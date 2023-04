Xiaomi präsentiert Mega TV: 86 Zoll, Mini-LED, 144 Hz und mehr

Im Zuge des Xiaomi 13 Ultra (zum Test) Launch-Events stellte der Hersteller am vergangenen Dienstag (18. April) eine ganze Produktpalette an neuen Geräten offiziell vor. Mit von der Partie war auch der Xiaomi Master TV, der nicht nur durch seine gewaltige Bilddiagonale von 86 Zoll glänzt. Auch die Technik hat es in sich und gerade die Mini-LED-Technologie macht den neuen Smart-TV so interessant.

Als ich mir das Xiaomi-Launch-Event am vergangenen Dienstag angeschaut habe, hat mich vor allem ein neues Produkt wirklich brennend interessiert: der neue Xiaomi Master TV. Auch wenn es bereits Smart-TVs des Herstellers gibt, handelt es sich dabei doch eher um Budget-Modelle mit durchschnittlicher Technologie. Der neue Monster-TV hingegen verfügt über eine riesige Bilddiagonale und gerade die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung macht das Gerät so spannend.

Affiliate Angebot Xiaomi FireTV F2 Für kurze Zeit könnt Ihr beim Xiaomi Fire TV F2 noch richtig Geld sparen.

Das Gehäuse des Fernsehers besteht aus einem Metallrahmen sowie einem mittigen Aluminiumfuß, wodurch Ihr das Gerät auch auf kleineren Möbeln platzieren könnt. Dabei setzt Xiaomi auf ein Slim-Design, um den Rahmen möglichst dünn zu halten und mehr Bildfläche zu bieten. Als Display kommt hier ein 4K-QLED-Panel zum Einsatz, wie Ihr es bereits von anderen Herstellern wie etwa Sony oder Samsung kennt. Das Highlight jedoch ist definitiv die Mini-LED-Beleuchtung, die bis zu 2.000 Nits Spitzenhelligkeit erreicht.

Xiaomi und Mini-LED – Passt das?

Durch die Hintergrundbeleuchtung kann der Smart TV HDR-Inhalte entsprechend hell darstellen, sodass Ihr, vor allem in dunklen Räumen, ein echtes Kinofeeling spüren könnt. Dabei dimmt das Gerät das Licht in bis zu 1.080 Zonen, wodurch fast perfektes Schwarz entsteht, was wir sonst nur von Premium-LG-AMOLED-Modellen kennen. Zusätzlich erreicht das Panel eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz, was vor allem Gamer freuen dürfte.

Bis zu 2000 Nits und 4K-Auflösung erwartet Euch beim Xiaomi Master TV / © Youtube.com/Xiaomi

Wollt Ihr einen neuen Fernseher zum Zocken, solltet Ihr Euch den Master TV einmal genauer anschauen. Denn nicht nur das Panel ist perfekt geeignet, um auch Gegner in fünf Kilometern Entfernung zu finden, sondern auch der HDMI-2.1-Port, sowie das FreeSync Premium Pro dürften Gamer-Herzen höher schlagen lassen. Durch letzteres soll das "Tearing", also das Zerreißen von Bildinhalten, deutlich reduziert werden. Vor allem dann, wenn Ihr Games mit einer niedrigen Framerate spielt.

Lest auch: So findet Ihr den passenden Smart TV für Euch

Der Xiaomi Master TV hat darüber hinaus ein integriertes 3.1-Soundsystem mit einer Ausgangsleistung von 70 Watt über jeweils einen 15 Watt starken Lautsprecher auf der linken und rechten Seite, sowie einen 20-Watt-Center-Lautsprecher und einen 20 Watt starken Subwoofer. Allerdings solltet Ihr Euch besser etwas Hilfe beim Tragen holen, denn mit dem Standfuß bringt der Master TV stolze 67,8 Kilogramm auf die Waage.

Ab wann ist der Xiaomi Master TV in Europa verfügbar?

Bisher gibt es keine Informationen ab, wann der neue Smart TV aus China in Europa verfügbar sein soll. Da es aber schon einige Smart TVs von Xiaomi in deutschen Verkaufsregalen gibt, sind wir auch bei dem 86 Zoll großen Xiaomi Master TV optimistisch. Die Vermutung liegt nahe, dass auch der Fernseher gemeinsam mit dem Xiaomi Smart Band 8 und dem Xiaomi Tab 6 (Pro) offiziell im Sommer vorgestellt wird.

Sobald wir hier mehr wissen, erfahrt Ihr es auf NextPit natürlich als Erstes. Interessant wäre ein Release in Europa dennoch, denn das Gerät kostet in China gerade einmal 14.999 Yuan, also umgerechnet knapp 2.000 Euro, was für ein solches Monstrum recht günstig erscheint.

Affiliate Angebot Xiaomi F2 Smart Fire TV

Was haltet Ihr von dem Fernseher? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit vergleichbaren Mini-LED-Geräten gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!