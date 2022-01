Umfrage der Woche: Interessiert Euch die Debatte Snapdragon vs. Exynos?

Ende 2021 kündigte Samsung LSI – die koreanische Chaebol-Tochter, die für die Entwicklung von Prozessoren verantwortlich ist – eine Ankündigung für den 11. Januar mit dem Hashtag #playtimeisover an. Samsung trommelte via Twitter, auf einer Hotsite und mittels Video auf YouTube für das Event.

Der 11. Januar kam und ging, ohne dass es Anzeichen für eine Ankündigung gab. Bereits am Montag stellten wir fest, dass alle drei Beiträge ohne Vorwarnung gelöscht wurden. Aber im Netz kommt ja nichts weg, also finden sich im Netz nach wie vor archivierte Versionen.

Das Motto scheint ein wenig unpassend für eine spielorientierte Komponente / © Samsung/YouTube

Angetrieben von Radeon

Eines der Highlights des neuen Chips wäre der neue AMD-RDNA2-GPU-Kern auf einem mobilen Chip. Die gleiche GPU-Architektur, die vor fast drei Jahren angekündigt wurde, wird auch in den Konsolen der PlayStation 5 und Xbox-Serie verwendet, natürlich mit einer höheren Kernzahl, als man sie bei einem mobilen SoC erwarten kann.

Gerüchte um durchgesickerte Benchmarks ließen vermuten, dass die Leistung nicht den Erwartungen an ein so gehyptes Produkt entsprach. Vor allem, nachdem Samsung die Verwendung von ARMs Mali-GPU in früheren Exynos-Generationen teilweise dafür verantwortlich machte.

"Es wird erwartet, dass die neue GPU die Probleme des Exynos 2100 behebt. Wir beabsichtigen, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, indem wir GPUs für Spiele in mobile Geräte einbauen", sagte ein Samsung-Vertreter gegenüber GSM Arena.

Die Übernahme der AMD-GPU sollte dem Exynos-SoC einen Vorsprung vor dem Snapdragon-Konkurrenten verschaffen, mit einem noch unbenannten Modell der Adreno-Familie. Letztere hat ihren Ursprung in den Imageon-Mobilprozessoren, die Qualcomm von ATI kaufte, bevor das GPU-Unternehmen seinerseits von AMD aufgekauft wurde. Das wäre eine mögliche Erklärung für die Tatsache, dass Adreno ein Anagramm für Radeon ist.

Ich habe dies bereits auf NextPit BR (#rip) geteilt, konnte es aber nicht vermeiden, das Anagramm erneut zu posten / © AMD (bearbeitet von NextPit)

Snapdragon vs. Exynos: Hot Chips

Auch wenn die Exynos-Reihe bei der Grafikleistung in den letzten Generationen hinterherhinkte, mag es etwas verfrüht erscheinen, dies den Mali-GPUs anzulasten. Schließlich schlägt der Kirin 9000 SoC von Huawei in der Regel den Exynos-2100-Chip, obwohl er die gleiche Mali-G78-Grafik verwendet. Er nutzt allerdings 24 statt 14 Kerne und kann einigermaßen mit dem Snapdragon 888 mithalten.

Mit einer der fortschrittlichsten GPUs auf dem Markt wird erwartet, dass der neue Exynos Technologien einführt, die nur auf dem PC- und Konsolenmarkt zu finden sind, wie z. B. Raytracing. Die Effektivität ist jedoch noch nicht bekannt, da wir nicht wissen, wie die GPU auf einem SoC funktioniert, das durch die Größe des Chips, den Stromverbrauch und die Wärmeableitung begrenzt ist.

Tatsächlich sind Stromverbrauch und Wärmeentwicklung eines der Probleme, mit denen die aktuelle Generation mobiler Prozessoren zu kämpfen hat. Bei schweren Aufgaben wie Spielen wird die Leistung gedrosselt, um entweder eine Überhitzung zu verhindern oder den Akkuverbrauch unter Kontrolle zu halten.

Und der Exynos-Reihe wurde oft vorgeworfen, eine schlechtere Energie- und Wärmeeffizienz zu haben, was NextPit beim Vergleich der Samsung S20 FE-Modelle mit Snapdragon 865- und Exynos 990-SoCs zeigte. Auch wenn sich der Abstand verringert hat, stellen Websites wie Anandtech fest, dass der Snapdragon 888 dem Exynos 2100 immer noch leicht voraus ist.

Abgesehen von der Grafikleistung besteht die Hürde darin, die Spieleentwickler dazu zu bringen, ihre Spiele an die Funktionen des neuen Chips anzupassen. Da die meisten Unternehmen versuchen, eine möglichst große Anzahl von Spielern – und Geräten – auf dem Markt zu erreichen, ist es nicht üblich, Spiele auf Flaggschiffgeräte zuzuschneiden. Samsung könnte jederzeit Entwickler finanzieren, um Spiele für die Exynos-Chips zu optimieren, so wie es Nvidia vor Jahren mit einigen exklusiven Android-Ports für seine Shield-Geräte getan hat. Aber ist es wirklich eine kluge Investition, wenn man bedenkt, dass die Galaxy-Serie auch Snapdragon-Chips verwendet?

Das Galaxy S21 FE, das in Europa (SM-G990B) und den USA (SM-G990U) verkauft wird, ist mit dem Snapdragon 888 ausgestattet. Die Märkte in Lateinamerika und einigen asiatischen Ländern erhalten das Modell mit dem Exynos 2100 (SM-G990E) / © Samsung

Kommt der Exynos wirklich in das Galaxy S22?

Die letzte Frage spiegelt ein Gefühl wider, das einige unserer europäischen Leser:innen bereits in den Kommentaren geteilt haben. Samsung verkauft in Europa (sowie in Lateinamerika und den meisten Teilen Asiens) seine Flaggschiffe traditionell mit einem Prozessor, der in der Regel schlechter ist als der in den nordamerikanischen und chinesischen Modellen.

Die kürzliche Markteinführung des Galaxy S21 FE mit dem Snapdragon 888 in den Industrieländern könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich die Zeiten geändert haben (oder einfach eine bessere Verteilung der Qualcomm-Chips), aber es ist noch zu früh, um das abschließend beurteilen zu können.

Trotzdem bleibt es zunächst weiter spannend, weil man nicht weiß, welcher Markt welches SoC erhalten wird – und ob der neue Exynos tatsächlich in der Galaxy-S22-Reihe zum Einsatz kommt. Obwohl einige News-Seiten berichten, dass der Exynos 2200 mit den Flaggschiff-Smartphones angekündigt wird, lässt Samsungs Antwort an NextPit die Tür offen, dass der Prozessor mit jedem anderen Modell auf den Markt kommen kann:

"Was die Ankündigung des Exynos 2200 angeht, so stimmen wir die Veröffentlichung mit der Markteinführung eines neuen Smartphones ab."

Ob es einem gefällt oder nicht, alle Anzeichen deuten darauf hin, dass ein neuer Exynos-Chip mit AMD-RDNA2-Grafik kommt, aber wir müssen auf die Auslieferung der Produkte warten, um zu sehen, ob der Hype die Aufmerksamkeit wert war.

Nach all diesem Geschwafel möchte ich Euch eine letzte Frage für diese Woche stellen.

Vielen Dank, dass Ihr mir bis zu diesem Punkt gefolgt seid. Seht es mir bitte nach, dass ich Dinge, die wir bereits auf NextPit behandelt haben, erneut aufgreife. Aber es lässt sich viel sagen zu dem Thema – deshalb lade ich Euch ein, Eure Meinung in den Kommentaren unten zu äußern. Und natürlich erwarte ich Euch alle Montag wieder hier, wenn wir die Ergebnisse der Umfrage analysieren.