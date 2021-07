Wer hat die Hosen an? Großer Streit bei Apple ums Homeoffice

Die Corona-Pandemie entspannt sich auch in den USA ein wenig – und der Ruf aus den Bürozentralen schallt über's Land. So auch in Cupertino, wo man gerne wieder mehr Präsenztage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte. War man dort vor der Pandemie ausschließlich mit Präsenzpflicht unterwegs, schickte man in der Coronazeit die Kolleginnen und Kollegen selbstverständlich auch nach Hause.

Es gab aber offenbar vor der Pandemie gewisse Ausnahmen von der Regel und bei manchen Teams sei man sehr flexibel vorgegangen. Damit sei aber jetzt Schluss. Einzelne Angestellte mit Behinderungen sagten, Apple habe nach einem Antrag auf Homeoffice gar Einblick in die Krankenakte gefordert. Das berichtet The Verge.

Neues Hybrid-Modell von Apple sieht ab September wieder Präsenz vor – teilweise

Apple will, dass ab September nach über einem Jahr im Homeoffice an mindestens drei Tagen wöchentlich die Arbeitszeit im Büro verbracht wird. Es gebe Dinge, die sich nicht durch Videokonferenzen nachbilden lassen, schrieb Tim Cook im Juni an seine MitarbeiterInnen.

Mit dieser Sichtweise nicht einverstanden, schrieb eine größere Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daraufhin an Cook und baten ihn, das neue Hybrid-Modell zu überdenken und flexibler zu gestalten. Diesem Wunsch erteilte die Apple-Personalchefin aber eine Absage und konterte, die persönliche Zusammenarbeit sei "essenziell für Apples Firmenkultur und Zukunft". Die erfolgreiche Zeit im Homeoffice sei nur durch vorausgegangene gemeinsame Zeit im Büro möglich gewesen.

Ungewöhnlich deutliche Kritik in den sozialen Medien

Es gleicht ein kleinen Revolte, was hier einige Apple-Angestellte derzeit darauf als Reaktion zu entgegnen haben. Denn in dem sonst so verschwiegenen Unternehmen ist es ein Novum, dass einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so offen und klar ihrem Ärger Luft machen. Einige erzählen auch, sie würden bereits Anfragen von konkurrierenden IT-Konzernen erhalten, die eine Chance wittern und gleich flexiblere Arbeitsmodelle vorsehen.

Für Apple dürfte dieser Sachverhalt ein weiterer Grund sein, warum man derzeit außerhalb des Silicon Valleys auf Mitarbeitersuche geht.

Meine persönliche Sicht darauf, ist:

Es war im März letzten Jahres, als ich die Konsequenzen der Corona-Krise auf uns persönlich, aber auch auf NextPit beschrieb. Einer der Aspekte im Artikel war auch das Fehlen des persönlichen Kontakts. Zugegebenermaßen hat sich den vergangenen 15 Monaten sehr viel getan und wir sind mittlerweile ein Unternehmen geworden, das sehr effizient ohne Büro arbeiten könnte.

Aber wir alle merken immer wieder, dass es bei einigen Aspekten einfach nicht genügt, nur eine Videokamera einzuschalten. Und dann wird schon alles gut.

Nein, das Zusammensitzen und Überlegen, das Aufstehen und jemandem etwas zum Trinken holen, die gespannte, konzentrierte Atmosphäre im Raum, wenn man gemeinsam über ein Problem brütet – das lässt sich nun mal sehr viel besser bewerkstelligen, wenn man zusammensitzt.

Wir haben zwar keine Pflicht ins Büro zu kommen. Aber immer mehr von uns kommen ganz freiwillig. Weil es nicht nur schöner ist. Sondern es ist wirklich sehr viel effektiver – zumindest, wenn man gemeinsam an etwas arbeiten möchte. Es schweißt zusammen und es entsteht ein stärkeres Wir-Gefühl.

Deswegen kann ich persönlich den Ärger an drei Tagen Büropflicht nicht verstehen. Ich bin mir zudem recht sicher, dass es sehr viele Apple-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter auch nicht verstehen können, dass es gerade einen Teil gibt, der sich widersetzen und kämpfen möchte.

Denn ich glaube, die Personalchefin hat Recht: Wenn man weiterhin tolle Produkte auf den Markt bringen möchte, braucht man persönlichen Kontakt. Nicht immer – aber dafür strukturiert und geplant.