WhatsApp: Neue Kontrollfunktion für weitergeleitete Nachrichten

Der beliebte Messenger von Facebook hat eine neue Funktion erhalten, die dabei helfen soll, weitergeleitete Nachrichten in WhatsApp zu kontrollieren. Die App zeigte bereits ein spezielles Label für diese weitergeleiteten Nachrichten an. Diese weisen darauf hin, dass eine Meldung nicht von einem Freund oder Bekannten selbst geschrieben wurde, sondern eben nur weitergeleitet wurde.

Wie das Unternehmen in einem Blog-Posting mitteilt, geht man nun einen Schritt weiter und erlaubt eine direkte Suche im Web. Neben einer weitergeleiteten Nachricht wird dazu ab sofort eine Lupe angezeigt, mit dessen Hilfe man den Inhalt der Nachricht im Web kontrollieren kann. Damit will man es den Nutzern erleichtern, selbst zu überprüfen, was es mit einer Meldung auf sich hat.

Der Inhalt der Nachricht wird laut den Entwicklern nicht an WhatsApp übertragen, sondern landet direkt beim Browser. Das Unternehmen untersucht also nicht selbst den Inhalt der Nachrichten. Da die Nachrichten verschlüsselt übertragen werden, kann das Unternehmen nicht proaktiv derartige Meldungen filtern, sondern muss es dem Nutzer überlassen, sich über die Inhalte zu informieren.

Das neue Feature ist ab heute in WhatsApp für iOS, Android und dem Web verfügbar. Deutsche Nutzer müssen sich jedoch leider noch etwas gedulden – die Funktion startet nämlich zunächst nur in Brasilien, Großbritannien, Irland, Italien, Mexiko, Spanien und den USA.

So sieht die neue Suchfunktion in WhatsApp aus / © WhatsApp

WhatsApp: Weiterer Schritt gegen Verbreitung viraler Nachrichten

Um dem Kampf gegen virale Nachrichten, die heutzutage nicht selten falsche Informationen beinhalten können, entgegenzuwirken, hatte das Unternehmen in einem früheren Schritt bereits das Weiterleiten von Meldungen eingeschränkt. Der Doppelpfeil, der auf eine weitergeleitete Nachricht hinweist, ist bereits seit längerer Zeit Bestandteil der App.

So können seit April derartig virale Nachrichten nur noch an eine Person weitergeleitet werden. Zuvor waren es noch fünf Kontakte. WhatsApp sagte, dass man dadurch die Verteilung dieser Meldungen um 70 Prozent reduzieren konnte. Wie viele dieser Nachrichten wirklich fehlerhafte Informationen beinhalteten, ist jedoch unbekannt.