Xiaomi 13 Ultra womöglich doch nicht zum MWC 2023 in Barcelona

Das Xiaomi 13 Ultra kommt nun leider doch später

In den vergangenen Tagen gab es einige Gerüchte darüber, dass das Xiaomi 13 Ultra unter Umständen gemeinsam mit dem bereits in China gelaunchten Xiaomi 13 und 13 Pro, global auf dem MWC 2023 in Barcelona vorgestellt werden könnte. Die internationale Technik-Messe findet dieses Jahr erneut in der Fira Gran Via vom 27. Februar bis zum 2. März statt und wäre im Grunde die ideale Plattform für einen solchen Launch.

Doch augenscheinlich ist das laut Canalys rückläufige Geschäft des Unternehmens durch einen gemeinsamen Launch gefährdet. Das Ultra würde vermutlich das Xiaomi 13 Pro kannibalisieren, da beide über den 1 Zoll großen IMG989-Bildsensor von Sony verfügen. Diese Vermutung wird nun auch durch die als zuverlässig geltenden Tippgeber "Ice Universe" und "Digital Chat Station" bestätigt. Und das ist nicht die einzige traurige Nachricht, welche ich heute zu kredenzen habe.

Hier sehen wir einen ersten Leak des Xiaomi 13 Ultra, das dem Huawei Mate 40 Pro schon sehr ähnlichsieht. / © SPinfoJP / edit by NextPit

USB 3.0 macht das Xiaomi 13 Ultra langsamer beim Laden!

Denn während wir das Xiaomi 13 Pro und das Xiaomi 13 in der China-Version schon testen konnten, wird das Xiaomi 13 Ultra wohl in Sachen Ladetechnologie einen Rückschritt machen. Beide Quellen behaupten, dass es lediglich mit einem 90-Watt-Netzteil ausgeliefert wird, obwohl das Xiaomi 13 Pro in unserem Test nachweislich ein 120-Watt-HyperCharge-Netzteil im Lieferumfang hat. Der Grund ist witzigerweise das Upgrade des häufig von uns kritisiertem verbauten USB-Type-C-Port im 2.0 Standard. Das Xiaomi 13 Ultra soll aktuellen Informationen zufolge einen USB-Type-C-3.0-Anschluss bekommen. Der ist aber technisch bedingt "noch" nicht zu dem schnellsten Xiaomi-Ladestandard in der Lage.

Abschließend möchte ich aber noch ergänzen, dass die Leica-Quad-Kamera des Xiaomi 13 Ultra selbstredend einige Extra-Features zu dem Xiaomi 13 Pro aufweisen wird. Prominent zu benennen wäre hier ein 6P-Objektiv, welches mit einer variablen Blende ausgestattet sein soll. Leider erscheint die Leica-Quad-Kamera nicht mit einer 10-fachen variablen Blende wie bei dem Huawei Mate 50 Pro (zum Hands-on), sondern eine 2-fache variable Blende.

Wie sieht es mit Euch aus? Ich persönlich war in meinem ersten Hands-on des Xiaomi 13 extrem begeistert und halte es als eines der besten Xiaomi-Smartphones. Antoine war mit dem 13 Pro eher weniger begeistert. Oder wartet Ihr auf das "Volle Hütte"-Exemplar? Wir sind gespannt auf Eure Meinung!