus bekannten Horror-Streifen, ein paar Sound-Collagen und jede Menge wirklich ordentlicher Geräusche vom Heulen eines Werwolfs über angsterfüllte Schreie bis Kettenrasseln. Freundlicherweise weist die App auch explizit drauf hin, wie lange es noch bis Halloween ist. Schlichte, aber feine App, die genau das tut, was sie soll.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Ja, Screenshots von einem Soundboard sind eventuell witzlos. Aber für einen Eindruck reicht's. / © NextPit

Ihr könnt Spooky Halloween Sounds kostenlos aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen.

The Walking Dead: Dead Yourself

Gibt es schon "Beste Halloween-Apps"-Artikel ohne mindestens eine App, die aus Eurem Selfie einen schnuckeligen Zombie macht? Eben – also haben wir hier auch einen Vorschlag für Euch. "Dead Yourself" kommt mit der offiziellen "The Walking Dead"-Lizenz von AMC, was aber für diese Art von Anwendung auch nur bedingt eine Rolle spielt.

Die Idee ist bekannt: Ihr knipst ein Selfie und lasst Euer Gesicht dann in eine hübsche Zombie-Visage verwandeln. Die könnt Ihr dann noch beliebig modifizieren, indem Ihr dem Gesicht ein anderes Gebiss oder ähnliches verpasst und vielleicht auch noch einen Gegenstand im Kopf versenkt.

Das Resultat ist ein Zombie, der Euch mit den Augen folgt, wenn Ihr aufs Display tippt, oder bestenfalls auch nach Euch schnappt. Den Spaß könnt Ihr dann als Bild, GIF oder Video speichern und dann per Instagram Story oder sonst wie in die unendlichen Weiten des Internets schicken.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Fast besser als meine normalen Selfies / © NextPit

Ihr könnt Dead Yourself kostenlos aus dem Google Play Store herunterladen.

Pumpkin Carver

Es muss ja nicht immer Horror und schreckliches Grauen sein an Halloween. Lasst uns doch einfach ganz gechillt an einem Kürbis herumschnitzen. Ob einfach nur zum Zeitvertreib, oder weil Ihr Inspiration für reale Kürbis-Schnitzerei – hier könnt Ihr unbeschwert drauflos schnitzen.

Sucht Euch zunächst einen von 12 verschiedenen Kürbissen aus und dann geht's direkt los. Ihr habt für die Schnitzerei verschiedene Werkzeuge zur Verfügung und herumkritzeln könnt Ihr auch. Wer will, kann sein Meisterwerk hinterher auch noch abspeichern und in seiner Galerie bewundern.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Schnitzen entspannt! / © NextPit

Ihr könnt Pumpkin Carver kostenlos aus dem Google Play Store herunterladen.

TikTok

Ja, ich weiß, was Ihr sagen wollt: TikTok ist nun nicht gerade der App-Geheimtipp. Hat für mich aber auch den Vorteil, dass Ich Euch den Spaß nicht großartig vorstellen muss. TikTok ist nicht nur eine rasant wachsende Video-Plattform, sondern bietet Euch natürlich gerade an Halloween massig passende Filter. Damit bekommt Ihr für Eure Videos jedenfalls definitiv den richtigen Horror-Look.

Ihr könnt dort aus massig Filtern auswählen und passend zum Event gibt es auch eine eigene Halloween-Kategorie, in der Ihr Euch nach Belieben austoben könnt. Wer nur Videos schauen will, benötigt keinen Account, zum Videos-Erstellen hingegen schon.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: nein / Konto: erforderlich

Hübscher wird's heute nicht / © NextPit

Ihr könnt TikTok kostenlos aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen.

Into the Dead 2

Auch heute wollen wir natürlich mit einem Spiel unsere Top 5 abschließen und was bietet sich da an Halloween eher an als ein zünftiges Zombie-Gemetzel? "Into the Dead" geht mit diesem Tipp hier in die zweite Runde und schickt Euch erneut auf Zombiejagd. Ihr seid – wieder mal – mitten in eine Zombie-Apokalypse geraten und kämpft Euch nach einem Autounfall durch die Dunkelheit.

Euer Ziel: Das eigene Zuhause, wo Eure Familie darauf wartet, von Euch gerettet zu werden. Optisch schön gemacht, ist Into the Dead 2 jetzt nicht gerade das Game, das durch Spieltiefe besticht. Stattdessen geht es relativ schlicht zu: Ausweichen und Ballern ist die Devise! Denkt dran, mit Eurer Munition hauszuhalten, denn sonst könnte ein weit aufgerissenes Zombiemaul das letzte sein, was Ihr in diesem Leben seht!