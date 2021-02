Transparente Solarpanels: Laden wir so künftig unsere Smartphones?

Völlig transparente Solarpanels in Südkorea entwickelt

Möglich gemacht durch die Kombination von Nickeloxid-Halbleitern und Titandioxid

In Smartphones eingesetzt könnten diese im laufenden Betrieb geladen werden

Neue Technologie mit vielen Einsatzmöglichkeiten

Angeführt von Professor Joondong Kim haben Wissenschaftler der koreanischen Incheon National University die erste vollständig transparente Solarzelle herstellen können. Es ist nicht das erste Mal, dass mit transparenten Panels experimentiert wird, aber im Gegensatz zu den bisherigen eher transluzenten Ergebnissen eröffnen sich jetzt durch die völlige Transparenz ganz neue Einsatzmöglichkeiten. So könnten transparente Solarpanels als Overlays auf den Fenstern von Bürokomplexen ebenso auftauchen wie in Autos und Fenster somit zu Energiequellen upgraden.

Natürlich würden aber auch alle mobilen Gerätschaften mit Displays davon profitieren können, so dass wir ein Smartphone in Zukunft lediglich in der Hand halten müssen, um dafür zu sorgen, dass es von Sonnenenergie geladen wird. Dabei bleibt zu berücksichtigen, dass die Effizienz generell bei solchen Panels so gering ist, dass Ihr keine Wunderdinge erwarten dürft. Ein Solar-Smartphone würde also eher dafür sorgen, dass sich die Akkulaufzeit verlängert und es nicht wirklich wieder aufgeladen wird.

Diese Panels sind tatsächlich vollständig transparent / © Incheon National University

Wir sind nach wie vor auf dem Weg, mehr und mehr auf erneuerbare Energiequellen umzusteigen und das klappt leider noch nicht so gut, wie es sein müsste, um die mittelfristigen Klimaziele erreichen zu können. Somit sind wir für jede Technologie dankbar, die uns dabei hilft, stärker von beispielsweise der Sonnenenergie zu profitieren.

Völlige Transparenz: Möglich durch die Kombination von Titandioxid und Nickeloxid

Die Möglichkeiten dieser Energiequelle werden immer noch viel zu marginal ausgenutzt, was zum Teil auch daran liegt, dass die derzeit verfügbaren Panels noch nicht komplett transparent gefertigt werden können, weswegen sie auf Dächer, abgelegene Flächen etc. verbannt werden. Die Wissenschaftler der Incheon National University haben nun aber wie bereits erwähnt das Kunststück fertig gebracht, erstmals diese effektive und vollständig transparente Solarzelle herzustellen, die zu einem echten Gamechanger werden könnte.

Im Journal of Power Sources wurde ihre Studie nun veröffentlicht, in der auch näher erklärt wird, wie mittels einer neuen, innovativen Methode absorbiertes Licht in Strom umgewandelt werden kann. Das eingesetzte Titandioxid (TiO2) zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur ein effektiver Halbleiter ist, sondern auch ungiftig, umweltfreundlich und als Rohstoff reichlich vorhanden ist. Nickeloxid (NiO) hingegen zeichnet sich durch hohe optische Transparenzeigenschaften aus und die Kombination von beidem ermöglicht diese neue Form der Solarpanels.

Wie bereits erwähnt ist es nicht das erste Mal, dass mit transparenten Panels experimentiert wird, bislang waren die jedoch stets eher milchig und damit als Fenster oder Display-Overlay ungeeignet. Mit dieser Technologie stoßen wir hier also ein ganz neues Tor auf, welches uns ein kleines bisschen hoffnungsvoller in die Zukunft blicken lassen sollte.