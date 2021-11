Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: Notizen, Ideen und Zitate

Wie jede Woche habe ich bei meinen App- und Spiele-Empfehlungen für Euch auch diesmal wieder darauf geachtet, dass Ihr nicht in Datenfallen tappt oder Euch Spiele installiert, in denen Ihr ohne In-App-Käufe keinen Schritt weiter kommt.

Seid Ihr bereit für die Apps und Mobile Games, die ich Euch diese Woche empfehlen möchte? Dann lasst uns keine weitere Zeit verlieren – hier sind die 5 Android/iOS-Apps der Woche auf NextPit!

Steno

Wir beginnen diese Auswahl mit einer App für Notizen, auf die mich die Community in unserem Forum aufmerksam gemacht hat. Steno ist so minimalistisch wie möglich gehalten, mit einem sehr grundlegenden Funktionsumfang und einer aufgeräumten Benutzeroberfläche.

Ihr könnt Notizen und Aufgabenlisten erstellen, die in zwei Bereichen sortiert und als farbige Kacheln angezeigt werden. Das war's, das ist alles! Ich persönlich bevorzuge die komplexen Anwendungen, um meine Notizen zu machen. Mit vielen Einstellungen, einem mächtigen Texteditor, Datenschutzoptionen und der Möglichkeit, Notizen mit angehängten Dateien zu erweitern.

Steno ist in seinem Ansatz viel mehr Feng Shui, aber das hindert seinen Entwickler nicht daran, für die Pro-Version 2,99 € pro Jahr zu verlangen. Auch in der kostenlosen Version gibt es keine Werbung oder In-App-Käufe.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja, 2,99 €/Jahr (Pro-Version) / Konto: Nicht erforderlich. Der Texteditor von Steno lässt ein wenig zu wünschen übrig, was schade ist / © NextPit

Ihr könnt Steno im Google Play Store herunterladen.

Habitses

Habitses wurde offensichtlich von einem guten Menschen entwickelt, da diese großartige Person ihr Projekt nach der Art und Weise benannt hat, wie sie sich in ihrem Leben verhalten hat. Das Projekt wurde nach Gollums Art, das Wort "Hobbits" oder "Hobbitses" in der OV von "Der Herr der Ringe" auszusprechen, benannt.

Habitses ist ein Aktivitätstracker, mit dem man sich Routinen und wiederkehrende Aufgaben erstellen kann, die mit Erinnerungen versehen sind und deren Erfüllung oder Nichterfüllung man im Laufe der Zeit verfolgen kann. Keine Werbung, keine In-App-Käufe, keine Kontoerstellung und eine sehr ansprechende Benutzeroberfläche – was will man mehr? Übrigens, wusstet Ihr, dass sich Viggo Mortensen während der Dreharbeiten zu "Der Herr der Ringe" seinen Zeh gebrochen hat, als er ... ach, googelt selbst.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: Nicht erforderlich

Allein der Verweis auf den Herrn der Ringe verdient 5 von 5 Punkten. / © NextPit

Ihr könnt Habitses im Apple App Store herunterladen.

Brainstorm

Brainstorm ist eine weitere Anwendungsperle, die von der Community aufgespürt und in unserem Forum geteilt wurde. Die Idee besteht darin, Eure Ideen zu sortieren, um ein bestimmtes Problem zu lösen.

Ihr definiert eine Frage, ein Projekt, ein Problem oder eine andere Situation und fügt dann Eure verschiedenen Ideen eine nach der anderen hinzu, um das Problem anzugehen. Anschließend könnt Ihr Eure Ideen einzeln überprüfen und entscheiden, ob Ihr sie immer noch gut findet oder nicht. Das Like/Dislike-System erinnert ein wenig an Tinder, aber ohne Swipe.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: Nicht erforderlich.

Nicht schlecht, um Abstand zu gewinnen und seinen Kopf zu sortieren / © NextPit

Ihr könnt Brainstorm im Google Play Store herunterladen.

Motivation And Positive Quotes

Ich habe diese App ausgewählt, weil ich diese Art von inspirierenden Zitaten, die einen motivieren sollen, eher zum Lachen finde, wenn sie nicht sogar peinlich oder "cringe" sind, wie man in der Memosphäre sagt.

Wenn Ihr einen Durchhänger oder einen vorübergehenden Motivationsverlust habt, könnt Ihr die App öffnen und Euch eines der vielen Zitate ansehen, von denen einige sicherlich nie von den Personen, denen sie zugeschrieben werden, ausgesprochen wurden. Ich persönlich habe das Zitat, das ich beim ersten Öffnen der App erhalten habe, "Have nuts and be nuts", zu meinem Mantra gemacht, das von nun an jede Entscheidung in meinem Leben leiten wird.

Ich überlege sogar, es mir in Kanji auf den Rücken tätowieren zu lassen und es als "Quote" auf Instagram mit einem Selfie zu posten, das mit einem feierlichen, nachdenklichen Blick aufgenommen wurde. Die Zitate sind zwar alle auf Englisch, aber das ist umso besser, denn wenn Euer Zitat schlecht ist, merken es die meisten vielleicht nicht.