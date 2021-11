Top 5 Apps der Woche für iOS & Andorid: Notizen, schnell Lesen und Würfeln

NextPit präsentiert Euch auch am Sonntag zwischen Black Friday und Cyber Monday wieder 5 kostenlose oder kostenpflichtige Apps und Spiele, die uns im Google Play Store und im Apple App Store aufgefallen sind.

Damit Ihr Euch nach der eventuell stressigen Black-Friday-Schnäppchenjagd nicht zusätzlich aufregen müsst, habe ich bei meinen App- und Spiele-Empfehlungen darauf geachtet, dass Ihr nicht in Datenfallen tappt. Außerdem hab ich auch wieder alle Spiele umschifft, in denen Ihr ohne In-App-Käufe keinen Schritt weiter kommt.

Seid Ihr bereit für die Apps und Mobile Games, die ich Euch diese Woche herausgepickt habe? Dann mal los – hier sind die 5 Android/iOS-Apps der Woche auf NextPit!

Calstats

Wir beginnen mit einer Produktivitäts-App für iOS, die vorgibt, Euch mehr Einblick in die Ereignisse in verschiedenen Kalendern zu geben. Wenn Ihr wissen möchtet, wie viel Zeit Ihr in Videokonferenzen auf der Arbeit verbracht habt oder wie oft Ihr im letzten Monat ins Fitnessstudio gegangen seid, dann synchronisiert CalStats Eure bestehenden Kalender. Gezählt werden nur die Ereignisse, die Ihr wollt, indem es die von Euch gewünschten Schlüsselwörter und Zeiträume verwendet, um entsprechende Statistiken zu liefern.

Ihr könnt Eure Statistiken als Infografiken anzeigen, Eure Ziele nach Zeiträumen (Woche/Monat/Jahr) verfolgen und sie sogar im CSV-Format exportieren, um sie in einem Tabellenkalkulationsprogramm Eurer Wahl zu verwenden. Die App kostet 1,99 € und ich würde sie nur empfehlen, wenn Ihr Eure Produktivität sehr ernst nehmt und Euren Workflow optimieren möchtet, um inspirierende Linkedin-Beiträge über die Arbeitswelt zu verfassen.

Preis: 1,99 € / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: Erforderlich

Für neo-disruptive Power-User, die ihren Workflow just-in-time streamlinen wollen / © NextPit

Ihr könnt CalStats im App Store von Apple kaufen.

Instant Ad Skip

Diese Android-App nutzt die Funktionen der Barrierefreiheit, um automatisch Werbung auf Instagram zu überspringen. Ihr wisst schon, die gesponserten Beiträge, die Eure Timeline verschmutzen?

Im Grunde genommen scrollt Instant Ad Skip automatisch nach unten, um den gesponserten Beitrag zu überspringen. Seid beruhigt: Wenn die Werbung, die auf die von Instagram gesammelten und weitergeleiteten/verkauften Daten abzielt, so relevant ist, dass sie genau Euren Wünschen entspricht, könnt Ihr auch einfach wieder nach oben scrollen.

Die App erfordert die Erlaubnis, Euer Gerät zu steuern (über die Android-Zugänglichkeitseinstellungen), um die "Scroll"-Geste ausführen zu können, aber ich habe immer Probleme damit, einer Drittanbieter-App einen so weitreichenden Zugriff zu gewähren.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja, 2,99 €/Jahr (Pro-Version) / Konto: Nicht erforderlich.

Keine gesponserten Posts mehr auf Instagram / © NextPit

Du kannst Instant Ad Skip im Google Play Store herunterladen.

Noteful

Diese Notizbuch-App für iOS hat ihren Platz in dieser Auswahl gefunden, weil sie einen sehr leistungsstarken Texteditor und viele Funktionen zur Erweiterung Ihrer Notizen bietet.

Die Formatierungsoptionen sind sehr umfangreich, die Unterstützung von Handschrift ist eine tolle Sache und die Möglichkeit, alle Arten von Anhängen hinzuzufügen, ist eine hervorragende Kombination. Die Pro-Version kann für 2,99 Euro freigeschaltet werden (einmaliger Kauf), aber ich will Euch nicht weiter mit dieser x-ten Notiz-App belästigen, die ihre Arbeit gut macht, aber Euer Leben nicht verändern wird.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja, 2,99 € (Pro-Version) / Konto: Nicht erforderlich.

Zugegeben, die Notiz links ist nur ein Beispiel, ich habe sie nicht selbst erstellt / © NextPit

Ihr könnt Noteful im App Store von Apple herunterladen.

Speedread

Diese Android-App soll Euch trainieren, schneller zu lesen. Anscheinend ist eine Person im Durchschnitt in der Lage, 150 Wörter pro Minute zu lesen. Speedread bietet Euch eine Reihe von Zeitungsartikeln, die Ihr Wort für Wort mit einer Geschwindigkeit zwischen 100 und 500 Wörtern pro Minute lesen könnt, je nach Niveau.

Das Angebot an Texten lässt in Bezug auf die thematische und ideologische Vielfalt ein wenig zu wünschen übrig, aber Ihr könnt auch Eure eigenen Texte importieren.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: Nicht erforderlich

Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich von Vorteil ist, BuzzFeed superschnell lesen zu können / © NextPit

Ihr könnt Speedread aus dem Google Play Store herunterladen.

Moncage

Moncage ist ein Puzzlespiel und der erste Titel, der von dem unabhängigen Studio Optillusion entwickelt wurde. Das Spiel spielt in einem Würfel, den Ihr drehen könnt. Auf jeder Seite des Würfels werden einzigartige Bilder angezeigt. Um die Rätsel des Spiels zu lösen, müsst Ihr diesen Würfel drehen. Nur so könnt Ihr die Bilder auf jeder Seite aneinanderreihen und durch das Spiel mit der Perspektive zu einem Gesamtbild zusammensetzen.

Jedes Mal, wenn Ihr ein Rätsel erfolgreich löst, entfaltet das so neu zusammengesetzte Bild die Geschichte des Spiels. Die Grafiken und die Atmosphäre sind sehr schön, das Konzept der optischen Illusionen originell und das Gameplay überraschend intuitiv. Meiner Meinung nach ist das Spiel seinen Preis von 3,79 Euro wert.