Nothing Phone (1) ohne Vertrag: so günstig wie selten bei Amazon!

Sucht Ihr gerade ein neues Smartphone, konntet aber selbst am Black Friday nicht das richtige Modell für Euch ausmachen, solltet Ihr jetzt bei Amazon vorbeischauen. Denn der Händler mit dem großen A bietet derzeit das Nothing Phone (1) mit 12 GB RAM und 256 GB Gerätespeicher für gerade einmal 379 Euro an. Wir haben alle Details zum Deal.

Eines der absoluten Trend-Smartphones des Jahres 2022 könnt Ihr Euch derzeit bei Amazon zum absoluten Schnapperpreis sichern. Dabei handelt es sich um die Variante mit der größten Speicherkonfiguration, für die Ihr in der Regel mehr als 400 Euro zahlt. Selbst am Black Friday und Cyber Monday gab es hier leider keinen Deal, habt Ihr also auf das Nothing Phone (1) gewartet, ist jetzt Eure Chance gekommen.

Schaut Ihr Euch das Smartphone zum ersten Mal an, fällt direkt das unglaublich geniale Design auf. Denn auf der Rückseite befindet sich nicht nur das 50-MP-Kameramodul, sondern auch die leuchtenden LED's, die sogenannte Glyph-Schnittstelle. Diese lässt sich individuell gestalten, so dass sich die Lichter mit den verschiedenen Arten von Benachrichtigungen verknüpfen lassen.

Im Dunkeln kann das Nothing Phone (1) schon spektakulär aussehen. / © nextpit

Doch auch das 120-Hz-Panel, die Akkulaufzeit und das Nothing OS konnten meinen Kollegen Antoine in seinem Test zum Nothing Phone (1) so sehr überzeugen, dass er dem Mittelklasse-Smartphone 4,5 von 5 möglichen Sternen gab und seither als Nothing-Fan gilt. Lediglich die Kalibrierung des Bildschirms, der Nachtmodus und das langsame Laden gaben hier einen faden Beigeschmack.

Das Nothing Phone (1) im Deal-Check

Derzeit zahlt Ihr für die größte Variante des Nothing Phone (1) gerade einmal 379 Euro. Ihr habt hier zudem die Wahl zwischen den beiden Farben Schwarz und Weiß. In der Regel kostet Euch genau diese Speicherkonfiguration jedoch über 400 Euro und so liegt der nächstbeste Preis derzeit bei 407 Euro. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um einen Bestpreis. Denn es gab das Smartphone bereits für 349 Euro. Dennoch ist der Deal wirklich spannend, wenn ihr ohnehin ein Nothing Phone (1) möchtet.

Möchtet Ihr lieber den Bestpreis für ein Smartphone, haben wir auch nach dem Black Friday noch spannende Smartphone-Deals für Euch herausgesucht. Soll es doch lieber das Nothing Phone (2) (zum Test) sein, müsst Ihr mit einem derzeitigen Preis von mindestens 580 Euro rechnen. Auch wenn Sparhandy die Kosten hier senkt, handelt es sich ebenfalls nicht um einen Tiefstpreis.

Für wen lohnt sich das Nothing-Angebot von Amazon?

Das Nothing Phone (1) zählt auch im Jahr 2023 noch immer zu den besten Smartphones unter 500 Euro. Selbst mit seinem Nachfolger, das gerade 200 Euro mehr kostet, lohnt sich das Gerät aus dem Jahre 2022 noch immer sehr. Falls Ihr also ein recht günstiges Smartphone mit guter Leistung und einem einmaligen Feature sucht, seid Ihr mit dem Angebot sehr gut bedient. Ob das Gerät zeitnah noch einmal unter den Wert von 379 Euro fällt, bleibt abzuwarten.

Was haltet Ihr von dem Deal? ist das Nothing Phone (1) spannend für Euch oder greift Ihr lieber direkt zum Nachfolger? Lasst es uns wissen!