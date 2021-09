Mehr Ruhe bei WhatsApp: Neues Feature beugt Nervensägen vor

Die Entwickler von WhatsApp arbeiten in den letzten Monaten verstärkt am Funktionsumfang des Messengers. Nun konnte in der Beta der App ein Feature gefunden werden, das nervigen Vielschreibern in Eurer Kontaktliste ein wenig den Wind aus den Segeln. NextPit verrät Euch, worum es geht!

Neues Feature in WhatsApp-Beta erweitert die Einschränkungen von "Zuletzt gesehen"

Dabei könnt Ihr die Anzeige nur vor bestimmten Personen verbergen

Funktion laut WaBetainfo sowohl für iOS als auch für Android geplant